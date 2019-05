Yanfeng Automotive Interiors

Yanfeng Automotive Interiors verleiht den European Supplier Award an 12 Top-Lieferanten

Ausgezeichnete Leistung von Zulieferern in Europa anerkannt

Neuss (ots)

Yanfeng Automotive Interiors (YFAI), der weltweit führende Anbieter automobiler Innenausstattung, ehrte im Rahmen einer feierlichen Verleihung die hervorragenden Leistungen seiner europäischen Lieferanten mit dem Supplier Award. In der Europazentrale in Neuss wurden gestern 12 Zulieferer von Kunststoffgranulaten, Verkleidungsteilen und Spritzguss mit Awards in drei Kategorien ausgezeichnet.

Für die Award-Kategorien "Supplier of the Year", "Distinguished Supplier" und "Supplier Excellence" wurden die Lieferanten von YFAI nach vielseitigen Kriterien bewertet. Entsprechend seiner Vision vom Interieur der Zukunft waren für YFAI die Kriterien Entwicklung, Technologie und Innovation besonders wichtig. Darüber hinaus wurden Qualität, Kosten sowie Service und Kundenzufriedenheit bewertet.

Das Unternehmen Total Research & Technology Feluy, das YFAI mit Polypropylen-Werkstoffen beliefert, konnte auf ganzer Linie überzeugen. Für seine hervorragende Arbeit erhielt der aus Belgien stammende Zulieferer Bestnoten in allen Bewertungskategorien und wurde zum "Supplier of the Year" gekürt. "Total ist ein zuverlässiger Partner, der YFAI umfassend unterstützt", erklärte James Bos, Vice President Global Procurement bei YFAI. "Wir schätzen besonders die enge Zusammenarbeit von Total mit unseren Engineering- und Innovationsteams, die sich im Laufe der Jahre entwickelt hat." Vincent Stoquart, Senior Vice President Polymers and Member of the Refining & Chemicals Management Committee von Total Research & Technology Feluy, sagte: "Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen und stolz auf diese partnerschaftliche Zusammenarbeit. Wir freuen uns darauf, weiterhin gemeinsam eine erfolgreiche Zukunft zu gestalten."

Mit dem Distinguished Supplier Award wurden in diesem Jahr zwei internationale Unternehmen ausgezeichnet: die Vogel GmbH Kunststofftechnik aus Deutschland sowie das polnische Unternehmen Lys Fusion Poland Sp. z o.o. Beide Unternehmen zählen mit dieser Auszeichnung zu den Top-Lieferanten von YFAI.

Den Award für "Supplier Excellence" erhielten neun Unternehmen. Während die Coatex NV aus Belgien für ihr hohes Maß an Qualität ausgezeichnet wurde, honorierte YFAI die italienische ILMA Plastica S.r.l. für ihre Leistungen im Bereich Technologie und Innovation. Mit ihrem hohen Serviceanspruch konnten zudem das Unternehmen ETG Elastomer Technik Gedern GmbH und die WBA Tooling Academy Aachen aus Deutschland sowie die südafrikanische Principle Plastics (Pty) Ltd überzeugen. Sie erhielten den Supplier Excellence Award in der Kategorie "Service". Schließlich wurden das polnische Unternehmen ORSA-MOTO Sp. z o.o., die Polydesign Systems S.A.R.L. aus Marokko, die italienische Vulcaflex S.p.A. und die deutsche C. H. Mueller GmbH im Bereich "Kundenzufriedenheit" ausgezeichnet.

Fotos sind im Medien-Center unter www.yfai.de verfügbar.

Über Yanfeng Automotive Interiors:

Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) ist weltweit führend in der automobilen Innenausstattung und gestaltet Gegenwart und Zukunft des Erlebnisraums "Auto". Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Shanghai und beschäftigt global mehr als 33.000 Mitarbeiter an rund 110 Entwicklungs- und Produktionsstandorten in 19 Ländern. YFAI entwirft, entwickelt und fertigt innovative Innenraumkomponenten für alle Automobilhersteller. Das Unternehmen entstand 2015 als Joint Venture zwischen Yanfeng, einem der größten Automobilzulieferer in China, und Adient, dem weltweit führenden Anbieter von Automobilsitzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.YFAI.com.

