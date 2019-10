Maren Kroymann: "Doof und unpassend"

Gruner+Jahr, BARBARA

In der aktuellen Ausgabe der BARBARA (ab sofort im Handel) dreht sich alles ums Älterwerden. Expertin in dieser Disziplin ist die Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin Maren Kroymann, die gerade 70 geworden ist. Nicht schlimm, sagt die Entertainerin, schlechte Erinnerungen habe sie an ihren 27. Geburtstag: "Ich habe an diesem Tag tatsächlich gemerkt: Man kann trotz eines offensichtlich jugendlichen Alters ein entsetzliches Gefühl von Altsein in sich tragen." Im Gespräch mit Barbara Schöneberger erzählt sie, dass sie ihren Ist-Zustand super findet, die Zahl 70 allerdings "doof und unpassend". Und dass sie heute manchmal von sich selbst überrascht wird: "Ich war neulich in der Reha, ich hatte mir die Schulter gebrochen. Da war ein ganz netter Typ in meiner Gymnastikgruppe, der sich irgendwann als CSU-Politiker entpuppte. Aber inzwischen mochte ich ihn so gern, dass ich ihn gar nicht mehr scheiße finden konnte. Wäre mir früher wahrscheinlich nicht passiert."

