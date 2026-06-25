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"Between The Beats": Start für Vertical Series von Radio Bremen und SR

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Bremen (ots)

"Romeo und Julia trifft auf K-Pop": Die Schülerin und werdende Primaballerina Sara (Gio Yoo) lebt unter dem enormen Erwartungsdruck ihrer Eltern. Heimlich träumt sie von einem anderen Leben: Von K-Pop, von Seoul, von Selbstbestimmung. Als sie Daniel (Alexander Schmidt) trifft, ein charismatisches Musiktalent, gerät ihre kontrollierte Welt ins Wanken.

Das Microdrama im Hochformat "Between The Beats" startet heute (25.6.) unter @between.the.beats_serie auf TikTok.

Die Produktion von Radio Bremen und Saarländischem Rundfunk ist konsequent für das Ausspiel auf mobilen Geräten und Plattformen im Hochformat 9:16 (vertikal) konzipiert.

Mit eigens komponierter Musik und visuellen Effekte taucht "Between The Beats" tief in die K-Pop-Welt ein und fokussiert die digitalen Vorlieben insbesondere jüngerer Menschen - inklusive Zusatzmaterial wie Tanz-Inhalten.

Die von Red Pony produzierte Serie umfasst 26 Episoden mit einer Länge von jeweils ca. einer bis zu drei Minuten.

Für Menschen, die "Between The Beats" nicht auf TikTok sehen möchten, sind die Folgen auch auf der Radio Bremen-Webseite "Between The Beats" zu finden.

"Between The Beats" (Autorinnen Su-Jin Song, My Cao, Regisseurin Tatjana Wenig, Kamerafrau Etritanë Emini) ist eine Produktion von RED PONY - ein Label der Saxonia Media (Produzentin Daniela Zentner, Produzent Sven Sund) im Auftrag von Radio Bremen (Redaktion Annette Strelow, Anna-Katharina Petrausch, Andreas Schloß) und SR (Redaktion Alexandra Fritsch) 2026.

Besetzung

Sara: Gio Yoo

Daniel: Alexander Schmidt

Isa: Lisa Junick

u.a.

Stab

Regie: Tatjana Wenig

Kamera: Etritane Emini

Kostüm: Elli Drake

Casting: Nora Rülke

Cutter: Paul Sommerhalter

Cutter: Alexander Griffith

Musik: Andi Pique

Beleuchtung: Sandra Glaser

Ton: Boris Jöns

Maske: Hely Doan

Weitere Fotos können bei ARD Foto abgerufen werden.

Pressefiles aller Folgen sind unter presse@radiobremen.de abrufbar.

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