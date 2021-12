DoldeMedien Verlag GmbH

Campsite Award 2022 - Das sind die besten Campingplätze Europas

Stuttgart (ots)

Camping mit Wellness-Plus, in bester Strandlage oder mit allem Komfort für Kinder, Hunde und Radfahrer: 30 Campingplätze in 30 Kategorien wurden zu den schönsten Top-Adressen für Campingurlaub 2022 gekürt. Die Campsite Awards, die der DoldeMedien Verlag zum sechsten Mal verliehen hat, bieten perfekte Orientierung für Urlauber, denn Kategorien und Kriterien für die Auszeichnung orientieren sich an den verschiedensten Bedürfnissen für erholsame Campingferien.

Camping liegt voll im Trend und zählt auch 2022 zu den beliebtesten Möglichkeiten, zu zweit, mit der Familie oder mit Freunden den Urlaub zu verbringen. Tipps, Service und Inspirationen dazu veröffentlicht der DoldeMedien Verlag seit mehr als 30 Jahren zum Beispiel in Magazinen wie "Reisemobil International", "Camping, Cars & Caravans", "CamperVans", "Traumziele für Camper" oder auf der Internetplattform www.camperweeks.de.

Mehr als 95 Campingplätze haben sich um einen Award 2022 beworben. Hier sind einige der Sieger: Camping Hümmlinger Land gewinnt zum zweiten Mal in Folge in den Kategorien "Lage Erholungswert" sowie "Camping mit Hund". Der Campingplatz "Im Grünen" gewinnt unter anderem die beiden Awards "Geheimtipp" sowie die neu eingeführte Kategorie "Bester Platz fürs Radfahren". Das Südsee-Camp siegt in den Kategorien "Feste Unterkünfte: Miet-Bungalows" und "Sanitäranlagen Funktionalität". Knaus Campingpark Hennesee gewinnt gleich dreimal; in den Kategorien "Erwachsenen-Animation", "Feste Unterkünfte: Miet-Bungalows" und "Bester Angelplatz".

In der Kategorie "Lage Strand & Meer" siegt der Dünenpark Campingplatz DeRobbenjager Texel. In "Wellness Erholung" gewinnt das Vital CAMP Bayerbach und die Kategorie "Freizeitangebot für Jugendliche und junge Erwachsene (15-24 Jahre)" konnte der Camping- und Ferienpark Wulfener Hals für sich entscheiden. Drei Siege konnte sich das Ravensburger Spieleland Freizeitpark und Feriendorf in den Kategorien "Freizeitangebot für Kinder (0-14 Jahre)", "Kinder-Animation" und "Besondere Ausrichtung" für sich gewinnen. Das Zugspitz Resort Camping 5* kann ebenfalls mehrere Kategorien für sich entscheiden, unter anderem "Lage Alpen & Berge", "Technische Ausstattung" und "Bester Platz fürs Skifahren".

Alle Gewinner sowie die Zweit- und Drittplatzierten werden auf der Website www.campsite-award.com veröffentlicht.

Original-Content von: DoldeMedien Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell