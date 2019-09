GOLDENE KAMERA

Die Nominierten für den YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award 2019 stehen fest

User küren Wincent Weiss zum "Best Music Act"

BERLIN / ESSEN (ots)

Die Nominierten für den YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award stehen fest:

"Best of Comedy & Entertainment": Joseph DeChangeman, RobBubble, Postillon24

"Best of Education & Coaching": Benjamin Jaworskyj, Laura Kampf, Sallys Welt

"Best of Information": maiLab, STRG_F, MrWissen2go

"Best Newcomer": Frank Elstner - "Wetten, das war's..?", Leeroy will's wissen!, My name is Andong

"Best Brand Channel": eBay Kleinanzeigen-WG, Die Techniker, Turn On

Über die Gewinner der ersten vier Kategorien wird die Jury entscheiden. Von ihr wird darüber hinaus bei der Verleihung auch ein Sonderpreis für herausragende Leistungen im Netz vergeben.

Über den Sieger in der Kategorie "Best Brand Channel" wird das Publikum während der Verleihung im Berliner Kraftwerk per Live-Voting abstimmen.

Auch die User konnten in den vergangenen Wochen bereits mitbestimmen: Sie kürten Wincent Weiss bei der Userwahl zum "Best Music Act". Und wählten Domtendo auf Platz 1 in der Kategorie "Best of Let's Play & Gaming".

Die Show zur Verleihung des YouTube GOLDENE KAMERA Digital Awards findet am 26. September im Rahmen des "YouTube Festivals" im Berliner Kraftwerk statt und wird live ab 20:00 Uhr auf YouTube übertragen. Die Moderatoren des Abends sind Linda Zervakis und Daniele Rizzo.

Weitere Informationen zum YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award 2019 finden Sie unter: https://www.goldenekamera.de/digitalaward/

Folgen Sie dem YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award jederzeit im Netz auf YouTube oder Instagram.

Pressekontakt:

Jutta Rottmann

Pressekontakt GOLDENE KAMERA

Tel.: +49 (0) 30 45 087 54 500

E-Mail: presse@goldenekamera.de

Original-Content von: GOLDENE KAMERA, übermittelt durch news aktuell