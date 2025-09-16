Arab Palestinian Investment Company (APIC)

„Taqa": Ein strategisches Unternehmen für erneuerbare Energien, gegründet durch eine gemeinsame Investition des Palestine Investment Fund, der Arab Palestinian Investment Company und der Bank of Palestine Group

Massader, der Energie-Investitionszweig des Palestine Investment Fund (PIF), die Arab Palestinian Investment Company (APIC) und die Bank of Palestine Group (BoP) schlossen sich zusammen und unterzeichneten eine Vereinbarung zur Gründung von Taqa, einem Pionierunternehmen, das sich der Förderung erneuerbarer Energien in Palästina widmet.

Die Vereinbarung wurde von Iyad Joudeh, Vorsitzender des PIF, Tarek Aggad, Vorsitzender der APIC, und Hashim Shawa, Vorsitzender der Bank of Palestine Group, unterzeichnet.

Energieunabhängigkeit vorantreiben

Taqa wird mittelgroße und große Anlagen für saubere Energie finanzieren und entwickeln, um den Anteil der erneuerbaren Energien an der inländischen Produktion zu erhöhen, die Abhängigkeit von Importen zu verringern und die Stromimportrechnung deutlich zu senken. Es wird erwartet, dass sich diese Projekte direkt positiv auf die Volkswirtschaft auswirken, indem sie die Kosten senken, die Versorgungssicherheit verbessern und die finanzielle Belastung durch die externe Abhängigkeit verringern.

Eine nationale strategische Partnerschaft

Die Gründung von Taqa spiegelt die strategische Ausrichtung dreier führender palästinensischer Institutionen wider und unterstreicht die Bedeutung von Investitionen in lebenswichtige Sektoren wie den Energiesektor, der ein Eckpfeiler für den Aufbau einer unabhängigen und widerstandsfähigen Wirtschaft ist. Durch den Ausbau der Energieinfrastruktur wird Taqa die Industrie, die Landwirtschaft und den Handel unterstützen und gleichzeitig die Energie erschwinglicher und nachhaltiger machen.

Das Engagement der Partner

Iyad Joudeh, Vorsitzender des Palestine Investment Fund, erklärte:

„Trotz der komplexen wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen verfolgt der PIF weiterhin strategische Investitionen. Angesichts unserer nahezu vollständigen Abhängigkeit von Stromimporten und der daraus resultierenden hohen finanziellen und wirtschaftlichen Belastung bleibt Energie eine unserer obersten Prioritäten im Rahmen unserer neuen Investitionsstrategie. Erneuerbare Energien werden zu einer nationalen strategischen Entscheidung, die praktische Lösungen für die Herausforderungen der Energiesicherheit bietet".

Tarek Aggad, Vorsitzender der APIC, sagte:

„Trotz der außerordentlichen politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen in Palästina blicken wir entschlossen in die Zukunft. Investitionen in erneuerbare Energien sind nicht länger eine Option, sondern eine nationale Verpflichtung zum Aufbau einer unabhängigen und nachhaltigen Wirtschaft. Palästina verfügt über ein großes Potenzial im Bereich der Solarenergie, und durch diese Partnerschaft wollen wir unsere natürlichen Ressourcen in produktive Projekte umwandeln, die Mehrwert und Arbeitsplätze schaffen und zu einem echten Motor für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung werden."

Hashim Shawa, Vorsitzender der Bank of Palestine Group, zeigte sich stolz, einen Beitrag zur Gründung von Taqa leisten zu können, und betonte, dass diese Investition im Einklang mit dem festen Bekenntnis der Gruppe zu Nachhaltigkeit und ESG-Prinzipien (Environmental, Social and Governance) durch Investitionen in den Sektor der erneuerbaren Energien steht. Er fügte hinzu:

„Diese Partnerschaft zwischen drei führenden palästinensischen Institutionen des Privatsektors mit umfassender Erfahrung in verschiedenen Bereichen der wirtschaftlichen Entwicklung bildet ein starkes nationales Bündnis, das Taqa eine solide Grundlage für die Einleitung strategischer Projekte bietet, die es der nationalen Wirtschaft ermöglichen, sich selbst zu versorgen und ihren Energieverbrauch sauberer zu gestalten."

Die Gründung von Taqa unterstreicht die Bemühungen der drei Partner, nachhaltige Investitionen voranzutreiben, die den Bedürfnissen der palästinensischen Gesellschaft entsprechen, und trägt zu einer stärkeren, unabhängigeren Wirtschaft auf der Grundlage erneuerbarer Energien bei, die langfristige wirtschaftliche, ökologische und soziale Vorteile mit sich bringt.

