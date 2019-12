Gruner+Jahr, BARBARA

Stefanie Kloß: "Frauen sind nicht nur Mütter, sie haben ein eigenes Leben neben der Familie."

Hamburg (ots)

In der aktuellen Ausgabe der BARBARA, die ab sofort im Handel erhältlich ist, trifft Barbara Schöneberger Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß, mit der sie über den Stand der Gleichberechtigung von Frauen und Männern spricht. Kloß, die in der DDR geboren wurde und von klein auf mit einer berufstätigen Mutter aufwuchs, sagt: "Ich habe früh etwas sehr Wichtiges gelernt: Frauen sind nicht nur Mütter, sie haben ein eigenes Leben neben der Familie." Dennoch weiß sie, dass es nicht immer aufs "Wollen" ankommt, gerade wenn es um Frauen in Führungsbereichen geht: "Du kommst als Frau nur dann in diese Positionen, wenn du dich den männlichen Spielregeln anpasst. (...) Mit anderen Worten: Die weiblichen Skills, die wir schätzen und sehen wollen, musst du als Frau zunächst beiseiteschieben, um sie später hoffentlich einsetzen zu können."

