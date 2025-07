Living Haus

Markenführung mit Herz, Hand und Haltung: Living Haus gewinnt fünfmal beim German Brand Award 2025

Schlüchtern

Living Haus gehört zu den strahlenden Siegern beim German Brand Award 2025 und das gleich fünffach! Zwei der Auszeichnungen erhielten den Gold-Status. Damit wird das Rebranding der Marke nicht nur als strategischer Volltreffer, sondern auch als emotionales Gesamterlebnis über alle Kanäle hinweg gewürdigt. Warum "Leb dich Haus" mehr ist als ein Claim und was andere Marken daraus lernen können.

Eine Marke, die echte Relevanz schafft

Living Haus liefert ein eindrucksvolles Beispiel für zeitgemäße Markenführung, die gesellschaftliche Trends wie Individualisierung, Nachhaltigkeit und Selbstverwirklichung aufgreift. Damit stellt Living Haus das emotionale Gegenmodell zur rationalen Bauwirtschaft - und trifft den Nerv Ihrer Zielgruppe. Dass die Fertighausmarke eine Marke mit Substanz ist, zeigen die Auszeichnungen in gleich fünf Kategorien des German Brand Awards 2025:

Gold: Brand communications across all touchpoints

Excellence in Brand Strategy and Creation

Kategorie: Brand Communication - Web and Mobile

Gold: Rebranding Living Haus

Excellence in Brand Strategy and Creation

Kategorie: Brand Design - Product Brand

Winner: Love Brand Living Haus

Excellent Brands

Kategorie: Real Estate and Property

Winner: Rebranding Living Haus

Excellence in Brand Strategy and Creation

Kategorie: Brand Strategy of the Year

Winner: Brand communication across all touchpoints

Excellence in Brand Strategy and Creation

Kategorie: Brand Experience of the Year

Von der Marke zur Bewegung: Leb dich Haus

Die Jury würdigte eine Marke, die heute mehr ist als ein Anbieter für Fertighäuser: Living Haus ist ein Möglichmacher für Selbstverwirklichung, Sicherheit und Selbermacherstolz. Im Zentrum steht der aktivierende Claim "Leb dich Haus": ein Aufruf an alle Baufamilien, ihre eigenen Wohnträume Realität werden zu lassen.

Das Rebranding zeigt: Living Haus denkt Hausbau neu; digital, menschlich und inspirierend. Das Markenbild ist klar auf das Leben ausgerichtet und vermittelt, was Living Haus für die Baufamilien ausmacht: Nähe, Innovationsgeist und ein tiefes Verständnis für die Wünsche der Zielgruppe.

"Diese Auszeichnungen sind für unsere Baufamilien"

"Unser Ziel war nie, einfach nur modern zu wirken. Wir wollten eine Marke schaffen, die spürbar macht, worum es uns geht: um Menschen, um Zuhause, um echtes Hausleben", erklärt Geschäftsführer Peter Hofmann. "Dass wir jetzt gleich fünfmal ausgezeichnet wurden - darunter zweimal mit Gold - zeigt: Unsere Love Brand wirkt. Und das ist das schönste Kompliment."

Über den German Brand Award

Der German Brand Award wird jährlich vom Rat für Formgebung und dem German Brand Institute vergeben. Er zeichnet starke Markenführung aus; mit Fokus auf strategische Markenentwicklung, Design, Emotionalität und nachhaltige Wirkung.

Über Living Haus

Leb dich Haus! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket und einer durchgehenden, praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern, Vertriebsbüros und digitalen Angeboten in ganz Deutschland vertreten.

Mehr Informationen: livinghaus.de

