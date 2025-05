Radio Bremen

Sarah Connor zu Gast bei 3nach9

Bremen (ots)

Sarah Connor meldet sich mit ihrem dritten deutschsprachigen Album zurück - und stellt es traditionsgemäß bei 3nach9 vor. Die in Delmenhorst geborene Künstlerin ist seit fast 25 Jahren eine der erfolgreichsten und beliebtesten Sängerinnen Deutschlands. Mit "Freigeistin" stellt sie Traditionen und gelernte Konzepte in Frage, beschäftigt sich mit Themen wie Monogamie, schwindender Empathie und kontert auch ihren Kritikern, die ihr über Social Media-Kanäle unangebrachte Hasskommentare entgegenbringen. Die vierfache Mutter ist eine gefühlvolle Beobachterin unserer Zeit. Kürzlich wurde bekannt, dass sie mit ihrer Familie in Südfrankreich ein zweites Zuhause gefunden hat. Wie schwer es ihr fiel, als ihre beiden großen Kinder das Haus verlassen haben und in welchen Momenten sie überwältigt, aber auch überfordert von dieser Welt ist, berichtet und besingt Sarah Connor am Freitag bei 3nach9.

Außerdem begrüßen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo folgende weitere Gäste: Entertainerin Anke Engelke mit Radiomoderator Kristian Thees, Scorpions-Frontmann Klaus Meine, Pflege-Influencer Rashid Hamid, das Autorinnen-Paar Jasna Fritzi Bauer und Katharina Zorn sowie Sachbuchautor Markus Bennemann.

Erstsendung auf NDR/Radio Bremen-Fernsehen, hr Fernsehen und WDR Fersehen.

Original-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell