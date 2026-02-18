Radio Bremen

"Mord oder Watt?": Schon jetzt in der ARD Mediathek und am 20.2. im Ersten

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

Die norddeutsche Krimi-Komödie "Mord oder Watt?" mit Oliver Mommsen ist schon jetzt in der ARD Mediathek verfügbar. Neben der neuen Folge "Die wilde Hilde" (ab 18.2., 20:15 Uhr) laden auch die ersten beiden Filme der Reihe "Ebbe im Herzen" und "Für immer Matjes" zu einem Ausflug mit dem selbstverliebten TV-Kommissar Tim Seebach und dem Team an der Nordsee-Küste ein.

Das Erste zeigt "Mord oder Watt? Die wilde Hilde" am Freitag, 20. Februar 2026, um 20:15 Uhr im Ersten.

Zum Film sagt Oliver Mommsen: "Erstmal mischt sich die 'Wilde Hilde' gespielt von Angela Roy in Tims Leben ein. Und zwar massiv und mit ungeahnten Folgen."

"Ich bin ja ein großer Fan von Olli!", gibt Angela Roy zu: "Dieser Film jetzt war eigentlich unsere erste richtige Zusammenarbeit, weil wir viele Szenen miteinander hatten. Olli ist ein Energiebündel mit einer riesigen Spielfreude, Humor und Tempo. Das kommt mir sehr entgegen, man kann sich dann die Bälle wunderbar zuwerfen. Ich hatte einen großen Spaß, mit ihm zu spielen - hoffe er auch mit mir ..."

Zum Onlinedossier mit vielen weiteren Infos

Mord oder Watt? Die wilde Hilde

Tim Seebach (Oliver Mommsen) hält sich, ohne jede Selbstzweifel, nicht nur als TV-Kommissar, sondern auch sonst für einen echten Ermittlungsprofi. Doch das wirkliche Leben folgt keinem Drehbuch, wie er feststellt, als plötzlich seine Tante Hilde aus den USA in Bremerhaven auftaucht.

Mit ihrem selbstbewussten und eigenwilligen Auftreten hat Hilde Nieworm (Angela Roy) nicht nur einen Haufen skurriler Geschichten, sondern auch einen geheimen Koffer voller Familiendramen im Gepäck. Während Hildes schillerndem Auftritts in Westerfleth, direkt an der Nordsee, geschieht das Unerwartete: Adele Husom (Imke Büchel), eine ortsbekannte Aktivistin zur Bewahrung des Weltnaturerbes Wattenmeer, die gegen das traditionelle Schlickschlittenrennen im Watt kämpfte, wird tot im Schuppen von Erik Festerkotten (Niels Bormann) gefunden.

Polizeihauptkommissarin Wiebke Tönnessen (Antonia Bill), die Leiterin der örtlichen Polizeiwache mit echtem kriminalistischem Instinkt und Wissen, übernimmt den Fall. Da Erik auch der Trainer von Hannah Lübker (Ulrike C. Tscharre) und Wiebke für das Rennen im Watt ist, gerät er sofort unter Verdacht. In seiner eitlen Selbstüberschätzung startet Tim eigene Ermittlungen, was zu einer Reihe von chaotischen und humorvollen Missverständnissen führt.

Wiebke, die sich über Tims ungefragte Einmischung ärgert, muss dennoch widerwillig feststellen, dass er manchmal eine durchaus interessante Perspektive auf die Ermittlungen einbringt. Auch Hannah erlebt eine unerwartete emotionale Wendung: Ihre Tochter Jenny (Helena Yousefi) kommt nach langer Zeit zu Besuch und so wird Tims Freundin überraschend von alten Gefühlen und ungelösten Fragen überrumpelt.

Die Ereignisse überschlagen sich, als Hilde plötzlich ins Visier der Ermittlungen gerät, sich ein lang gehütetes Familiengeheimnis lüftet - und Tim seine Rolle im wirklichen Leben noch mal ganz neu überdenken muss.

Die Rollen und ihre Darstellerinnen und Darsteller:

Tim Seebach: Oliver Mommsen

Wiebke Tönnessen: Antonia Bill

Hannah Lübker: Ulrike C. Tscharre

Malte Niebecker: Joshua Seelenbinder

Erik Festerkotten: Niels Bormann

Frau Jessen: Hedi Kriegeskotte

Dr. Fynn Müller: Benito Bause

Hilde Nieworm: Angela Roy

Adele Husom: Imke Büchel

Ingmar Husom: Karl Kranzkowski

Jenny Lübker: Helena Yousefi

Dr. Maletzki: Martin Brambach

u.v.a.

Der Produktionsstab

Drehbuch: Michael Gantenberg

Regie: André Erkau

Kamera: Fee Strothmann

Musik: Daniel Hoffknecht

Kostüm: Tanja Gierich

Szenenbild: Micky Psiorz

Schnitt: Geraldine Sulima

Ton: Urs Krüger

Sounddesign: Sebastian Schmidt

Mischung: Olaf Mehl

Licht: Christoph Dehmel

Außenrequisite: Fay Lazariotis

Setrequisite: Olaf Kronenthal

Maske: Annette Kamont und Kristina Mollnau

Casting: Silke Fintelmann

Aufnahmeleitung: Elias Sander und Jörn Stiefermann

Produktionsleitung: Anke Hartwig

Herstellungsleitung: Axelle Hourrier, Arnold Konerding (Radio Bremen) und Kirsten Frehse (ARD Degeto)

Producerin: My Cao

Produzenten: Daniela Zentner und Sven Sund

Redaktion: Annette Strelow (Radio Bremen) und Stefan Kruppa (ARD Degeto)

Drehzeit: 4. Juni bis 3. Juli 2025

Drehort: Bremerhaven, Cuxhaven und dazwischen

"Mord oder Watt? Die wilde Hilde" ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD Degeto Film und Radio Bremen für die ARD.

Die Pressefotos sind bei ARD Foto verfügbar (Akkreditierung nötig).

Original-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell