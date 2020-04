Radio Bremen

Sigmar Gabriel zu Gast bei 3nach9 aus dem Homeoffice am Freitag, 17.4.

Für die Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am Freitag, 17. April, ab 22 Uhr im NDR/RB-Fernsehen, haben sich die Moderatoren Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo folgende Gäste ins Homeoffice eingeladen:

Sigmar Gabriel

Er war Bundesaußenminister, Vizekanzler und SPD-Chef: Sigmar Gabriel. Jetzt begibt er sich beruflich auf neues Terrain und fordert in seinem aktuellen Buch "Mehr Mut!". Ob er diesen auch für seinen neuen Posten im Aufsichtsrat bei der Deutschen Bank benötigt, warum sein 60. Geburtstag für ihn einen heftigen Einschnitt bedeutete und was der dreifache Familienvater und Mann einer Zahnärztin aktuell am meisten vermisst, berichtet er - zugeschaltet aus dem Homeoffice - bei 3nach9.

Guido Maria Kretschmer

Im Alter von neun Jahren bekam er seine erste Nähmaschine geschenkt. Jede Menge Talent, Fleiß und Geschäftstüchtigkeit ließen ihn zu einem der angesagtesten Designer des Landes werden: Guido Maria Kretschmer. Seit acht Jahren kürt der TV-Liebling Woche für Woche seine "Shopping Queen", auch sein Design-Imperium baut er tatkräftig aus. Zeit ist ein rares Gut im Leben des gebürtigen Münsteraners. Auch deshalb hat er es bislang noch nie in das Bremer 3nach9-Studio geschafft. Über die Anfänge seiner Karriere und ob der Designer im Homeoffice feinen Zwirn oder doch eher Jogginghose trägt, berichtet Guido Maria Kretschmer bei 3nach9.

Sandro Pé

Seit 2013 arbeitet er als Altenpfleger, mittlerweile ist er zum erfolgreichsten Pflege-Blogger Deutschlands avanciert: Sandro Pé setzt sich seit Jahren für eine menschenwürdige Pflege ein. Er wirbt voller Leidenschaft für einen Beruf, der für ihn gleichzeitig Berufung ist - trotz schlechter Bezahlung und wenig Wertschätzung. Bei 3nach9 aus dem Homeoffice erzählt der 29-Jährige, warum die Begegnung mit alten Menschen für ihn so wichtig ist, und erklärt, welchen zusätzlichen Herausforderungen er sich aktuell stellen muss.

Erstsendung auf NDR/RB-Fernsehen und hr-Fernsehen

