HONOR führt „Circle to Search" mit Google auf HONOR Magic V3 und HONOR 200 Serie ein

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Die Verfügbarkeit der neuen Funktion unterstreicht das Engagement von HONOR und Google, mobile KI-Technologie für alle zugänglich zu machen

Die globale Technologiemarke HONOR gab heute die Verfügbarkeit von „Circle to Search" mit Google[1] auf dem Flaggschiff-Modell HONOR Magic V3, dem flachsten nach innen faltbaren Smartphone der Welt, sowie auf der HONOR 200 Serie bekannt, die eine überragende Leistung und ein konkurrenzloses Porträtfotografie-Erlebnis auf professionellem Niveau bietet. Die neue Erweiterung stellt sicher, dass alle von den neuesten KI-Fortschritten profitieren können und bietet Smartphone-Nutzern auf der ganzen Welt ein nahtloses und intuitives Sucherlebnis.

„Die Verbesserungen in der KI verändern die Art und Weise, wie wir arbeiten, lernen, einkaufen, kreieren und mit unseren Geräten interagieren. Ob man nun Übersetzungshilfe oder Hilfe bei den Hausaufgaben benötigt oder einfach nur mehr über ein Bild erfahren möchte, das einem in den sozialen Medien aufgefallen ist – für die Suche nach diesen Informationen nutzen wir am liebsten unsere Smartphones", sagt George Zhao, Geschäftsführer von HONOR. „HONOR ist eine Technologiemarke, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, und setzt sich dafür ein, allen Menschen die Vorteile der KI zugänglich zu machen. Dank unserer engen Zusammenarbeit mit Google und der Einführung dieser Funktion in zwei unserer beliebten Smartphone-Linien ist es nun möglich, eine Welt voller Informationen auf Knopfdruck zu erschließen, die den Alltag der Menschen auf eine ganz neue Art und Weise erleichtert."

„Circle to Search" ermöglicht es Nutzern, mit Google sofort nach allem zu suchen, was sie auf ihrem Telefon sehen. Mit „Circle to Search" können Nutzer einfach einen Text, ein Bild oder ein Video auf ihrem Bildschirm einkreisen, markieren, umkritzeln oder antippen, um nach weiteren Informationen zu suchen, ohne die Anwendung zu wechseln. „Circle to Search" macht die Suche nach allem, was Sie interessiert, noch einfacher.

Die KI-Reise von HONOR: Aufbau eines umfassenden und verantwortungsvollen KI-Ökosystems HONOR hat die zentrale Rolle von KI bei der Gestaltung des zukünftigen Lebensstils erkannt und betrachtet KI seit langem als strategische Priorität. Durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung und die offene Zusammenarbeit mit Industriepartnern ist HONOR bestrebt, sein KI-Ökosystem für Geräte zu erweitern und Verbrauchern weltweit zukunftsweisende KI-Lösungen zu bieten. Anfang dieses Jahres stellte HONOR die vierschichtige KI-Architektur von HONOR vor, eine Blaupause für die branchenweite Einführung, von der letztendlich alle Nutzer profitieren werden. Im Rahmen einer hybriden KI-Strategie, die KI auf dem Gerät und KI-Funktionen in der Cloud vollständig integriert, hat HONOR eine mehrschichtige Sicherheitsarchitektur und den HONOR Personal Cloud Compute entwickelt, der die Daten und die Privatsphäre der Nutzer bei der Interaktion mit KI-Diensten in der Cloud schützt.

Das auf der IFA 2024 vorgestellte neue Flaggschiff-Modell, das faltbare HONOR Magic V3, verfügt über eine Vielzahl bahnbrechender KI-Funktionen. In Zusammenarbeit mit Google ist das HONOR Magic V3 mit den Tools AI Eraser, Face to Face Translation und HONOR Notes ausgestattet, die dem Nutzer professionelle Produktivitätsfunktionen bieten. Im Einklang mit seinem nutzerzentrierten Ansatz hat HONOR die branchenweit erste AI-Defocus-Augenschutztechnologie und AI-Deepfake-Erkennungs-Technologie zur Betrugsbekämpfung eingeführt, die sich mit allgemeinen Gesundheits- und Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit der Smartphone-Nutzung befassen. HONOR-Geräte mit MagicOS 8.0.1 verfügen außerdem über die zweckbasierten Funktionen Magic Portal und Magic Capsule, die die Interaktion zwischen Mensch und Gerät neu definieren und dem Nutzer optimalen Komfort bieten.

Preis und Verfügbarkeit Die HONOR 200 Serie hat seit ihrem weltweiten Debüt im Juni einen bemerkenswerten Erfolg erzielt und das HONOR Magic V3 ist seit dem 5. September auch auf den internationalen Märkten ab 1.999 Euro erhältlich.

Informationen zu HONOR

HONOR ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Geräten. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine globale Technologiemarke mit Kultcharakter zu werden und durch seine leistungsstarken Produkte und Dienstleistungen eine neue intelligente Welt für alle zu schaffen. Mit einem unermüdlichen Fokus auf Forschung und Entwicklung engagiert sich das Unternehmen für die Entwicklung von Technologien, die Menschen auf der ganzen Welt in die Lage versetzen, über sich hinauszuwachsen, und ihnen die Freiheit geben, mehr zu erreichen. HONOR bietet eine Reihe hochwertiger Smartphones, Tablets, Laptops und Wearables für jeden Geldbeutel an. Das Portfolio an innovativen, erstklassigen und zuverlässigen Produkten ermöglicht es den Menschen, eine bessere Version ihrer selbst zu werden.

