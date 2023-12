Waterland

TA und Warburg Pincus schließen Erwerb der Epassi Group ab - Epassi übernimmt gleichzeitig Exercite von Waterland

Helsinki (ots)

Kombination mit Exercite beschleunigt Epassis Ausbau zu Europas führendem digitalen Anbieter von Mitarbeiterbenefits

Die Epassi Group, ein marktführender Anbieter digitaler Portale für Mitarbeiterbenefits in Skandinavien, Großbritannien und Italien, hat heute die strategische Übernahme von Exercite angekündigt. Verkäufer des in Deutschland und den Niederlanden aktiven Spezialisten für betriebliche Gesundheits- und Wellnessangebote sind Waterland Private Equity und die Firmengründer. Zeitgleich mit dieser Transaktion schließen TA Associates und Warburg Pincus LLC, zwei global führende Private-Equity-Häuser mit Fokus auf Wachstumsinvestitionen, ihre Mehrheitsübernahme von Epassi ab.

Das 2004 gegründete Unternehmen Exercite bündelt vier operative Marken unter einem Dach: Hansefit, einen führenden deutschen Anbieter im Bereich Betriebsfitness, betrieblicher Gesundheitsvorsorge und Wellness; Bedrijfsfitness Nederland (BFNL) und Workit, das Pendant zu Hansefit in den Niederlanden, sowie Fitbase, das in Deutschland onlinebasierte Präventionskurse anbietet. Gemeinsam bietet Exercite mehr als 2,5 Millionen Beschäftigten Zugang zu einem weitreichenden Netzwerk an Trainingseinrichtungen, Fitnessstudios, Schwimmbädern, Spas und Physiotherapiepraxen, ergänzt um eine große Palette digitaler Angebote rund um Prävention, Sport und Gesundheit.

Durch den Zusammenschluss von Epassi und Exercite entsteht einer der größten unabhängigen Anbieter für Mitarbeiterangebote in Europa. Exercite bringt dabei zusätzlich über 7.000 Unternehmenskunden und mehr als 12.000 Partner in Epassi's wachsendes Portfolio ein. Zusammengenommen wird die Gruppe etwa 20.000 Unternehmen in sieben europäischen Ländern (Finnland, Deutschland, Schweden, Italien, Niederlande, Großbritannien und Irland) zu ihren Kunden zählen, deren Angestellte wiederum profitieren von umfassenden Benefits-Angeboten bei mehr als 74.000 Partnern.

"Das Bedürfnis von Mitarbeitern nach einer ausgewogenen Work-Life-Balance nimmt weltweit zu und attraktive Mitarbeiterbenefits, gerade im Bereich Gesundheit und Wellness, spielen eine immer größere Rolle bei der Gewinnung und beim Halten von Mitarbeitern", erklärt Epassis CEO Pekka Rantala. "Wir wollen Europas führender Multi-Benefit-Anbieter werden - diese Akquisition ist dabei ein wichtiger Meilenstein. Wir freuen uns darauf, unser Wachstum gemeinsam mit TA und Warburg Pincus weiter zu beschleunigen, und heißen die neuen Kolleginnen und Kollegen von Exercite herzlich in der Epassi-Familie willkommen."

Dr. Alexander Wellhöfer, CEO von Exercite, fügt hinzu: "Nach einer erfolgreichen Partnerschaft mit Waterland schlagen wir jetzt ein aufregendes neues Kapitel in unserer Geschichte auf. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Epassi sowie TA und Warburg Pincus, um unseren Firmenkunden und deren Beschäftigten sowie unseren Netzwerkpartnern weiterhin erstklassige Gesundheits- und Wellnessangebote zu bieten. Insbesondere sehen wir der Nutzung von Epassis mobiler Plattform und der dadurch breiteren Aufstellung von Exercite als Multi-Benefit-Anbieter begeistert entgegen."

"Mit der Übernahme von Exercite erweitert Epassi seine geografische Präsenz auf Deutschland und die Niederlande und festigt damit seine Position als paneuropäische Digital-First-Plattform für Mitarbeiterbenefits. Wir freuen uns sehr, den Beginn unserer Partnerschaft mit diesem positiven Beitrag zu Epassis Wachstum und Profitabilität zu markieren, und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit den Teams von Epassi, Exercite und Warburg Pincus", kommentieren Naveen Wadhera, Managing Director, Max Cancre, Director, und Laurent Indekeu, Vice President bei TA.

"Exercite ist eine spannende und transformative Akquisition für Epassi, die unseren gemeinsamen, langfristigen Wertschöpfungsplänen erhebliche Schubkraft verleiht und dem Unternehmen zu signifikanter Größe in den attraktiven deutschen und niederländischen Märkten für betriebliche Gesundheits- und Wellnessangebote verhilft. Weitere Akquisitionen im Sektor für Mitarbeiterbenefits in den größten europäischen Arbeitsmärkten sind ein Kernelement unserer gemeinsamen Investitionsstrategie für Epassi, das die langfristige Wertschöpfung der gesamten Plattform weiter vorantreiben wird", so Issam Abedin, Principal, und Tarik-Timo Ghoniem, Vice President von Warburg Pincus.

"Unsere Reise mit Exercite begann mit dem Ziel, einen führenden Anbieter für betriebliche Fitness- und digitale Gesundheitsservices aufzubauen. Das Unternehmen hat nicht nur dieses Ziel erreicht, sondern auch noch seine europäische Präsenz durch strategische Zukäufe erweitert. Mit dem Beitritt zu einer internationalen Gruppe beginnt für Exercite ein neues Kapitel in Sachen Wachstum und Innovation", sagt Dr. Gregor Hengst, Managing Partner bei Waterland. "Gemeinsam mit Waterland und unserem ehrgeizigen Management-Team ist es uns gelungen, Hansefit und die Exercite Group auf die nächste Stufe zu bringen und dabei unser Versprechen gegenüber Kunden und Partnernetzwerk als verlässlicher und attraktiver Kooperationspartner weiter zu stärken ", ergänzt Jens Pracht, Gründer von Hansefit.

Über weitere Details der Transaktionen wurde Stillschweigen vereinbart. Die Übernahme von Exercite unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungsverfahren. TA und Warburg Pincus wurden von Goodwin, Kirkland & Ellis und Paul Weiss beraten; Hengeler Mueller begleitete Waterland und Jens Pracht, Gründer von Hansefit, wurde von Blaum Dettmers Rabstein beraten.

Über Epassi

Epassi, 2007 in Helsinki gegründet, ist ein marktführender Anbieter digitaler Lohnzusatzleistungen in Skandinavien, Italien und Großbritannien. Die einzigartige und skalierbare Lösung nutzt mobile Technologien und Zahlungslösungen, um eine Welt der Gesundheit und des Wohlbefindens zu eröffnen und alle Leistungen in einem benutzerfreundlichen Service zu vereinen. Die Epassi Group ist Europas führende digitale Lösung für Arbeitnehmer-Benefits mit einer Reichweite von fast 13 Millionen Nutzern, über 13.500 Arbeitgebern und mehr als 62.000 Dienstleistern. Epassi ist ein bahnbrechendes Fintech-Unternehmen in Skandinavien und wurde von der Financial Times als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa in den Jahren 2022 und 2023 ausgezeichnet.

Epassi - Steigerung des täglichen Wohlbefindens. www.epassi.com

Über Exercite

Exercite ist das führende B2B-Netzwerk für Gesundheit und Wellness in Deutschland und den Niederlanden. Mit seinen branchenleitenden Marken Hansefit, Bedrijfsfitness Nederland und Fitbase dient das Unternehmen als umfassende Plattform für betriebliches Wohlbefinden. Es bietet mehr als 2,5 Millionen Mitarbeitern von über 7.000 Firmenkunden Zugang zu mehr als 12.000 Sport- und Gesundheitseinrichtungen wie Fitnessstudios, Schwimmbädern, Wellnesseinrichtungen, Physiotherapien, Kletterhallen und Tanzstudios. Exercite hat sein Serviceangebot kontinuierlich ausgebaut und ist heute auch Marktführer in der digitalen Gesundheitsförderung.Mehr Informationen auf www.hansefit.de / www.bedrijfsfitnessnederland.nl / www.fitbase.de

Über TA

TA ist ein führendes globales Private-Equity-Unternehmen, das sich auf die Skalierung des Wachstums profitabler Unternehmen konzentriert. Seit 1968 hat TA in mehr als 560 Unternehmen in seinen fünf Zielbranchen investiert - Technologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Verbraucher- und Unternehmensdienstleistungen. TA nutzt seine umfassende Branchenexpertise und seine strategischen Ressourcen und arbeitet mit Managementteams auf der ganzen Welt zusammen, um qualitativ hochwertige Unternehmen dabei zu unterstützen, nachhaltig Wert zu schaffen. Das Unternehmen hat bisher Kapital in Höhe von 65 Milliarden US-Dollar eingesammelt und verfügt über mehr als 150 Investmentexperten in Niederlassungen in Boston, Menlo Park, Austin, London, Mumbai und Hongkong.

Weitere Informationen zu TA finden Sie unter www.ta.com.

Über Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC ist ein führender weltweiter Wachstumsinvestor. Aktuell verwaltet Warburg Pincus circa $84 Milliarden an Vermögen und hat ein aktives Portfolio von mehr als 250 Portfoliounternehmen. Warburg Pincus ist ein erfahrener Partner für Management-Teams, die beständige Unternehmen mit nachhaltigem Wert aufbauen wollen. Seit seiner Gründung im Jahr 1966 hat Warburg Pincus mehr als 113 Milliarden US-Dollar in über 1.000 Unternehmen in mehr als 40 Ländern investiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und unterhält Büros in Amsterdam, Peking, Berlin, Hongkong, Houston, London, Luxemburg, Mumbai, Mauritius, San Francisco, São Paulo, Shanghai und Singapur.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.warburgpincus.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Waterland

Waterland ist eine unabhängige Private Equity Investment-Gesellschaft, die Unternehmen bei der Realisierung ihrer Wachstumspläne unterstützt. Mit substanzieller finanzieller Unterstützung und Branchenexpertise ermöglicht Waterland seinen Beteiligungen beschleunigtes Wachstum sowohl organisch wie durch Zukäufe. Waterland verfügt über Büros in Antwerpen, Barcelona, Bussum, Dublin, Hamburg, Kopenhagen, London, Manchester, München, Oslo, Paris, Warschau und Zürich. Aktuell werden ca. 14 Milliarden Euro an Eigenkapitalmitteln verwaltet.

Mehr Informationen über Waterland finden sie hier: www.waterlandpe.com.

Original-Content von: Waterland, übermittelt durch news aktuell