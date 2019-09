Skechers USA Deutschland GmbH

Skechers erhält Award für die Beste Marke 2019 von Schuhkurier

Dietzenbach

Die Skechers USA Deutschland GmbH, eine Tochtergesellschaft von Skechers USA, Inc., gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei den Schuhkurier Awards 2019 in Düsseldorf am 2. September in der Kategorie Bester Schuhhersteller/Beste Marke des Jahres ausgezeichnet wurde. Laut dem Schuhkurier-Award-Gremium wurde Skechers geehrt, weil seine Kollektion am innovativsten und kreativsten ist. Weitere von Schuhkurier festgestellte Kriterien waren eine gute Schuhfachhandelsorientierung, eine hohe Nachlieferperformance, eine sehr gute Kalkulation und das höchste Umsatzwachstum im Lifestyle-Segment.

"Wir freuen uns sehr, dass Schuhkurier unseren Status auf dem deutschen Schuhmarkt mit dem Award für die Beste Marke honoriert", kommentierte Christoph Wilkens, Geschäftsführer von Skechers Deutschland. "Wir erleben derzeit den Skechers-Momentum, feiern mit unserer Lifestyle-Kollektion große Erfolge und bedienen eine breite Zielgruppe mit einer noch abwechslungsreicheren Kollektion - der Award vereint all dies."

"Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung der harten Arbeit unserer Einzelhandelspartner in ganz Deutschland, die zum Wachstum der Marke Skechers für Männer, Frauen und Kinder beigetragen haben", fügte Marvin Bernstein hinzu, geschäftsführender Gesellschafter von Skechers S. à. r. l. "Von unseren trendorientierten Sneakers, die während der Berlin Fashion Week auf dem Laufsteg zu sehen waren, über Performance-Laufschuhe bis hin zu lässigen und bequemen Alltagsschuhen und innovativen Styles für Kinder hat Skechers wirklich für jedermann etwas zu bieten. Wir sind hocherfreut und fühlen uns sehr geehrt, dass die Experten und unsere Partner in Deutschland dies ebenfalls wahrnehmen. Wir freuen uns darauf, diesen Wachstumskurs fortzusetzen und den Verbrauchern in ganz Deutschland und auf der ganzen Welt gefragte Styles anzubieten."

Die Verleihung der Schuhkurier Awards fand zum 16. Mal statt und würdigte herausragende Leistungen in vier Kategorien: Bester Schuhhändler, Beste Marke/Bester Schuhhersteller, Handel und neue Medien sowie Lebenswerk. Die Jury tagte am 22. Mai 2019 und setzt sich aus Petra Steinke (Schuhkurier und Step), Fritz Terbuyken (ANWR), Angelika Schindler-Obenhaus (Katag) und Michael Höppner (Schuhhaus Höppner, Rostock) zusammen. Zitate der Jury in Bezug auf Skechers waren "schon seit Jahren sehr innovativ, seit Jahren konstant, fachhandelstreu, exzellente Nachlieferfähigkeit", "generationenübergreifend attraktive Produkte", "gute Abverkaufsquote" und "modisch am Puls der Zeit".

Skechers-Schuhkollektionen für Männer, Frauen und Kinder sind in Skechers-Einzelhandelsgeschäften, online unter skechers.de sowie in Kaufhäusern und bei Schuhhändlern auf der ganzen Welt erhältlich.

