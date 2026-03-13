Propan Rheingas GmbH & Co. KG

Nahost-Krise treibt Benzin- und Dieselpreise - Autogas bleibt preisstabil

Die jüngsten geopolitischen Spannungen im Nahen Osten haben die Kraftstoffmärkte spürbar unter Druck gesetzt. Besonders deutlich zeigt sich das bei Benzin und Diesel. Hier liegen die Preise seit dem 29.02.2026 für Benzin und Diesel deutlich über 2 Euro.

Es gilt weiterhin: "Mit Autogas tanken für die Hälfte"

Autogas zeigt sich in diesem Umfeld deutlich robuster. Die jüngsten verfügbaren Marktdaten für Deutschland lagen am 10. März 2026 trotz Preissteigerung bei rund 1,06 Euro (ohne Autobahntankstellen) je Liter. Damit bleibt LPG nicht nur auf einem klar niedrigeren Preisniveau als Benzin und Diesel, sondern erweist sich gerade in einem volatilen Marktumfeld als vergleichsweise preisstabile Kraftstoffalternative.

Für viele Autofahrerinnen und Autofahrer wird damit ein zentraler Vorteil von Autogas besonders sichtbar: Wer auf LPG setzt, profitiert von besser kalkulierbaren Mobilitätskosten. Gerade in Zeiten, in denen klassische Kraftstoffe kurzfristig und deutlich auf internationale Krisen reagieren, gewinnt diese Preisresilienz zusätzlich an Bedeutung. Autogas steht damit für eine wirtschaftliche, alltagstaugliche und sofort verfügbare Lösung im Straßenverkehr.

"Die aktuellen Preisentwicklungen zeigen sehr deutlich, was Autogas auszeichnet. Während Benzin und Diesel stark auf internationale Krisen reagieren, bleibt LPG vergleichsweise robust aufgrund seiner Preisstruktur und seiner im Vergleich niedrigeren Steuerbelastung. Das macht Autogas gerade jetzt für viele Verbraucherinnen und Verbraucher noch attraktiver", so Uwe Thomsen, geschäftsführender Gesellschafter der Rheingas.

Auch die Rahmenbedingungen sprechen unverändert für Autogas: Nahezu alle Benzinfahrzeuge können in Deutschland in rund 1.000 zertifizierten Fachwerkstätten auf LPG umgerüstet werden. Hinzu kommt: Autogas ist keine theoretische Zukunftsoption, sondern eine etablierte Lösung mit vorhandener Infrastruktur. Autogas ist flächendeckend verfügbar, mit rund 6.500 Tankstellen in Deutschland und einem gut ausgebauten Netz auch im europäischen Ausland. Für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet das, wer sich für Autogas entscheidet, setzt nicht nur auf einen wirtschaftlichen, sondern auch auf einen sofort und überall alltagstauglichen Kraftstoff.

Die Beliebtheit drückt sich auch durch die positiven Neuzulassungszahlen der letzten Jahre aus. Der Bestand liegt laut KBA zum 01.01.2026 bei knapp 290.000 Fahrzeugen in Deutschland, wobei hier nur die werksseitig mit einer Autogasanlage ausgelieferten Fahrzeuge erfasst werden; Umrüstungen kommen hinzu.

Eine Umrüstung lohnt sich insbesondere für Vielfahrer und Fahrzeuge mit höherem Benzinverbrauch. In einem Marktumfeld, in dem sich der Abstand zu Benzin und Diesel zuletzt noch einmal vergrößert hat, verbessert sich diese Wirtschaftlichkeit zusätzlich. Der etwas höhere Verbrauch bei LPG gegenüber Benzin fällt da kaum mehr ins Gewicht.

Für Rheingas ist deshalb klar: Wer seine Mobilitätskosten dauerhaft senken und sich zugleich ein Stück weit unabhängiger von starken Preissprüngen bei Benzin und Diesel machen möchte, sollte Autogas gerade jetzt neu in den Blick nehmen. Die aktuelle Entwicklung an den Energiemärkten zeigt, dass sich eine Umrüstung weiterhin lohnt - und unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen mehr denn je.

Zum Unternehmen: Propan Rheingas GmbH & Co. KG

Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist seit fast 100 Jahren im Energiegeschäft tätig und versteht sich als Kompetenzführer in der Versorgung mit leitungsunabhängigem Flüssiggas (LPG) und markenunabhängiger Energieversorgung. Das Unternehmen beliefert bundesweit über 30.000 Privat- und Geschäftskunden und beschäftigt in der Gruppe rund 500 Mitarbeiter. Dabei bündelt die Unternehmensgruppe Gas- und Heizungsbau, Autogastankstellen, Wasserstoff, Photovoltaik, Energieberatung und Energieversorgung. Von der Entscheidung für einen Energieträger über die Montage und Wartung der Anlage bis hin zur kontinuierlichen Belieferung bietet das Unternehmen Komplettlösungen an. Besonderer Wert wird dabei auf nachhaltige Kundenlösungen gelegt.

