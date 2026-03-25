Propan Rheingas GmbH & Co. KG

DISQ-Studie: Rheingas auf Platz 1 unter den Flüssiggasversorgern

Bester Online-Service und sehr gute Beratungsleistung ausgezeichnet

Bild-Infos

Download

Brühl (ots)

Rheingas ist im aktuellen Servicetest des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) als bester Flüssiggasversorger ausgezeichnet worden. Im Gesamtergebnis der getesteten Flüssiggasversorger belegt das Unternehmen Platz 1 mit 73,3 Punkten und dem Qualitätsurteil "gut". Auf den weiteren Plätzen folgen Primagas und Westfa.

"Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Sie zeigt, dass unsere kontinuierlichen Investitionen in die Qualifizierung unserer Mitarbeitenden, in eine kompetente Kundenberatung und in einen starken digitalen Service wahrgenommen werden. Der enge Kontakt zu unseren Kundinnen und Kunden steht bei uns klar im Fokus. Umso mehr freut uns diese Anerkennung, und sie bestärkt uns darin, unseren Service konsequent weiterzuentwickeln", so Uwe Thomsen, geschäftsführender Gesellschafter der Rheingas.

Dass Rheingas im Jubiläumsjahr diese Auszeichnung erhält, unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, gewachsene Erfahrung mit modernen Serviceangeboten zu verbinden. Seit 1925 steht Rheingas für Energiekompetenz und verlässliche Versorgung. Aus dieser Tradition heraus entwickelt das Unternehmen seine Leistungen kontinuierlich weiter - mit dem Ziel, Kundinnen und Kunden verständlich, transparent und serviceorientiert zu begleiten.

Besonders stark schnitt Rheingas im Online-Service ab. In diesem Bereich belegt das Unternehmen Rang 1. DISQ hebt dabei zahlreiche spezielle Informationen und Funktionen sowie eine optisch ansprechende Website hervor. Zudem bescheinigt die Studie Rheingas eine sehr gute Beratungsleistung mit stets korrekten, vollständigen und strukturierten Auskünften. Auch bei Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit der Website erzielt Rheingas die besten Nutzerbewertungen im Wettbewerbsvergleich.

Die Detailauswertung zeigt, dass Rheingas auf seiner Website umfassende und für Kundinnen und Kunden relevante Informationen bereitstellt. Dazu zählen unter anderem Hinweise zur Preisentwicklung, Energiespartipps, Tankvarianten, Wartungsintervalle sowie Informationen zur Umweltverträglichkeit und Zusammensetzung von Flüssiggas. Telefonnummer und Kontaktmöglichkeiten sind schnell auffindbar.

Auch im Marktvergleich hebt sich Rheingas deutlich ab. Während die Branche der Flüssiggasversorger im Durchschnitt 67,9 Punkte und damit nur ein befriedigendes Gesamtergebnis erreicht, erzielt Rheingas 73,3 Punkte und damit ein klares "gut". Das unterstreicht die starke Position des Unternehmens in einem insgesamt anspruchsvollen Wettbewerbsumfeld.

Für viele Haushalte ist Flüssiggas insbesondere dort relevant, wo kein Anschluss an das öffentliche Erdgasnetz besteht. Umso wichtiger sind verlässliche Informationen, transparente Beratung und ein starker Service. Das aktuelle Ergebnis bestätigt Rheingas in dem Anspruch, Kundinnen und Kunden in diesem Markt mit Kompetenz, Verlässlichkeit und einem modernen Serviceverständnis zu begleiten. Die Studie beschreibt Flüssiggas ausdrücklich als wichtigen Energieträger gerade im ländlichen Raum und betont die Bedeutung kompetenter Beratung bei der Wahl des passenden Anbieters.

Zum Unternehmen: Propan Rheingas GmbH & Co. KG

Propan Rheingas GmbH & Co. KG, ist ein mittelständisches Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl und mehreren Vertriebsstandorten in Deutschland sowie in Polen und den Niederlanden. Rheingas legt den Fokus auf dezentrale Energieträger und Technologien mit erprobter Infrastruktur, sicherer Beschaffung aus Europa und möglichst großen CO2- und NOX-Reduktionspotenzialen. Seit mehr als 100 Jahren ist Rheingas der Top-Anbieter für Flüssiggas, Wärmepumpen, Erdgas, Strom, Photovoltaik und Energietechnik. Bundesweit werden über 30.000 Privat- und Geschäftskunden mit Energie beliefert. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 500 Mitarbeiter.

Rheingas bündelt Energietechnik und Energieeffizienz, Heizungsbau sowie Energieversorgung mit Flüssiggas, Autogas, Wasserstoff, Erdgas, Strom und bietet seinen Kunden Komplettlösungen an.

Diese und weitere Meldungen zum Download sowie Bildmaterial finden Sie unter: https://www.rheingas.de/presse

Original-Content von: Propan Rheingas GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell