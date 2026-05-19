Propan Rheingas GmbH & Co. KG

Propan Rheingas beruft Michael Klotz zum Geschäftsführer

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Brühl (ots)

Die Propan Rheingas GmbH & Co. KG hat wieder eine Doppelspitze:

Michael Klotz wurde mit Wirkung zum 13. Mai 2026 zum Geschäftsführer berufen. Er übernimmt die Geschäftsführung gemeinsam mit Uwe Thomsen, der den Vorsitz der Geschäftsführung innehat.

Seit dem Ausscheiden von Hubert Peters zum 31. Juli 2024 hatte Uwe Thomsen das Unternehmen allein geführt.

Michael Klotz ist seit 2015 im Unternehmen tätig und leitete bislang das Finanz- und Rechnungswesen bei Propan Rheingas. In dieser Funktion hat er die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens eng begleitet und zentrale kaufmännische Prozesse mitgestaltet.

Darüber hinaus bringt er bereits Erfahrung in der Unternehmens- und Mitarbeiterführung mit: Als u.a. Geschäftsführer der ROEBEN GAS GmbH & Co. KG

hat er Verantwortung für die Leitung eines Unternehmens übernommen und Führungserfahrung gesammelt.

Mit seiner Berufung in die Geschäftsführung setzt Rheingas auf Kontinuität, langjährige Unternehmenskenntnis und fundierte kaufmännische Expertise.

"Michael Klotz kennt unser Unternehmen, unsere Strukturen und unsere Märkte seit vielen Jahren. Mit seiner Erfahrung und seinem klaren Blick auf die wirtschaftlichen Zusammenhänge ist er eine wertvolle Verstärkung für die Geschäftsführung", sagt Uwe Thomsen, geschäftsführender Gesellschafter der Propan Rheingas GmbH & Co. KG. "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit in der neuen Konstellation."

Auch Michael Klotz blickt mit Zuversicht auf seine neue Aufgabe: "Rheingas ist ein Unternehmen mit starken Wurzeln, hoher Verlässlichkeit und großem Potenzial für die Zukunft. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Uwe Thomsen, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unseren Partnern die weitere Entwicklung des Unternehmens aktiv mitzugestalten."

Mit der erneuten Besetzung der zweiten Geschäftsführerposition stellt Propan Rheingas die Weichen für die kommenden Jahre. Im Fokus stehen weiterhin die sichere Energieversorgung der Kundinnen und Kunden, die Weiterentwicklung nachhaltiger Energielösungen sowie die Stärkung der Unternehmensgruppe in einem dynamischen Marktumfeld.

Zum Unternehmen: Propan Rheingas GmbH & Co. KG

Propan Rheingas GmbH & Co. KG, ist ein mittelständisches Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl und mehreren Vertriebsstandorten in Deutschland sowie in Polen und den Niederlanden. Rheingas legt den Fokus auf dezentrale Energieträger und Technologien mit erprobter Infrastruktur, sicherer Beschaffung aus Europa und möglichst großen CO2- und NOX-Reduktionspotenzialen. Seit mehr als 100 Jahren ist Rheingas der Top-Anbieter für Flüssiggas, Wärmepumpen, Erdgas, Strom, Photovoltaik und Energietechnik. Bundesweit werden über 30.000 Privat- und Geschäftskunden mit Energie beliefert. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 500 Mitarbeiter.

Rheingas bündelt Energietechnik und Energieeffizienz, Heizungsbau sowie Energieversorgung mit Flüssiggas, Autogas, Wasserstoff, Erdgas, Strom und bietet seinen Kunden Komplettlösungen an.

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