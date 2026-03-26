Radio Bremen

Johannes Oerding zu Gast bei 3nach9 am 27. März

Bremen (ots)

Er gehört zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Popmusikern seiner Generation: Johannes Oerding. 1981 in Münster geboren, wächst er in einer musikalischen Familie am Niederrhein auf. Schon früh entdeckt er seine Leidenschaft für das Songwriting, zieht nach Hamburg und arbeitet dort zunächst als Straßenmusiker und Kellner, bevor er 2009 sein Debütalbum veröffentlicht. Der Durchbruch gelingt ihm mit Songs wie "Alles brennt", "Kreise" oder "An guten Tagen" - heute berührt er mit seiner Musik Millionen von Menschen. Johannes Oerding füllt die größten Arenen des Landes, seine Alben erreichen regelmäßig die Spitzen der Charts. Doch trotz des Erfolgs ist Oerding immer bodenständig geblieben, reflektiert offen über Zweifel und vergisst nie, wie er angefangen hat. Bei 3nach9 spricht der Musiker über persönliche Wendepunkte, seine Suche nach Balance - und darüber, was er auf seiner einjährigen Weltreise erlebt hat.

Außerdem begrüßen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo in der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am Freitag, 27. März 2026, um 22:45 Uhr im NDR/Radio Bremen-Fernsehen

Pierre Littbarski

Pierre Littbarski ist nicht nur eine lebende Legende und ein absoluter Publikumsliebling des 1. FC Köln, er gehört nach wie vor zu den bekanntesten Fußballidolen Deutschlands. Und das natürlich nicht ohne Grund: Der 73-fache Nationalspieler steht mit der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft dreimal hintereinander im WM-Finale. Mit dem Gewinn des Weltmeistertitels 1990 in Rom feiert Pierre Littbarski schließlich den größten Triumph seiner Laufbahn. Auch wenn man sich an der Weser nicht gerne an den Moment erinnert, aber mit seinem "Tor des Jahres" beim Bundesligaspiel gegen Werder Bremen ist ihm 1985 wirklich ein guter Schuss gelungen. Nicht zu vergessen seine spätere Leistung als Trainer im Ausland: Ob in Tokio, Paris, Sydney, Teheran oder Vaduz - "Litti" macht stets eine gute Figur. Bei 3nach9 blickt der Dribbelkünstler auf seine sportlichen Anfänge und seine beeindruckende Karriere zurück und wagt einen Ausblick auf die Weltmeisterschaft in ein paar Monaten.

Ali Güngörmüs

Exakt 20 Jahre ist es her, dass er als erster deutsch-türkischer Koch mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde: Ali Güngörmüs. Seine Lebensleistung ist auch fernab dessen beeindruckend: Die ersten zehn Lebensjahre verbringt er im ostanatolischen Hochland. Mit keinerlei Deutschkenntnissen kommt er als Zehnjähriger mit seiner Mutter und den Geschwistern nach München, wo sein Vater mittlerweile als Schweißer arbeitet. Nach dem Hauptschulabschluss lässt Ali sich gegen den Widerstand der Eltern zum Koch ausbilden, erhält im Anschluss ein Begabtenstipendium, dekoriert später in Hamburg sein Restaurant mit einem Stern. Heute führt er in München unter anderem ein Restaurant, welches er den Namen seines Heimatdorfes gegeben hat. Der Kochbuchautor und Unternehmer ist immer wieder vor der TV-Kamera zu sehen, als Juror für "Die Küchenschlacht" oder für die hr-Kochsendung "Koch's anders". Gemeinsam mit den Köchen Frank Rosin und Alexander Kumptner hat er sich kürzlich auf einen Roadtrip durch Australien begeben und berichtet bei 3nach9 über kulinarische und andere Herausforderungen.

Katharina Willinger

Ihr Berichtsgebiet erstreckt sich von Zypern und die Türkei bis zum Iran. Die ARD-Korrespondentin Katharina Willinger ordnet die Ereignisse für das Publikum ein - stets mit dem Anliegen, den Zuschauerinnen und Zuschauern ein möglichst facettenreiches Bild aus der Region zu liefern. Die Situation im Iran ist eine besondere Herausforderung, wo das Regime nach den großen Protesten 2022 alles dafür tut, um Medienschaffende einzuschüchtern und ihre Arbeit zu verhindern. Nach monatelangem Warten gelingt es Katharina Willinger im Januar 2023 ein Visum zu bekommen. Sie ist eine der wenigen deutschen Korrespondenten, die aus dem Land Nachrichten vermittelt. Die Islamwissenschaftlerin und Studioleiterin möchte Geschichten über Menschen erzählen, richtet ihren Fokus besonders intensiv auf Frauen und erhält viel Anerkennung. Ihre journalistisch wertvolle Arbeit wird mit dem Grimme-Preis und dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis ausgezeichnet. Bei 3nach9 erzählt die Korrespondentin exklusiv, wie sich ihr Job durch den Krieg im Nahen Osten verändert hat und warum sie aktuell nicht bei ihrem Team im Iran sein kann.

Hannah Emde

Sie bereist die Welt, um sie zu verstehen und zu schützen: Hannah Emde, Tierärztin, Artenschützerin und Moderatorin von "Terra X: Faszination Erde". Ob in Thailand, Westafrika oder zuletzt auf Borneo, wo sie die Auswilderung von drei Orang-Utan-Weibchen miterlebte - überall fasziniert sie die Vielfalt der Natur. 1992 in Bonn geboren, wächst Hannah Emde in einer naturwissenschaftlich geprägten Familie auf. Nach dem Abitur verbringt sie ein Jahr auf den Philippinen und arbeitet dort mit einem indigenen Stamm - eine prägende Erfahrung, die ihren weiteren Weg entscheidend beeinflusst. Während des Studiums der Tiermedizin wird ihr klar, dass ihre Leidenschaft nicht der klassischen Kleintierpraxis gilt. Stattdessen zieht es sie hinaus in die Welt. Die 33-Jährige möchte Menschen für die Zusammenhänge des Planeten sensibilisieren und für den Schutz bedrohter Arten begeistern. Was sie auf ihrer jüngsten Reise besonders bewegt hat und mit welchen Eindrücken sie zurückgekehrt ist, erzählt die Abenteurerin im März bei 3nach9.

Heino Falcke

Er nimmt uns mit auf eine Reise durch das Universum: Astrophysiker Heino Falcke. Der international renommierte Professor der Radboud Universität Nijmegen in den Niederlanden widmet sich den großen Fragen des Kosmos - vom Ursprung der Sterne bis zur Existenz des Lebens. Schon früh entdeckt der Sohn eines Arztes seine Begeisterung für die Physik, insbesondere für die Astronomie. Diese Faszination prägt seinen weiteren Werdegang nachhaltig. Heute widmet er sich der Erforschung des Weltraums. Für seine Arbeit wird Falcke vielfach ausgezeichnet, unter anderem als Teil des Teams, dem erstmals die Aufnahme eines Schwarzen Lochs gelang. Gemeinsam mit seiner Frau schreibt der dreifache Vater zudem faszinierende Bücher für junge Entdecker. Ob er selbst gern ins All fliegen würde, warum ein Asteroid nach ihm benannt wurde und was ihn beim Blick in den Sternenhimmel besonders bewegt - darüber spricht 3nach9 mit dem Wissenschaftler und Autor im März.

Erstsendung auf NDR/Radio Bremen Fernsehen, hr Fernsehen und WDR Fernsehen.

Um 22 Uhr lädt "3nach9 - 50 Jahre Musik, Überraschungen und Skandale" zu einer Zeitreise durch 50 Jahre Fernsehgeschichte: aufgebrachte Demonstranten vor dem Fernsehstudio, lautstarke Auseinandersetzungen unter den Gästen und internationale Stars wie Cecilia Bartoli, Sting, Zucchero und Gregory Porter.

Original-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell