ACV Automobil-Club Verkehr

ACV wird neuer Premiumpartner der FC-Frauen

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Köln (ots)

Automobilclub engagiert sich beim Fußballverein seiner Heimatstadt

Der 1. FC Köln begrüßt zur neuen Saison 2026/27 den ACV Automobil-Club Verkehr als neuen Premiumpartner der FC-Frauen sowie als Partner der Akademie und der Männer.

Im Mittelpunkt des Engagements stehen die FC-Frauen. Hier wird der ACV neuer Ärmelpartner und künftig mit seinem Logo auf der Trainingsausstattung des Frauen-Bundesliga-Teams zu sehen sein. Mit seinem Sponsoring möchte der Automobilclub die positive Entwicklung des Frauen- und Mädchenfußballs beim FC weiter unterstützen.

Darüber hinaus engagiert sich der ACV als Partner der FC-Akademie für die Förderung junger Talente. Auch bei den Heimspielen der Männer wird der Automobilclub künftig im RheinEnergieSTADION sichtbar sein.

"Wir freuen uns sehr, dass wir in der kommenden Saison auf die Unterstützung eines weiteren starken Partners aus Köln bauen können. Das Engagement des ACV stärkt die Entwicklung im Frauen- und Mädchenfußball beim FC und ist eine schöne Bestätigung dafür, dass die Leistungen auf und neben dem Platz in diesem Bereich für Partner immer attraktiver werden", erklärt Philipp Liesenfeld, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb beim 1. FC Köln.

Holger Küster, ACV Geschäftsführer, sagt: "Der ACV ist seit über 60 Jahren in Köln beheimatet, der 1. FC Köln ist eine echte Institution dieser Stadt. Deshalb ist diese Partnerschaft für uns weit mehr als ein Sponsoring, sie ist eine Herzensangelegenheit. Besonders freuen wir uns, mit unserem Engagement den Fokus auf die FC-Frauen zu legen. Sie stehen für Aufbruch, Ambition und eine starke Entwicklung - Werte, mit denen wir uns als wachsender Automobilclub sehr gut identifizieren können. Wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft mit Leben zu füllen und die FC-Frauen künftig mit Überzeugung zu unterstützen."

Nicole Bender-Rummler, Direktorin Frauen- und Mädchen-Fußball, ergänzt: "Köln, seine Unternehmen, die Menschen, die für sie arbeiten, und der FC - das gehört einfach zusammen. Es gibt uns ein sehr gutes Gefühl, so viel Rückhalt aus der Stadt zu spüren. Wir freuen uns sehr über die Unterstützung des ACV auf unserem Weg den FC-Frauenfußball weiterzuentwickeln. Wir werden alles geben, um diese Leidenschaft auch erfolgreich auf den Platz zu bringen."

Über den ACV

Der ACV Automobil-Club Verkehr ist mit über 550.000 Mitgliedern Deutschlands drittgrößter Automobilclub. Der eingetragene Verein wurde 1962 durch die DEVK Versicherungen gegründet und ist seitdem in Köln beheimatet. Kernleistung des ACV ist die zuverlässige Pannen- und Unfallhilfe im In- und Ausland - für Mitglieder und ihre Familien. Der Mobilitätsschutz umfasst dabei nicht nur das Auto, sondern auch weitere private Fahrzeuge wie Fahrrad, Motorrad oder Wohnmobil.

Darüber hinaus profitieren ACV Mitglieder von vielfältigen Service- und Zusatzleistungen rund um Reiseplanung, Fahrsicherheitstrainings, rechtliche Erstberatung, Mietwagen oder Krankenrücktransport. Damit versteht sich der ACV als verlässlicher Mobilitätspartner, der seine Mitglieder im Alltag, auf Reisen und in Notfallsituationen umfassend unterstützt.

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