Alvarez & Marsal verstärkt sein Team zur digitalen Transformation in der DACH-Region mit Neuzugang Andreas Schwabe

München (ots)

Alvarez & Marsal (A&M), ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, gewinnt mit Andreas Schwabe als Managing Director für die DACH-Region, einen äußerst erfahrenen Experten, der das digitale Leistungsangebot entscheidend weiter entwickeln wird. A&M reagiert so auf den wachsenden Bedarf seiner Kunden an fundierten und wertschöpfenden digitalen Transformationslösungen.

Mit über 26 Jahren Erfahrung als Serial Entrepreneur und einem beeindruckendem Track Record in den Bereichen digitale Transformation, Marketing und Medien sowie der Wertschöpfung aus Big Data, künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen wird Andreas Schwabe eng mit Jean Laurent Poitou, dem EMEA Head of Digital bei A&M, zusammenarbeiten. Gemeinsam werden sie Kunden aus verschiedenen Branchen wie Konsumgüter, Einzelhandel, Medien, Telekommunikation, Versicherungen, Automobil und Gesundheitswesen dabei unterstützen, ihre Prozesse und Geschäftsmodelle neu zu gestalten.

Andreas Schwabe wechselt von der Boston Consulting Group (BCG) zu A&M, wo er als Partner und Leiter für digitales Marketing und Personalisierung in der CEMA-Region verantwortlich zeichnete. Vor seiner Zeit bei BCG gründete und leitete er erfolgreich eigene Unternehmen und beriet andere in ihren Transformationsprogrammen. Besonders hervorzuheben ist seine Zeit als CEO bei Blackwood Seven Deutschland, in der Schwabe äußerst erfolgreich künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen in die Mediaplanung und den Vertrieb integrierte.

Zu seiner neuen Position äußert sich Andreas Schwabe, Managing Director für Digital Technology Services bei Alvarez & Marsal, wie folgt:

"Wir stehen vor großen Herausforderungen für unsere Kunden. Künstliche Intelligenz birgt das Potenzial, erhebliche Werte in Bereichen wie Customer Experience, Marketing und Absatzprognosen zu schaffen. Die Herausforderung besteht darin, die richtigen Daten zu extrahieren, um die Algorithmen zu trainieren, ganzheitliche Modelle zu entwickeln, die das gesamte Bild erfassen, und die Kultur und Fähigkeiten an die neuen Möglichkeiten anzupassen. Eine echte Transformation muss schnell erfolgen, um ihren vollen Nutzen zu entfalten. Deshalb ist der ergebnisorientierte Ansatz von A&M gestützt auf datengesteuerte Expertise als zentraler Bestandteil ein so einmaliges und umfassendes Beratungsangebot. Unsere Restrukturierungserfahrung ermöglicht es, eng mit den Teams unserer Kunden zusammenzuarbeiten und Silos effizient und effektiv aufzubrechen, um den Wandel zu einem dauerhaften und integralen Bestandteil ihres Unternehmens zu machen."

"Wertsteigerungen in komplexen Unternehmenssituationen unter Beweis zu stellen, erfordert häufig die gezielte Nutzung von Daten und Algorithmen. Deshalb ist die sukzessive Erweiterung unseres Beratungsangebots um Services zur integrierten digitalen Transformation der logische nächste Schritt. Wir freuen uns sehr darüber, Andreas Schwabe in unserem Team begrüßen zu dürfen unterstützen wird", fügt Patrick Siebert, Managing Director, Co-Head Deutschland sowie Co-Head European Corporate Transformation bei Alvarez & Marsal, hinzu.

