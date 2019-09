InternetServiceAgentur.com

SEO-Beratung im Fokus - Suchmaschinenoptimierung nach Maß in Hamburger InternetServiceAgentur

Hamburg (ots)

Die inhabergeführte InternetServiceAgentur für Online-Marketing aus Hamburg hat ihren SEO-Beratungsdienst in den Fokus ihres Angebots gestellt. Damit unterstützt sie ihre Kunden besonders bei einer guten Positionierung im Google Ranking.

Erst zu Beginn des Jahres hatte die Agentur von Heiko Wohlgemuth SEO-Beratung in ihr Online-Marketing-Repertoire aufgenommen. Aufgrund des immensen Bedarfs bei den eigenen Klienten ist die Suchmaschinenoptimierung auf natürliche Weise zum Zentrum der Agenturarbeit geworden.

Wer als Firma heutzutage erfolgreich sein will, darf den Stellenwert des Internets nicht unterschätzen. Potenzielle Kunden benutzen Suchmaschinen wie Google täglich, um Produkte und Dienstleistungen zu erwerben. Firmen, die auf der ersten Seite der Suchergebnisse auftauchen, haben dabei die besten Chancen. Um es im Google-Ranking ganz nach vorne zu bringen, bedarf es einer geschickten Strategie. Mit einer Suchmaschinenoptimierung lässt sich die Positionierung jeder Webseite verbessern.

Die InternetServiceAgentur unterstützt ihre Kunden an genau dieser Stelle. In einem Gespräch und einer ausführlichen Analyse werden der gegenwärtige Zustand und das Ziel ermittelt, um einen Maßnahmenkatalog zu erstellen. Die Möglichkeiten zur Beeinflussung der Suchmaschinenpositionierung sind dabei zahlreicher als manch ein Kunde denkt. "Wir hatten keine Ahnung, wie wir unsere Webseite bei Google nach vorne bringen. Bei SEO denkt man immer nur an Keywords.", verrät der erfolgreich beratene Herr Marquardt. "Als Heiko uns erklärt hat, was noch alles dazu gehört, war klar: Das muss der Profi machen. Unsere Webseite hat er verbessert und mobil optimiert, unsere Präsenzen in den sozialen Medien neu ausgerichtet und mehrmalige Berichterstattung über uns organisiert. Und jetzt, 5 Monate später, sind wir konstant auf Seite 1 bei Google. Das macht sich auch bei den Aufträgen bemerkbar."

Für Laien ist es oft rätselhaft die richtigen Maßnahmen zu wählen, wie man auf eine gute, begehrte Positionierung vorrückt. Heiko Wohlgemuth kennt die Geheimnisse: "Eine Optimierung der Firmenwebseite kann schon viel bewirken. Dabei spielen technische und gestalterische Aspekte eine Rolle. Was viele unterschätzen ist aber das Potenzial außerhalb der Webseite: Wenn ein gutes Online-Magazin über eine Firma berichtet und deren Webseite verlinkt, bewerten Google und Co. das überdurchschnittlich positiv. Deshalb kümmern wir uns darum, dass über unsere Kunden berichtet wird."

Die InternetServiceAgentur bringt nicht nur ihre Klienten in die Presse, sondern landet auch selbst regelmäßig dort - aktuell berichtet die Online-Version von n-tv über die SEO-Beratung der Firma. Wohlgemuth: "Von unserem Know-how machen wir natürlich auch für uns selbst Gebrauch!"

Mehr Informationen erhalten Sie im Gespräch mit Heiko Wohlgemuth oder auf den folgenden Informationsseiten:

SEO Beratung für Hamburg: https://www.internetserviceagentur.com/seo-beratung-hamburg.html Auch bei N-TV: https://firmen.n-tv.de/seo-beratung-hamburg.html Kontakt: https://www.internetserviceagentur.com/kontakt.html

Ansprechpartner / Pressekontakt:



Heiko Wohlgemuth (Geschäftsführer)

Original-Content von: InternetServiceAgentur.com, übermittelt durch news aktuell