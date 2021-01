MADELEINE Mode GmbH

MADELEINE - Nachhaltigkeit im Fokus der neuen Kollektion 2021

Zirndorf (ots)

Nachhaltigkeit ist 2021 ein wichtiger Baustein für MADELEINE. Dabei setzt das Modelabel stark auf nachhaltige Produkte in der neuen Frühjahr/Sommer Kollektion.

Im Zuge der unternehmensweiten Sustainability-Initiative nimmt das Modelabel MADELEINE deutlich mehr nachhaltige Produkte in das Sortiment auf. In der Kollektion Frühjahr/Sommer 2021 wird verstärkt auf nachhaltig hergestellte Viskose und Baumwolle, recyceltes Polyester sowie nachhaltig produziertes Premium-Kaschmir mit dem THE GOOD CASHMERE STANDARD® gesetzt.

"Für MADELEINE bedeutet Nachhaltigkeit, anspruchsvolle Mode mit Achtsamkeit zu kreieren und dabei die hohen Ansprüche unserer Kundinnen zu erfüllen. Der Ausbau von nachhaltigen Produkten ist für uns der nächste richtige Schritt auf dem Weg in die Zukunft", sagt MADELEINE-CEO Karin Zimmermann.

GOOD CASHMERE - nachhaltiges Premium Kaschmir von MADELEINE

Ob an kalten Wintertagen oder an frischen Sommerabenden: Kaschmir ist eine edle und vielseitige Naturfaser. Mit dem THE GOOD CASHMERE STANDARD® der Aid by Trade Foundation setzt MADELEINE neue Maßstäbe für eine nachhaltige, soziale und ethische Kaschmirproduktion. Der Standard wurde in enger Kooperation mit Tierschutzspezialisten und unabhängigen Experten der Kaschmirproduktion entwickelt. Er enthält klare und umfassende Kriterien, die alle Aspekte einer nachhaltigen Kaschmirproduktion regeln. Dies umfasst soziale Kriterien für die Farmer, Tierschutz- und Umweltkriterien sowie Transparenz in der textilen Wertschöpfungskette durch ein Trackingsystem. Mit dem THE GOOD CASHMERE STANDARD® werden in der MADELEINE Kollektion Kaschmirprodukte in Premium Qualität aus reinem, hochwertigem Kaschmir zertifiziert.

Recyceltes Polyester

Recycelte Polymere sind bei gleichbleibendem Komfort besonders umwelt- und ressourcenschonend. Das Recycling von bereits vorhandenen Kunststoffen führt unter anderem zu Reduktion des Erdölverbrauchs. Für die neue MADELEINE Kollektion wurden Artikel für das Beachwear-Sortiment kreiert, die aus recyceltem Polyester oder Polyamid hergestellt werden.

Nachhaltige Viskose und Baumwolle

Ein weiteres Element der Produktstrategie ist der vermehrte Einsatz von nachhaltiger Viskose und Baumwolle. Die von MADELEINE verwendeten Viskose Fasern werden aus nachhaltigem Holz und Zellstoff gewonnen und stammen aus zertifizierten und kontrollierten Quellen. Die Fasern durchlaufen einen geschlossenen Herstellungsprozess, bei dem der Zellstoff mit hoher Ressourceneffizienz und geringen ökologischen Auswirkungen in Cellulosefasern umgewandelt wird. Das gewonnene Material hat einen natürlichen Ursprung aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Zusätzlich sind in der Frühjahr/Sommer Kollektion Baumwoll-Produkte aus biologischem Anbau zu finden. Durch den Verzicht auf Agrarchemie werden die Umwelt geschont und die Arbeiter auf den Feldern deutlich entlastet.

Ausblick auf den Herbst / Winter 2021/22

Auch die kommende Kollektion für Herbst/Winter 2021/22 steht im Zeichen umfassender Nachhaltigkeit. Neben dem weiteren Ausbau von nachhaltiger Viskose, Kaschmir und Baumwolle

hat sich MADELEINE auch für eine Neupositionierung beim Thema "Echtpelz" entschieden. Bereits in den Vorsaisons wurde der Anteil an Echtpelzprodukten im Sortiment kontinuierlich verkleinert und durch Alternativen aus "Fake Fur" ersetzt. Zukünftig verzichtet MADELEINE vollständig auf Echtpelzprodukte in den Kollektionen und geht damit einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltiger Zukunft.

Pressekontakt:

MADELEINE Mode GmbH

Sandra Müller

Im Pinderpark 7

90513 Zirndorf

E-Mail: presse@madeleine.de

