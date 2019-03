Porsche Consulting GmbH

"Versicherungsberater vor Ort haben Zukunft"

R+V-Vorstand Jens Hasselbächer im Interview mit Porsche Consulting

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

Die R+V Versicherung, Branchenzweiter in Deutschland, setzt weiterhin auf den Versicherungsberater vor Ort. Versicherungsvertreter hätten trotz Online-Portalen auch in Zukunft eine Chance, "wenn sie sich durch persönliche Beratungsqualität" auszeichnen würden. Das sagt Jens Hasselbächer, Vertriebsvorstand der R+V Versicherung aus Wiesbaden im aktuellen Podcast-Interview mit der Managementberatung Porsche Consulting. Der Vertriebsexperte setzt auf die Mischung "persönlich und digital". Hasselbächer: "Als Versicherer der genossenschaftlichen Finanzgruppe haben wir 1,3 Milliarden Onlinekontakte. Wir müssen auch Self-Services auf der digitalen Seite optimal anbieten." Darauf will sich die R+V beim Personal einstellen: Gebraucht werden vor allem Spezialisten in Technologie- und Prozessthemen. Neben der Digitalisierung will sich die R+V Versicherung durch neue Serviceleistungen für Geschäftskunden attraktiver machen: Mittelständischen Spediteuren bietet R+V jetzt neben Versicherungsverträgen eine kostenlose "Truck-Parking-App" an. "Wir haben auch die Lkw-Fahrer im Blick. Sie sollen entlang der überfüllten Autobahnen schneller freie Parkplätze zum Beispiel zum Übernachten finden", sagt Hasselbächer.

Das vollständige Podcast-Interview von Porsche Consulting ist online abrufbar: www.porsche-consulting.de

Pressekontakt:

Porsche Consulting GmbH

Leiter Kommunikation

Heiner von der Laden

Telefon +49 (0)711 911 - 1 21 21

Heiner.von.der.laden@porsche.de

Original-Content von: Porsche Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell