Dächer laufen heiß, Häuser bleiben cool

Wie sich Baufamilien mit Living Haus der Herausforderung Klimawandel annehmen

Hitzesommer, Starkregen, Temperaturrekorde: Die Klimakrise ist längst kein Zukunftsszenario mehr, sondern findet jetzt statt. Auch die Baubranche stellt das vor große Herausforderungen; denn was heute gebaut wird, muss auch morgen noch Bestand haben. Living Haus, der Fertighausanbieter für alle, die sich selbst verwirklichen wollen, begegnet dieser Realität mit konkreten Lösungen: Ganz im Sinne des firmeneigenen Nachhaltigkeitskonzepts I-KON werden bei jedem Haus ökologische Verantwortung, individuelle Bedürfnisse und langfristige Sicherheit zusammengedacht.

Die Folgen des Klimawandels zeigen sich drastisch: Extremwetterereignisse wie Starkregen oder Hitzewellen nehmen zu. Für Baufamilien bedeutet das: Das neue Zuhause muss nicht nur wohnlich, sondern auch klimaresilient sein. Genau hier setzt Living Haus an. Intelligente Planung, moderne Hausbautechnik und viel Herzblut sorgen für Zukunftsfähigkeit.

"Wir haben Zuhause verstanden. Und damit auch, dass wir sichere Lebensräume schaffen müssen und wollen. Heute und vor allem in Zukunft", so Peter Hofmann, Geschäftsführer von Living Haus.

I-KON - das nachhaltige Baukonzept für smarte Selbstverwirklicher

Fossile Energieerzeugung und eine besorgniserregende Strompreisentwicklung drängen zum Handeln. Deswegen steht im Zentrum der Strategie das I-KON-Konzept: ein innovatives, vorgeplantes Nachhaltigkeitssystem, das Klima- und Ressourcenschutz zum Standard macht. Mit I-KON wird Nachhaltigkeit nicht zur Option, sondern zur Grundlage jedes Living Hauses:

PV-Anlage: Ein Sonnenkraftwerk auf dem Dach sorgt für grüne Energie, die unabhängig macht.

Wohlfühlklima: Eine effiziente Wärmepumpe und eine kontrollierte Wohnraumlüftung sorgen für kuschelige Wärme im Winter und angenehme Kühle im Sommer. Angetrieben vom hauseigenen Strom, ist diese besonders umweltfreundlich.

Speicherbatterie: Erzeugt das Haus mehr Strom, als man ad hoc verbraucht, wird dieser in einen Stromspeicher eingespeist. Dieser kann dann beispielsweise für eine klimafreundliche E-Auto-Tankstelle in der eigenen Einfahrt eingesetzt werden.

Smart Living: Wohnraumlüftung, Heizung und Co. sind bei Living Haus zentral mit einem Panel steuerbar. Jeder Raum kann individuell reguliert und auch unterwegs via App angepasst werden.

Bauen mit Sicherheit und Begeisterung

Gerade in Sachen Beständigkeit halten sich Vorurteile gegenüber Fertighäusern hartnäckig. Doch Living Haus räumt diese aus dem Weg: Dank der Nutzung von Holz aus nachhaltiger, regionaler Forstwirtschaft, wohngesunder Materialien und einer hocheffiziente Dämmung ist ein Zuhause von Living Haus auf ein ganzes Leben ausgelegt - und darüber hinaus. Das bestätigt auch die DGNB-Serienzertifizierung in Gold. Neben ökologischen Standards liegt der Fokus zudem auf Sicherheit und partnerschaftlichem Miteinander. Von der ersten Idee bis zum Einzug begleitet Living Haus seine Baufamilien mit maximaler Transparenz, inklusive Services wie dem DIY Ausbau-Coaching oder dem Zuhause-Paket. Denn wer heute baut, will sich nicht nur verwirklichen, sondern auch sicher sein, dass das Zuhause den kommenden Jahrzehnten gewachsen ist.

Leb dich Haus! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket und einer durchgehenden, praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern, Vertriebsbüros und digitalen Angeboten in ganz Deutschland vertreten.

