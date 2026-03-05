Aktion gegen den Hunger gGmbH

Anmeldeschluss für "Schulen gegen den Hunger" verlängert bis 20. März

Berlin (ots)

Schulen, die am bundesweiten Bildungs- und Sportprogramm "Schulen gegen den Hunger" teilnehmen möchten, haben jetzt länger Zeit: Der neue Anmeldeschluss ist der 20. März; die Teilnahme ist weiterhin kostenfrei.

Mit ihrem Engagement stärken Schulen nicht nur das globale Verantwortungsbewusstsein ihrer Schüler*innen, sondern leisten zugleich einen direkten Beitrag im Kampf gegen den Hunger. Unter dem diesjährigen Motto "Lernen, bewegen, verändern!" verbindet das Programm "Bildung für nachhaltige Entwicklung" Bewegung und solidarisches Engagement.

Globale Zusammenhänge verstehen, lokal handeln

Schüler*innen aller Altersstufen setzen sich interaktiv mit den Ursachen von Hunger auseinander und werden anschließend im Rahmen einer sportlichen Spendenaktion selbst aktiv. Die Schulen wählen aus verschiedenen Bildungsmodulen, die das Thema Hunger aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Im Mittelpunkt steht, globale Zusammenhänge zu verstehen, Verantwortung zu reflektieren und Lösungsansätze kennenzulernen.

Das erworbene Wissen setzen die Schüler*innen direkt um: Sie organisieren eine sportliche Aktion, gewinnen Unterstützer*innen und sammeln Spenden für die Arbeit von Aktion gegen den Hunger.

In wenigen Schritten dabei: So melden sich Schulen an

Interessierte Schulen können sich unkompliziert unter www.schulengegendenhunger.de anmelden. Über den Anmeldebutton gelangen sie direkt zu einem kurzen Formular, in dem die wichtigsten Kontaktdaten eingetragen werden.

Nach der Registrierung meldet sich eine persönliche Ansprechperson bei der Schule. Sie begleitet die weiteren Planungsschritte, beantwortet Fragen und steht während des gesamten Programms unterstützend zur Seite. Bereits bei der Anmeldung können Wunschtermine für den Themenvortrag oder den Sporttag angegeben werden - dies ist jedoch freiwillig. Alternativ können die Termine später gemeinsam abgestimmt werden. Das Team richtet sich dabei flexibel nach den Bedürfnissen der Schulen.

Bei Rückfragen steht das Team von "Schulen gegen den Hunger" jederzeit zur Verfügung:

E-Mail: mitmachen@aktiongegendenhunger.de

Telefon: 030 / 279 099 7-18

Ein starkes Zeichen für globale Solidarität

Jährlich beteiligen sich tausende Schulen weltweit an dem Projekt "Schulen gegen den Hunger". Von Guatemala bis Frankreich setzen junge Menschen durch Workshops und sportliche Aktionen ein Zeichen für eine gerechtere Welt. Mit den gesammelten Spenden konnten in den vergangenen Jahren unter anderem neue Gesundheitszentren errichtet und die Ernährungssicherheit in ländlichen Regionen verbessert werden.

Hintergrund: Schulen gegen den Hunger

Weltweit leiden rund 673 Millionen Menschen an Mangelernährung - das entspricht etwa jeder zwölften Person.

2025 nahmen in Deutschland 29.267 Schülerinnen und Schüler aus 122 Schulen teil und sammelten über 490.000 Euro für Projekte zur Hungerbekämpfung.

Die Spenden fließen in Programme zur Ernährungssicherung, Gesundheitsversorgung und Katastrophenhilfe.

Über Aktion gegen den Hunger

Aktion gegen den Hunger ist eine humanitäre und entwicklungspolitische Hilfsorganisation, die weltweit in 57 Ländern und Regionen aktiv ist und rund 26,5 Millionen Menschen unterstützt. Seit mehr als 45 Jahren kämpft Aktion gegen den Hunger gegen Mangelernährung, schafft Zugang zu sauberem Wasser und gesundheitlicher Versorgung. 8.769 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten Nothilfe und unterstützen Menschen beim Aufbau nachhaltiger Lebensgrundlagen.

