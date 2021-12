DoldeMedien Verlag GmbH

"Healthy Living Awards 2022": 35 ausgezeichnete Trend-Produkte von Food bis Beauty

Regionale Superfoods, veganer Fleischersatz, entzündungshemmendes Olivenöl oder zuckerfreie Schoko-Snacks: 35 Food- und Lifestyle-Produkte bekannter Marken und kreativer StartUps haben in diesem Jahr bei der Prämierung der innovativsten Trends die "Healthy Living Awards 2022" gewonnen. Der Ernährungsratgeber "FOODFORUM: Ernährung und Gesundheit" hat seine Awards erneut in den Bereichen Food, Fitness, Beauty und Mom & Baby ausgelobt und außerdem den Charity-Sonderpreis an "DKMS LIFE" vergeben - ein preiswürdiges Projekt, das Krebspatientinnen therapiebegleitend mit "look good feel better"-Seminaren zurück ins normale Leben hilft.

Der einzigartige Branchenwettbewerb fand zum vierten Mal statt und begeisterte mit Vielfalt, Geschmack und Gesundheits-Benefits der nominierten Produkte. Eine 16-köpfige Fachjury unter anderem aus ErnährungsberaterInnen, Spitzenköchen, Sport-Coaches und HautfachärztInnen bewertete alle Produkte und kürte die Sieger.

Bei der in diesem Jahr digitalen Preisverleihung waren die Food-Unternehmen mit Video-Botschaften eingebunden, die sie aus ganz Europa sendeten. Moderiert wurde die Präsentation von Christine Felsinger, Verlagsleiterin und Chefredakteurin, und Merle Schonvogel, Redakteurin bei FOODFORUM. Laura Noltemeyer, Gründerin und Geschäftsführerin dreier Unternehmen und auf Instagram mit 250.000 Followern unterwegs, hielt die Laudatio auf den Charity-Award-Sieger "DKMS LIFE". Den Fairness Award 2022 erhielten die "TressBrüder", denn dieses Food-Familienunternehmen lässt für jeden Baum, der für ihre Verpackungen aus PEFC-zertifizierter Waldbewirtschaftung gefällt wird, einen neuen Baum nachpflanzen und schafft ressourcenneutralen Ausgleich. Die motivierende Awards-Keynote von Nicola Fritze, eine der bekanntesten Rednerinnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, setzte ein weiteres Highlight der digitalen Gala: Sie ermunterte passend zum Spirit innovativer Food-Unternehmer und Gründer: "Einfach. Machen."

Und das sind die Sieger: Fünf Unternehmen holen Awards gleich in mehreren Kategorien. So freut sich dmBio über den Food-Award in den Kategorien "Vegane Produkte" und "Smoothies & Getränke". PPURA ist Sieger der Kategorien "Pasta" und "Nachhaltigkeit". iglo gewinnt die Awards "Fleisch- und Fischersatz-Produkte" und "Superfood". In der Kategorie "Milchersatzprodukte" siegt die "Not M*LK Drink Pflanzlich & Voll 3,5%" von Alpro. Den Award "Milchprodukte" holt Milchwerke Berchtesgadener Land mit dem "Bio-Fruchtquark faire Mango". In der Kategorie "Fleisch und Fisch" siegt Fish Tales und in der Kategorie "Bio-Produkte" SOLPURO. NEOH gewinnt in der Kategorie "Snacks & Riegel". Bei "Aufstriche & Dips" überzeugt die "Peanut Butter, crunchy" von WHOLE EARTH.

Sieger der Kategorie "Brot- und Backmischungen" ist das "Wunderbrød" von Bauckhof, in der Kategorie "Cerealien & Müsli" das "5-Korn Aktiv Müsli Sieben Beeren" der Bohlsener Mühle. Zudem sind zwei Öle unter den Awards-Gewinnern: In der Kategorie "Öl, Fette & Dressings" das "PHEN'OLIO - BIO OLIVENÖL MIT HOHEM POLYPHENOLGEHALT" von artgerecht und in der Kategorie "Regionale Produkte" von Farchioni Olii Spa. In der Kategorie "Suppen" liegt der "Erbsentopf mit Grünkohl" von pick-a-pea BIO FOOD vorn, bei den "Glutenfreien Produkten" Dr. Kargs mit den "Glutenfreien Bio Super Saaten-Cracker Fantastic Kürbis". In der Kategorie "Innovative Food- und Beverage Idee" gewinnt der "Manuka Trüffel Honig aus Neuseeland" von Manuka Royale und in der Kategorie "Nahrungsergänzung" das "Vegane Omega-3 aus Algenöl" von Nature Basics.

Bei den Beauty-Produkten sichert sich das Naturkosmetikunternehmen Dr. Scheller einen Award in der Kategorie "Haut". DADO SENS DERMACOSMETICS gewinnt bei "Vegane Produkte für den Körper". In der Kategorie "Gesicht" siegt ananné, und Gewinner in der Kategorie "Körper" ist Eau Thermale Avène. In der Kategorie "Nachhaltigkeit" freut sich das "No Plastic Solid Shampoo - Solid Shampoo Bar" von weDo über den ersten Platz. BIO:VÉGANE gewinnt in der Kategorie "Vegane Produkte für die Augen", und APRICOT Beauty in der Kategorie "Vegane Produkte für das Gesicht" mit dem "Smooth Skin Serum yippie yaya papaya".

Der Fitness-Award in der Kategorie "Konzepte" geht an mySheepi für ihr "mySheepi Home - Dein Kissen für gesunden Schlaf". In der Kategorie "Nahrungsergänzung & Supplements" überzeugt "Arthro Elast" von BIOBBE die Jury, in der Kategorie "Regeneration" das "A'MIN Tropical - Premium Aminosäuren Komplex" von artgerecht.

In der Kategorie MOM & BABY gewinnen die "Natürlichen Stilleinlagen" von Natracare die Kategorie "Pflegeprodukte für Mütter". Die "Grinse Linse" von HiPP siegt im Bereich "Snacks für Kleinkinder 2 - 4 Jahre", "Switzers Premium Beikost- und Kinderöl" im Bereich "Beikost & Babynahrung" sowie die "Baby Sonnencreme LSF 50 ultra sensitiv (100ml)" von MABYEN in der Kategorie "Pflegeprodukte für Babys und Kinder" und die "Brustwarzen Pads mit Aloe Vera 'my local healer'" von APRICOT Beauty im Bereich "Nachhaltigkeit".

Die digitale Preisverleihung finden Sie unter: https://youtu.be/KWFDsFMJqP8

Das Magazin FOODFORUM:

"FOODFORUM: Ernährung und Gesundheit" ist der Ernährungsratgeber für alle, die gesund essen und fit bleiben möchten. Die Fachredaktion informiert über relevante Trends und bietet Service für Zielgruppen, die an Gesundheitsthemen interessiert sind. FOODFORUM erscheint im DoldeMedien Verlag. Das Stuttgarter Unternehmen verlegt Special-Interest-Medien zu Themen rund um aktive Freizeit, Genuss und gesunden Lifestyle.

