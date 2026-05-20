Radio Bremen

Robert Habeck zu Gast bei 3nach9 am 22. Mai

Bremen (ots)

Gut neun Monate ist es her, dass Robert Habeck sein Bundestagsmandat niederlegt und sich aus dem aktuellen Politikbetrieb zurückzieht. Zuvor ist er Spitzenkandidat seiner Partei bei der Bundestagswahl 2025 - und scheitert. Der ehemalige Parteivorsitzende und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz ist seit fast 25 Jahren Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen. Wohin ihn seine berufliche Reise künftig führt, ist aktuell noch offen. Derzeit lebt er mit seiner Frau, der Schriftstellerin Andrea Paluch, in Kopenhagen und arbeitet am Dänischen Institut für Internationale Studien. Im Januar ist er zudem Gastprofessor in Jerusalem und unterrichtet auch an der University of California, Berkeley. Langeweile kommt dabei nicht auf: Im Oktober erscheint ein neues Buch des Schriftstellers. Welche Herausforderungen sein Leben abseits des politischen Protokolls mit sich bringt - darüber spricht Robert Habeck erstmals seit seinem Rücktritt in einer Talkshow bei 3nach9.

Außerdem begrüßen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo in der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am Freitag, den 22. Mai 2026, um 22 Uhr diese Gäste:

Annette Frier

Annette Frier weiß früh, dass sie auf die Bühne will. Schon während ihrer Ausbildung sammelt die gebürtige Kölnerin erste Erfahrungen vor der Kamera. Ihr Schauspieldebüt gibt sie 1994 in der Serie "Familie Heinz Becker" - seither begeistert die heute 52-Jährige in unterschiedlichsten Produktionen. Ob in preisdekorierten Serien, auf der Theaterbühne oder in großen Unterhaltungsshows: Mit großer Selbstverständlichkeit wechselt sie zwischen humorvollen und dramatischen Stoffen und zeigt dabei immer wieder neue Facetten ihres Könnens. Auch abseits der Kamera engagiert sich Annette Frier: Sie bezieht öffentlich Stellung zu gesellschaftlichen Themen und zeigt dabei stets klare Haltung. Aktuell beweist sie sich in der Rolle als Mutter von Olivia Jones in deren Biografie, die sich auch mit Themen wie Akzeptanz und Diversität auseinandersetzt. Was Annette Frier antreibt, woher sie ihre unbändige Energie nimmt und warum sie sich immer wieder neu erfindet, erzählt sie bei 3nach9.

Lutz van der Horst

Auf Parteiveranstaltungen fühlt er sich wohl - und den Politikern des Landes auf den Zahn: Lutz van der Horst. Der gebürtige Kölner ist seit 2009 als satirischer Außenreporter der "heute show" unterwegs. Die Presse attestiert ihm einen trockenen Humor und einen geschulten Blick auf die kleinen Absurditäten des Alltags. Für seine Arbeit wird er vielfach ausgezeichnet, zuletzt, gemeinsam mit Fabian Köster, mit dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis und dem Grimme-Preis in der Kategorie "Unterhaltung - Spezial". Seine Karriere startet er hinter den Kulissen. Nach dem Studium der Germanistik und Anglistik arbeitet er als Sprecher für Hörfunk und Fernsehen, später als Autor für diverse Comedy-Formate. Mitte der Nullerjahre gerät der heute 50-Jährige in ein Karrieretief und schreibt einen autofiktionalen Roman, der erst kürzlich erschienen ist, darüber. Wer hätte gedacht, dass der TV-Moderator sich Jahre später mit einer Rolle auf dem "Traumschiff" einen Kindheitstraum erfüllen kann?! Warum Komiker auch eine melancholische Seite haben müssen, welcher Politiker aktuell den größten Unterhaltungswert für ihn hat und warum Hape Kerkeling schon immer sein Idol war, berichtet Lutz van der Horst bei seinem ersten Besuch bei 3nach9.

Mala Emde

Im Alter von elf Jahren steht sie erstmals vor einer Fernsehkamera, heute zählt die 30-Jährige zu den kreativsten Schauspielerinnen ihrer Generation: Mala Emde. Für große Aufmerksamkeit sorgt die Tochter einer Filmfestivalleiterin und eines Lichtkünstlers vor elf Jahren mit ihrer ersten Hauptrolle in dem vielbeachteten Doku-Drama "Meine Tochter Anne Frank". Für die Verkörperung des jüdischen Mädchens Anne Frank, das durch sein Tagebuch bekannt wurde, wird Mala Emde mit dem Nachwuchsförderpreis des Bayerischen Fernsehpreises ausgezeichnet. Nach dem Schauspielstudium an der renommierten Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" ist sie festes Ensemblemitglied des Theaters Basel und erhält im vergangenen Jahr neben dem Bambi auch den Deutschen Schauspielpreis für ihre Hauptrolle der Musikproduzentin und Konzertveranstalterin Vera Brandes in dem Kinofilm "Köln 75". Bald ist die Mimin an der Seite von Christoph Maria Herbst als Fahrradkurierin in "Sommer auf Asphalt" im Kino zu sehen. 3nach9 freut sich, die fröhliche Schauspielerin in der Mai-Ausgabe näher kennenzulernen.

Leah Weigand

Mit ihrem Poetry-Slam-Text "Ungepflegt" wird sie über Nacht zum Social Media-Star und berichtet danach erstmals bei 3nach9 von ihrem plötzlichen Erfolg: Leah Weigand. Die einstige Gesundheits- und Krankenpflegerin prangert in dem Text die schlechten Bedingungen an, unter denen Pflegende aktuell arbeiten, spricht dem Beruf aber gleichzeitig eine Liebeserklärung aus. Mit ihrem Gedicht berührt die 29-Jährige Tausende, spricht vielen Pflegekräften aus der Seele. Mittlerweile studiert Leah Weigand Medizin und möchte später als Ärztin dazu beitragen, dass sich die Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern auch und vor allem im Bereich der Pflege verbessern. Das Schreiben hat Leah Weigand neben ihrem Studium beibehalten - und nun ein Buch mit Gedichten über Wut und Liebe, Losgehen und Ankommen verfasst. Bei 3nach9 berichtet sie über ihr Leben als Autorin und Studierende und erzählt von ihren Erfahrungen als Pflegekraft.

Dörthe Bruske und Katrin Möller

Zwei engagierte Frauen, zwei bewegende Lebensgeschichten - und ein gemeinsames Ziel: anderen Menschen Mut zu machen. Dörthe Bruske und Katrin Möller leben jeweils mit einem Spenderherz und wissen aus eigener Erfahrung, wie zerbrechlich das Leben sein kann. Katrin Möller erkrankt bereits als Kind an Blasenkrebs. Die Folgen der Chemotherapie führen Jahre später zu einem schweren Herzfehler. 2019 kann nur eine Transplantation ihr Leben retten. Auch Dörthe Bruskes Weg ist von Krankheit geprägt: Was zunächst harmlos beginnt, entpuppt sich als Sarkoidose - eine seltene Entzündungserkrankung, die ihr Herz zunehmend angreift. Am 24. Dezember 2024 erhält sie ein Spenderorgan - ihr wohl größtes Weihnachtsgeschenk. Kennengelernt haben sich die beiden Transplantierten über Instagram. Aus dem digitalen Austausch entsteht eine enge Verbindung - und schließlich eine gemeinsame Initiative: In Hamburg gründen sie einen Stammtisch für Herz- und Lungentransplantierte sowie Wartende. Bei 3nach9 sprechen Dörthe Bruske und Katrin Möller über ihren persönlichen Weg zurück ins Leben und darüber, wie sie mit ihrer Geschichte anderen Betroffenen Kraft schenken wollen.

Erstsendung auf NDR/Radio Bremen Fernsehen, hr Fernsehen und WDR Fernsehen.

Original-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell