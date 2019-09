GOLDENE KAMERA

Der Countdown läuft: Am Donnerstag findet der YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award in Berlin statt

BERLIN/ESSEN (ots)

Am kommenden Donnerstag, 26. September 2019, wird erneut der YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award verliehen. Die Show zur Verleihung findet im Rahmen des "YouTube Festivals" vor über 1.000 Gästen im Berliner Kraftwerk statt und wird live ab 20:00 Uhr auf YouTube übertragen. Die Moderatoren des Abends sind Linda Zervakis und Daniele Rizzo. In insgesamt acht Kategorien dürfen sich bekannte Creator aus dem Netz über die goldene Trophäe freuen.

Für die musikalischen Höhepunkte an diesem Abend sorgen Die Fantastischen Vier sowie Musiker ELI. Auch der Sieger der diesjährigen Userwahl "Best Music Act", Wincent Weiss, wird auf der Bühne performen.

Erwartet werden u.a. die Nominierten Frank Elstner ("Wetten, das war's...?"), Mirko Drotschmann ("Mr. Wissen2go"), Saliha Özcan ("Sallys Welt"), Laura Kampf, "STRG_F","RobBubble", "Joseph DeChangeman", "My Name is Andong", "Leeroy will's wissen!" sowie der Sieger der Userwahl in der Kategorie "Best of Let's Play & Gaming", Domtendo, Musiker Moritz Garth, TV-Moderator Kai Pflaume, die Social Media-Stars Joyce Ilg und Sami Slimani sowie MTV-Moderatorin Wana Limar.

Weitere Informationen zum YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award 2019 finden Sie unter: https://www.goldenekamera.de/digitalaward/. Folgen Sie dem YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award jederzeit im Netz auf YouTube oder Instagram.

Honorarfreies Bildmaterial zur Verleihung im Rahmen der Berichterstattung finden Sie unter https://www.goldenekamera.de/presse/bilder/.

