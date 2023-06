Vestel

Power2Drive Europe: Vestel präsentiert neues EV-Charger Sortiment

Bild-Infos

Download

Garching (ots)

Ladelösungen für den öffentlichen und halböffentlichen Bereich verzeichnen aktuell eine sehr hohe Nachfrage. Pünktlich zur internationalen Fachmesse Power2Drive Europe in München (14.-16. Juni 2023 / Halle B6 Stand 420) präsentiert Vestel sein neues Sortiment für dieses Marktsegment. Mit drei neuen Produktlinien inklusive Eichrecht-Zulassung erweitert Vestel sein Line-Up und läutet eine neue Ära der E-Mobilität ein.

Der Ausbau öffentlicher Ladepunkte läuft auf Hochtouren und ist gefragter denn je. Taner Ayilmaz, Geschäftsführer Vestel Germany, betont: "Egal ob auf Kunden-Parkplätzen vor Shops, Gastronomie und Hotellerie oder auf dem Firmengelände für Mitarbeiter - überall wo E-Autos längere Zeit stehen, sollte es Ladelösungen geben. Speziell für diese Anwendungsfälle haben wir unser neues Sortiment von AC und DC Ladegeräten konzipiert und ausgestattet. Wir freuen uns darauf, die neuen Produktlinien erstmals auf der Power2Drive einem breiten Fachpublikum vorstellen zu können".

Eines der Produkt-Highlights ist der EVC04 EICH: Der bewährte Vestel E-Charger ist nun auch eichrechtskonform und damit noch vielseitiger einsetzbar. Die Produktion startet im Juni 2023. Weitere Modelle wie der AC Twin-Charger EVC10 und der ultraschlanke DC Schnellader EVC06 - die ebenso eichrechtskonform sein werden - werden in den nächsten zwei Monaten folgen. Zudem gibt Vestel auf der Messe auch einen Ausblick auf den Herbst 2023: Ab dann wird die neue Wallbox Generation EVC01 verfügbar sein, die mit ihrem kompakten Design, Individualisierungsmöglichkeiten und in puncto Nachhaltigkeit überzeugt.

"Mit unserem neuen Line-Up sind wir künftig noch besser aufgestellt, um unsere Position im wachsenden Segment der E-Mobilität weiter zu stärken. Der Erfolg gibt uns Recht: Einige eMobility Full-Service Anbieter setzten bereits auf Vestel und haben entsprechende Lieferverträge abgeschlossen", freut sich Taner Ayilmaz.

Die Produktneuheiten im Überblick:

EV04 EICH - Als vielseitiger, eichrechtskonformer Allrounder ist der E-Charger sowohl als öffentlicher Ladepunkt als auch in Unternehmen, bei Firmenwagenfahrern die zu Hause laden oder auf Hotel-Parkplätzen einsetzbar. Verfügbar ist er mit 11 kW oder 22 kW Ladeleistung. Über das helle 4,3 Zoll TFT-Display und einem Multicolor-LED-Ring wird eine intuitive Bedienung ermöglicht. Besonders interessant für Projektpartner: Vestel produziert die EV04-Modelle nach den individuellen Ausstattungswünschen seiner Kunden.

EVC10 und EVC10 EICH - Die neuen Twincharger Modelle ermöglichen zwei Ladepunkte in einer besonders kompakten Form. Voll ausgestattet mit integriertem FI-Schutzschalter, LTE-Modul, TFT-Display sowie zwei Standard- oder eichrechtskonformen Zählern bieten sie ein technisches Gesamtpaket für den Parkplatz der Zukunft.

EV06 DC - Als universeller und kompakter Schnelllader mit bis zu 60 kW und drei Ladepunkten ist der EV06 DC die ideale Lösung für Firmenflotten, Kundenparkplätze und im innerstädtischen Bereich. Auch dieses Produkt bringt Vestel ab Sommer 2023 mit einem eichrechtskonformen MID-Zähler für sichere Abrechnungsvorgänge auf den Markt.

EVC01 Wallbox - Bei der neuen Wallbox-Serie legt Vestel besonderen Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit: 35% des eingesetzten Kunststoffs ist recycelt, bei der Verpackung wird gänzlich auf Styropor verzichtet und der Karton wird aus FSC zertifizierten Materialien gefertigt. Technisch ist die neue Wallbox-Generation auf dem aller neuesten Stand: Neben der Basisausstattung mit WiFi und Schnittstellen für Energiemanagementsysteme, gehört die kostenlose DriveGreen NEXT App zu den Leistungsmerkmalen der Serie.

Das hochintegrierte technische Gesamtkonzept ermöglicht eine sehr kompakte Bauweise bei voller Ausstattung.

Weitere Informationen zu den neuen Ladelösungen von Vestel unter:

https://vestel-new-evc.com/

https://vestel-echarger.com/

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

auf der Power2Drive Europe 2022 / Messe München

14.-16. Juni 2023 / Halle B6 / Stand 420

Über Vestel Holland B.V. Germany Branch Office

Die Vestel Holland B.V. Germany Branch Office mit Sitz in Garching bei München ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der türkischen Vestel Group, einem der größten Hersteller von Brauner und Weißer Ware in Europa. Seit 1996 ist Vestel auf dem deutschsprachigen Markt erfolgreich - Vestel Holland B.V. Germany Branch Office vertreibt OEM-Produkte und Eigenmarken in den Bereichen TV, Multimedia, Elektromobilität, Elektroklein- und großgeräte sowie B2B- Produkte, die sich durch innovative Technik, Langlebigkeit und durch ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis auszeichnen. Der Kundenkreis setzt sich primär aus Groß- und Fachhandel sowie Fachhandelsmärkten und Onlineshops zusammen. Vestel Germany ist ISO-zertifiziert und Mitglied im ZVEI und des BSCI.

Original-Content von: Vestel, übermittelt durch news aktuell