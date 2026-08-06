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Seit fünf Wochen auf Platz 1: Shakiras "Dai Dai" ist offizieller Sommerhit 2026

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Baden-Baden (ots)

Shakira und Burna Boy lieferten mit "Dai Dai" nicht nur den offiziellen Song zur Fußball-Weltmeisterschaft, sondern steuern nun auch den offiziellen Sommerhit 2026 bei. Ihre stimmungsvolle Nummer ist nach dem Turnier weiter angesagt, sodass sie seit fünf Wochen am Stück die Offiziellen Deutschen Single-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, anführt - und das mit riesigem Abstand. Allein hierzulande wurde "Dai Dai" bislang fast 60 Millionen Mal gestreamt. Der Ohrwurm tritt in die Fußstapfen des "KPop Demon Hunters"-Filmlieds "Golden" und Shirin Davids "Bauch Beine Po", die in den Vorjahren den Sommerhit stellten.

Mit seiner Gute-Laune-Mischung aus Afrobeats, Dance-Pop und Reggaeton sowie einer energiegeladenen Tanz-Choreografie, die auf Social Media unzählige Nachahmer findet, passt "Dai Dai" perfekt zum diesjährigen heißen Sommer. Noch dazu liefern Shakira und Burna Boy einen eingängigen Text, den man gut mitsingen kann, sodass sie die wichtigsten Kriterien erfüllen, die einen waschechten Sommerhit ausmachen. Neben "Dai Dai" stehen aktuell viele weitere, durch Afro-Sounds geprägte Titel in der Top 100, beispielsweise "Jamaican (Bam Bam)" (Hugel & Solto), "Mi Chico" (DJ Goja) oder Dauergast "Show Me Love" (WizTheMc x bees & honey).

Rund einen Monat vor der Fußball-WM veröffentlicht, hat sich "Dai Dai" binnen kürzester Zeit zu einem weltweiten Mega-Erfolg entwickelt. Neben Deutschland erreichte er in etlichen weiteren Ländern die Chartspitze, darunter aktuell auch in Österreich (Ö3 Austria Top 40) und der Schweiz (Offizielle Schweizer Hitparade). In den Offiziellen Deutschen Airplay-Charts rangieren die beiden Superstars aus Kolumbien und Nigeria ebenfalls ganz oben.

Dr. Mathias Giloth, Geschäftsführer GfK Entertainment: "Mit 'Dai Dai' haben Shakira und Burna Boy den Musiksommer 2026 geprägt wie kaum ein anderer Act. Als offizieller WM-Song verband der Titel die Begeisterung für das Turnier mit einer Präsenz, die nun weit über die Fußballbühne hinausreicht. Über Streaming, Radio und Social Media wurde 'Dai Dai' zum Begleiter eines ganzen Sommers. Kaum ein anderes Lied hat die Menschen in den vergangenen Wochen so nachhaltig begleitet. Damit ist 'Dai Dai' der offizielle Sommerhit 2026."

Fiete Klatt, Senior Vice President RCA Label Group / Sony Music GSA: "Wir freuen uns sehr über den außergewöhnlichen Erfolg von 'Dai Dai'. Der Song prägt diesen Sommer und hat weit über die Fußball-WM hinaus Menschen zusammengebracht. Für uns ist das zugleich ein starkes Zeichen dafür, wie relevant Latin Music inzwischen im deutschsprachigen Markt geworden ist und wie dynamisch die Fan-Community wächst. Unser herzlicher Glückwunsch gilt Shakira, Burna Boy und dem gesamten Team hinter dem Song, die diesen besonderen Meilenstein möglich gemacht haben."

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von ca. 2.600 Händlern/Filialen sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Streaming-Plattformen.

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