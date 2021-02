Skechers USA Deutschland GmbH

Skechers und der Künstler James Goldcrown launchen eine gemeinsame Kollektion

Bild-Infos

Download

Dietzenbach (ots)

In der Zusammenarbeit von Skechers x JGoldcrown überträgt der Künstler seine unverkennbaren Lovewall-Herzentwürfe auf ausgewählte Modelle der Damen- und Mädchenkollektion.

Get ready to feel the love! Pünktlich zum Valentinstag launcht Skechers mit dem renommierten Wandmaler, James Goldcrown, eine internationale Kollektion, mit den kultigen Love Wall-Herzmotive auf ausgewählten Skechers Styles. Die farbenfrohen und inspirierenden Drucke des Künstlers werden auf einer Reihe von Lifestylemodellen für Frauen und Mädchen zu finden sein. Zum Start der limitierten Kollektion umfasst die Kollektion Styles des Uno Fashion-Sneakers, des 90er-Jahre-Retro-Sneaker Roadies, Modelle aus der Skechers BOBS Kollektion, sowie Canvas-Slipper und Sandalen. Weitere Modelle werden zu einem späteren Zeitpunkt gelauncht.

"James Goldcrowns Botschaft von Liebe und Positivität ist genau das, was die Welt jetzt braucht. Seine aufmunternden Designs auf den Schuhen unserer Marke wird die Herzen von Skechers-Fans höherschlagen lassen wird", sagte Michael Greenberg (Skechers President). "Wir freuen uns, diese ikonischen Prints auf Styles mehrerer Kollektionen zu zeigen, einschließlich unserer BOBS Charity-Kollektion, die seit jeher die Botschaft der Liebe verbreitet, indem ein Teil ihres Erlöses in den USA an Kinder und Tiere in Not gespendet wird."

"Skechers hat mir bei der Entwicklung der Kollektion viel kreativen Freiraum gegeben, um die ikonischen Herzen meiner bekannten Love Walls auf ihre Styles zu übertragen", sagt Goldcrown. "Wir begannen ursprünglich auf Leinwand und digitalisierten dann die Kunst, um sie für den perfekten Look auf den Schuh zu übertragen. Ich denke, vor dem Hintergrund was gerade in dieser Welt vor sich geht, kommt diese Kooperation genau zur richtigen Zeit. Etwas so Einfaches, wie ein Herz, kann Menschen wirklich berühren - also werden wir hoffentlich etwas Liebe verbreiten."

James Goldcrown, geboren im Londoner Westen, ist ein autodidaktischer Wandmaler, Künstler und Fotograf, der heute in New York und Los Angeles lebt. Goldcrown tauchte mit 17 Jahren in die Welt der Modefotografie ein und fand sich sieben Jahre später in Afrika wieder, wo er den Dokumentarfilm "To Die No More" über die AIDS/HIV-Epidemie drehte. Anschließend fand er neue Inspiration durch seine Street-Art-Wurzeln und präsentierte 2015 seine weltbekannte Love Wall auf der Kunstmesse, Art Basel, in Miami. Seine Wandbilder haben unter dem Hashtag #Lovewall mit über 50.000 öffentlichen Erwähnungen Kultstatus erreicht. Goldcrown arbeitet mit Marken aus der Lifestyle-, Restaurant-, Beauty- und Modebranche zusammen und seine Herz-Designs sind in Städten auf der ganzen Welt zu finden.

Die ersten Modelle der Skechers x JGoldcrown-Kollektion für Frauen und Mädchen sind ab 11. Februar auf Skechers.de erhältlich. Die Zusammenarbeit wird mit weiteren Designs - einschließlich Styles aus den Bereichen Women's Performance und Women's Sport und Foamies - im Laufe des Jahres erweitert.

Ein Video mit Einblicken in James Goldcrowns Inspiration hinter seinen ikonischen Love Wall-Herzen und der Skechers-Kollektion finden Sie hier.

Original-Content von: Skechers USA Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell