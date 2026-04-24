Laphroaig

Laphroaig® und Willem Dafoe stellen neuen Single Malt Whisky vor

Willem by Willem

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Islay, Schottland (ots)

Das legendäre Duo fordert Whiskytrinker dazu auf, ihre Geschmackssinne herauszufordern und bietet ihnen die Möglichkeit, in Dafoes nächstem (Laphroaig-)Film mitzuwirken

Laphroaig, einer der weltweit markantesten Single Malts, und Kultschauspieler Willem Dafoe lancieren gemeinsam global einen neuen Whisky in limitierter Auflage - "Willem by Willem". Ganz im Stil der Marke Laphroaig dürfen sich Whisky-Fans auf Unerwartetes bei Geschmacksnoten und Aromaprofile einstellen.

Dafoe wurde im vergangenen September im Rahmen der globalen Kampagne "Unphorgettable" zum "Friend of Laphroaig" ernannt. Diese Kampagne basiert auf dem kraftvollen und unverkennbaren Geschmack und der starken Persönlichkeit des Whiskys, mit dem Versprechen, dass jeder Schluck unvergesslich ist. Die Bekanntmachung dieses Single Malts läutet das neueste Kapitel ein, in dem Dafoe den Whisky gemeinsam mit Sarah Dowling, der Senior Whisky Makerin von Laphroaig, ausgewählt hat. Dafoe entschied sich für den Whiskey, der "seine Geschmacksknospen und seine Neugier am meisten zum Leben erweckte", anstatt sich auf Verkostungsnotizen und den Herstellungsprozess zu konzentrieren.

Im Sinne der Würdigung all jener, die anders denken, und inspiriert von dem aus der Filmindustrie stammenden Begriff "no notes" - der eine Darbietung bezeichnet, die so selbstbewusst und vollendet ist, dass sie keiner Regie bedarf -, verzichtet die Produkteinführung auf Verkostungsnotizen. Stattdessen sind Fans weltweit dazu eingeladen, ihre Interpretation des Whisky-Geschmacks in einem kreativen Medium ihrer Wahl zu gestalten und zu teilen - von einem Gedicht, einer Skizze bis hin zu einem Kurzfilm*. Die Person, mit der mutigsten und originellsten Umsetzung erhält die Chance, an der Seite von Dafoe in seinem nächsten Kurzfilm mit Laphroaig mitzuspielen, der noch in diesem Jahr gedreht werden soll.

"Es war mir eine große Freude, mehr über jeden der Whiskys zu erfahren, die in der engeren Auswahl standen, um 'the one' zu werden. Meine endgültige Entscheidung habe ich anhand des Whiskys getroffen, der die größte Neugier auf seinen Geschmack geweckt hat - etwas, das ich bis heute nicht ganz greifen kann, aber genau das macht den Reiz aus. Wenn ich 'Willem by Willem' trinke, erlebe ich ... sagen Sie es mir. Ich hoffe, dass dieser Whisky bei allen, die ihn probieren, spannende Gespräche anregt", erklärt Willem Dafoe.

Dowling ergänzt: "Unsere Wahrnehmung von Whisky ist sehr persönlich und individuell - von der Art, wie wir ihn trinken, ob pur, mit Wasser oder im Cocktail, bis hin zu den unterschiedlichen Geschmacksmeinungen. Willem und mir war es wichtig, eine reichhaltige und komplexe Spirituose auszuwählen, die unverkennbar Laphroaig ist, es den Menschen aber dennoch ermöglicht, sie auf ihre eigene Weise zu interpretieren und zu genießen. Der Whisky spricht für sich selbst, und ich bin gespannt darauf zu hören, was er Menschen auf der ganzen Welt vermittelt."

Der 14 Jahre alte, in Oloroso-Fässern gereifte Whisky (53,7 % Vol.) ist zu einem UVP von 147EUR im ausgewählten Handel erhältlich.

Über Suntory Global Spirits Deutschland

Die Suntory Global Spirits Deutschland GmbH mit Sitz in Frankfurt ist eine der führenden Gesellschaften für Marketing und Vertrieb von Premiumspirituosen auf dem deutschen Markt. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens zählt Jim Beam Bourbon, in Deutschland einer der beliebtesten Whisk(e)ys* mit seiner Familie: Jim Beam White, Jim Beam Sunshine Blend, Jim Beam Flavors, Jim Beam RTDs (Ready-to-Drink), Jim Beam Black, Jim Beam Double Oak und Jim Beam Rye. Zum Markenportfolio gehören neben Jim Beam internationale Whisk(e)ymarken wie Laphroaig, Maker's Mark, Bowmore, Toki, Hibiki, Hakushu, Yamazaki, Kilbeggan, Legent, Knob Creek, Ardmore, Auchentoshan, Highland Park, Macallan, Teacher's und Connemara. Des Weiteren umfasst das Portfolio bekannte Marken wie Sauza Tequila, Roku Gin, Sipsmith Gin, Larios Gin, Haku Wodka, Sourz Likör, Brugal Rum und die -196 (minus one-nine-six) RTD-Cocktails.

Suntory Global Spirits Deutschland ist ein Unternehmen der Suntory Global Spirits Inc.

www.suntoryglobalspirits.com/de-de

*Quelle: NielsenIQ Market Track LEH+DM+C&C, Whisk(e)y total inkl. Flavors, Absatz & Umsatz, MAT Februar 2026

Über Suntory Global Spirits

"Inspire the brilliance of life" ist das Ziel von Suntory Global Spirits, eines der weltweit führenden Unternehmen für Premium-Spirituosen, durch das Schaffen intensiver Erlebnisse für Menschen, im Einklang mit der Natur. Suntory Global Spirits ist bekannt für die hohe Kunst in der Herstellung von Premium-Whisk(e)ys wie Jim Beam® und Maker's Mark®, japanischen Whiskys wie Yamazaki®, Hakushu®, Hibiki® und Toki sowie von namhaften schottischen Whiskys wie Laphroaig® und Bowmore®. Das Unternehmen produziert außerdem relevante Brands wie Tres Generaciones® und El Tesoro® Tequila, Roku(TM) und Sipsmith® Gin und ist mit Marken wie -196(TM) (minus one-nine-six) und On The Rocks(TM) Premium Cocktails im Segment der Ready-to-Drink-Cocktails weltweit bekannt.

Als globales Unternehmen mit rund 6.000 Mitarbeitern in fast 30 Ländern wird Suntory Global Spirits von seinen Kernwerten Growing for Good, Yatte Minahare und Giving Back to Society angetrieben. Die Proof Positive Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens umfasst ehrgeizige Ziele und Investitionen, um einen nachhaltigen Wandel voranzutreiben und einen positiven Einfluss auf den Planeten, die Verbraucher und die Gemeinschaft zu haben. Suntory Global Spirits hat seinen Hauptsitz in New York City und ist eine Tochtergesellschaft der japanischen Suntory Holdings Limited. Weitere Informationen finden Sie unter www.suntoryglobalspirits.com und www.drinksmart.com.

*Source: NielsenIQ Market Track LEH+DM+C&C, Whisk(e)y total incl. flavors, sales & revenue, MAT February 2026

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