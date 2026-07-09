ACV Automobil-Club Verkehr

Pannenhilfe für den Fuhrpark: ACV startet neuen Gewerbetarif

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Köln (ots)

Neuer Tarif sichert Firmenfahrzeuge fahrerunabhängig ab und bietet europaweite Pannenhilfe zu transparenten Kosten

Der ACV Automobil-Club Verkehr erweitert seine Tariflandschaft und ergänzt die bestehenden Privat-Tarife Komfort und Premium um eine dritte Säule: den neuen ACV Gewerbetarif. Damit bietet der Club erstmals ein speziell auf Unternehmen zugeschnittenes Angebot, das Firmenfahrzeuge fahrerunabhängig absichert.

Der Tarif richtet sich an alle, die geschäftlich mobil sind, vom Einzelunternehmer bis zum Unternehmen mit Fuhrpark. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die einzelne Person, sondern das jeweilige Fahrzeug. Unternehmen entscheiden selbst, welche Fahrzeuge abgesichert werden sollen. Ist ein Fahrzeug im ACV Gewerbetarif angemeldet, gilt der Schutz unabhängig davon, welcher berechtigte Fahrer damit unterwegs ist.

Kfz-Schutz für den geschäftlichen Alltag

Der neue Gewerbetarif konzentriert sich bewusst auf das, was im Arbeitsalltag zählt: schnelle Hilfe bei Panne und Unfall, zuverlässige Weiterfahrt und klare Strukturen. Zum Leistungsumfang gehören europaweite Hilfe bei Panne und Unfall, die rund um die Uhr erreichbare ACV Notrufzentrale, Abschleppen, Bergung und Rücktransport sowie Ersatzmobilität bei Fahrzeugausfall.

"Mit dem ACV Gewerbetarif schaffen wir ein passgenaues Angebot für Unternehmen, die auf zuverlässige Mobilität angewiesen sind", sagt ACV Geschäftsführer Holger Küster. "Ob im Handwerk, in der Pflege oder in anderen Branchen: Wenn Firmenfahrzeuge ausfallen, hat das direkte Auswirkungen auf Arbeitsabläufe, Termine und Kundenservice. Hier bietet der neue Gewerbetarif verlässlichen Kfz-Schutz für den geschäftlichen Alltag. Er schützt das Fahrzeug unabhängig davon, wer am Steuer sitzt, und hilft Unternehmen dabei, ihre Mobilität zuverlässig abzusichern."

Transparentes Preismodell, flexible Verwaltung

Der ACV Gewerbetarif setzt auf eine einfache und transparente Kostenstruktur. Unternehmen zahlen einen jährlichen Grundpreis von 39 Euro. Hinzu kommen 70 Euro pro Jahr für jedes Fahrzeug, das im Gewerbetarif abgesichert wird. Auch bei der Abrechnung orientiert sich der ACV an den Anforderungen gewerblicher Kunden: Nach der ersten anteiligen Rechnung werden alle Folgebeiträge jeweils zum 1. Januar gestellt. Das sorgt für klare Planbarkeit und erleichtert die Verwaltung im Unternehmen.

Unternehmen können ihren Fuhrpark online über "Mein ACV" verwalten. Fahrzeuge lassen sich dort jederzeit hinzufügen oder entfernen, sodass der Schutz auch unterjährig flexibel an den aktuellen Bedarf angepasst werden kann.

Weitere Informationen zum ACV Gewerbetarif gibt es unter:

https://www.acv.de/tarife/gewerbetarif

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