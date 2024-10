EFE

Experten warnen auf EFE-Forum: Mexiko muss auf KI setzen, um Nearshoring-Vorteile zu wahren

Chihuahua, Mexiko (ots/PRNewswire)

Falls Mexiko es versäumt, Innovationen durch künstliche Intelligenz (KI) zu fördern, droht ein Verlust an Attraktivität im Hinblick auf Unternehmensverlagerungen oder „Nearshoring" sowie seiner Vorteile durch die Nähe zum größten Markt der Welt und seinem wichtigsten Handelspartner, den USA. Diese Befürchtungen äußerten Wirtschaftsführer und Akademiker während des EFE-Wirtschaftsforums „Challenges and Opportunities of AI".

Die in Chihuahua (Nordmexiko) ausgerichtete Veranstaltung wurde von der Wirtschaftsförderung des Bundesstaates Chihuahua (DESEC) unterstützt. Sergio Mendoza, Präsident der Unternehmensinitiative Chihuahua Futura, betonte, dass Mexiko die jüngste Welle der KI-gestützten Innovation nutzen muss, um nicht an Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren.

Armando Viteri, CEO bei Neubloc und KI-Spezialist, ergänzte, dass die Zeit zum Handeln jetzt gekommen sei und die Unternehmen nicht warten könnten – nicht einmal fünf Jahre lang. Mexiko laufe Gefahr, durch eine verspätete Einführung generativer KI in der Industrie seine Attraktivität als Nearshoring-Ziel und seine Stellung als wichtigster Handelspartner der USA einzubüßen.

Viteri argumentierte, die KI stelle eine große Chance für mexikanische Unternehmen dar, da sie die Produktivität um bis zu 40 % und in einigen Fällen sogar um 1.000 % steigern könne. „Die Gefahr für Mexiko ist groß, da die USA offensichtlich versuchen, ihre Beziehungen zu China runterzufahren. Der größte Nutznießer dieser Verlagerung ist Mexiko, das jetzt der größte Exporteur in die USA ist. Aber stellen Sie sich vor, US-Unternehmen übernehmen diese Technologie und werden um 40 % produktiver bei 40 % höheren Umsätzen – der Kostenunterschied zwischen der Produktion in Mexiko und den USA würde dann verschwinden. Wenn Mexiko nicht umgehend die Einführung von KI forciert, verschwinden die Gründe für Nearshoring, und alle Fabriken und Unternehmen kehren zurück in die USA", warnte er.

Unterdessen betonte Homero Gutiérrez, Leiter des Programms Transformative Culture und Rektor der Universität Tec Milenio, die Herausforderung, spezialisierte Talente für disruptive Technologien aufzubauen, indem Bildungsprogramme beschleunigt werden, die den aktuellen Bedürfnissen entsprechen.

Während die Entwicklung und Implementierung von KI in Branchen und Unternehmen unverzichtbar ist, geht es auch darum, „wie wir Talente ausbilden oder trainieren, um herauszufinden, wo KI eingesetzt werden kann." „Was die KI betrifft, so stehen die Universitäten heute vor der Herausforderung, künstliche Intelligenz in die Lehrmodelle zu integrieren", ergänzte er.

