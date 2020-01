ilapo Internationale Ludwigs-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Unterstützung für Apotheker ohne Grenzen

ilapo spendet an das städtische Gesundheitszentrum in Villa Zagala im Armenviertel von Buenos Aires

Das Münchner Unternehmen ilapo Internationale Ludwigs-Arzneimittel GmbH & Co. KG hat traditionell wieder die Vorweihnachtszeit genutzt und mit einer Kuchenbackaktion gemeinsam mit Apotheker ohne Grenzen (AoG) Spendengelder gesammelt. Bei der diesjährigen Aktion (organisiert von Jennifer Feische, Import-Managerin, und Christine Baier, Praktikantin, bei ilapo) haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ilapo und die Mitglieder der Münchner AoG-Regionalgruppe und der Geschäftsstelle knapp 40 Kuchen gebacken. Diese wurde im Foyer der ilapo und eines benachbarten Bürohauses sowie bei Flixbus in der Kantine an der Friedenheimer Brücke für einen Spendenbetrag verkauft. Den Erlös verdoppelte die ilapo und so kamen knapp 2.300 Euro für die gute Sache zusammen.

Der Erlös kommt - wie auch in den vergangenen Jahren - dem Projekt städtisches Gesundheitszentrum von Apotheker ohne Grenzen e.V in Argentinien zur Verbesserung der medizinischen Versorgung in Villa Zagala im Armenviertel von Buenos Aires zugute. Der Verein ist seit 2002 in Argentinien tätig und hat mittlerweile zwei Gesundheitszentren / Apotheken aufgebaut. Damit können jährlich zehntausende, mittellose Menschen in den Slums von Buenos Aires kostenlos mit Arzneimitteln versorgt werden. Dabei geht es vor allem um die Patientenversorgung bei nicht-übertragbaren Krankheiten wie Diabetes, Hypertonie und Hypercholesterinämie. "Wir bei ilapo sehen jeden Tag wie wichtig eine gute und sichere Versorgung mit Medikamenten ist. Leider gibt es noch immer allzu viele Orte auf dieser Welt, an denen schon die Grundversorgung der Menschen mit Arzneimitteln nicht gewährleistet ist. Daher unterstützen wir die großartige Arbeit von Apotheker ohne Grenzen schon seit vielen Jahren voller Überzeugung", erklärt Sabine Fuchsberger-Paukert, Geschäftsführerin der ilapo.

Für die Organisation des Kuchenverkaufs und weiterer Aktionen im Jahresverlauf wurde bei ilapo eigens ein Arbeitskreis "Soziales Engagement" eingeführt. "Es ist schön zu sehen, dass meine Kolleginnen und Kollegen sich immer gerne für unsere Spendenaktivitäten begeistern lassen", betont Jennifer Feische, Importmanagerin bei ilapo und Mitglied im Arbeitskreis "Soziales Engagement". "Auch für das kommende Jahr planen wir wieder verschiedene Aktionen und freuen uns einen Beitrag zu leisten, dass sich die Lebensumstände von Menschen zumindest ein wenig verbessern."

Seit mehr als fünf Jahrzehnten und mit inzwischen über 40 Mitarbeitern ist ilapo auf die zügige und zuverlässige Abwicklung pharmazeutischer Spezialbestellungen ausgerichtet. ilapo ist nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert und verfügt über eine pharmazeutische Großhandelserlaubnis sowie über das GDP-Zertifikat der Regierung von Oberbayern.

Über ilapo Internationale Ludwigs-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Die 60er Jahre in München: Deutschland und seine Wirtschaft boomen, viele Gastarbeiter kommen ins Land. Die Internationale Ludwigs-Apotheke in München reagiert auf deren Wünsche und bietet ihnen die vertrauten Arzneimittel aus ihren Heimatländern an. Aus diesen bescheidenen Anfängen entwickelt sich ein weltweit agierendes Unternehmen. Im Mai 2006 wird das Großhandelsgeschäft aus der Internationalen Ludwigs-Apotheke ausgegliedert. Die Internationale Ludwigs-Arzneimittel (ilapo) wird gegründet. Bereits seit 50 Jahren beliefert die ilapo nicht nur deutsche, sondern auch internationale Kunden mit Arzneimitteln, die im jeweiligen Land nicht oder noch nicht zur Verfügung stehen und über die Regelversorgung nicht beschafft werden können. Dazu gehören beispielsweise knappe Impfstoffe oder Krebsmedikamente.

Mit 40 hoch spezialisierten Mitarbeitern und Pharma-Experten versorgt ilapo 86 Länder mit knapp einer halben Million Arzneimittelpackungen pro Jahr. Über 1.500 Apotheken bundesweit nutzen die ilapo Datenbank und können so die Verfügbarkeit von über 7.000 rechtlich geprüften Produkten mit tagesaktuellen Preisen und Lieferinformationen direkt am Verkaufstisch einsehen. ilapo ist professioneller Partner für den Import und Export von Arzneimitteln, die aus über 30 Ländern bezogen werden. Bei der täglichen Arbeit vereint das Unternehmen ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem mit einer hervorragenden Produktauswahl und einem umfassenden Service. ilapo übernimmt ab Bestellübermittlung für ihre Kunden alle Prozesse, von der Prüfung rechtlicher Vorschriften über die sorgfältige Auswahl und Kontrolle sicherer Bezugsquellen und die Wahl der passenden Transportart bis hin zur Zollabwicklung bei Ein- und Ausfuhr von mehr als 750.000 Arzneimitteln. Als Spezialist und zuverlässiger Partner bei bestehenden Versorgungslücken in Deutschland sucht ilapo nach passenden Alternativen im Ausland und trägt somit dazu bei, Patienten zu versorgen und Therapielücken zu schließen. Auch bei der Beschaffung von Referenzmedikamenten ist ilapo ein erfahrener Ansprechpartner. Die ilapo beliefert Apotheken, Tierärzte und pharmazeutische Großhändler.

