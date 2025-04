ANINOVA

Nachfrage an Eier steigt massiv zu Ostern: ANINOVA rettet mit YouTuber Paul Schridde (PJ Adventures), Content Creator Nathan Goldblatt und Comedienne Maria Clara Groppler über 30 Tiere aus Hühnerhölle

Berlin (ots)

Tierrechtlerin Lisa Wilhelm und ihr Team von ANINOVA konnten in drei spektakulären Rettungsaktionen insgesamt 31 Hennen aus Legebetrieben retten. Begleitet wurde das ANINOVA-Team bei den drei Einsätzen von insgesamt drei öffentlich bekannten Persönlichkeiten: Abenteurer und YouTuber Paul Schridde aka PJ Adventures war schockiert darüber, dass immer noch Hühner im Käfig gehalten werden, und das mitten in Deutschland. Content Creator und Schauspieler Nathan Goldblatt war regelrecht fassungslos als er in einem Meer von Hühnern in der Bodenhaltung stand und die Comedienne Maria Clara Groppler zeigte sich empört, als sie in einem Biobetrieb einstieg und dabei feststellte, dass aus Bio längt Massentierhaltung geworden ist. Die erschütternden Zustände in den Betrieben zeigen einmal mehr die grausame Realität der Eierproduktion - vor allem jetzt zu Ostern, denn aus den dokumentierten Betrieben stammen die gefärbten Ostereier, die derzeit allerorts angeboten werden. Weitere Informationen hier.

In den letzten Wochen war das ANINOVA Recherche-Team in drei Hühnerhaltungsformen - Käfig, Boden und Bio - unterwegs. In allen drei Betrieben fand das Team kranke, verletzte und tote Tiere vor. Besonders schockierend: Auch in der Biohaltung waren die Bedingungen katastrophal. "Viele Menschen stellen sich Biohaltung als eine artgerechte Alternative vor, doch auch hier leiden die Tiere enorm", erklärt Lisa Wilhelm von ANINOVA e.V.

Die geretteten Hennen stammen aus verschiedenen Haltungssystemen, darunter eine klassische Käfighaltung, in der rund 250.000 Tiere auf engstem Raum in Drahtkäfigen leben müssen. Mehr als die Hälfte aller in Deutschland verkauften Eier stammen aus Bodenhaltung. Viele Menschen halten diese Form für tiergerechter als Käfighaltung, doch die Realität sieht anders aus: Bis zu neun Hennen teilen sich einen Quadratmeter und die Tiere leben dicht gedrängt in großen Hallen, oft ohne Tageslicht. Der Bewegungsmangel, die schlechten hygienischen Bedingungen und die psychische Belastung führen jedoch in allen Haltungen zu Verhaltensstörungen, Federpicken und Verletzungen.

Der erste Einsatz fand in einer Käfighaltung für Legehennen statt, bei der Paul Schridde aka PJ Adventures das ANINOVA-Team begleitete. "Ich hätte nie gedacht, dass es solche Anlagen überhaupt noch gibt. Das ist einfach nur grausam", so Schridde entsetzt nach dem Einsatz.

Die zweite Aktion führte Nathan Goldblat und das ANINOVA Team in eine Bodenhaltungsanlage, in der 100.000 Hühner gehalten werden und die Zustände nicht weniger erschreckend waren. "Es ist extrem schockierend, zu sehen dass etwa 60% der Eier in Deutschland von kranken Hennen kommen die NIE Tageslicht sehen! Menschen haben ein Recht darauf, zu erfahren, wo ihre Eier herkommen.", so Goldblatt.

Zum Abschluss der Rettungsaktionen war Comedienne Maria Clara Groppler dabei und erlebte die grausame Realität der Bio-Eierproduktion hautnah. "Ich bin geschockt. So etwas muss jeder Mensch einmal gesehen haben - dann würden viele ihre Ernährung überdenken, denn so stellt sich wohl niemand Bio vor", so Groppler nach dem Einsatz.

Jedes Jahr werden in Deutschland Millionen von Legehennen für die Eierproduktion ausgebeutet und die Nachfrage nach Eiern steigt massiv an. Alleine in Deutschland wurden im letzten Jahr insgesamt 15,2 Milliarden Konsumeier produziert, vor allem jetzt zu Ostern.

Die Tierrechtsorganisation ANINOVA fordert ein Umdenken: "Eier sind ein Symbol für Ostern, doch die Realität dahinter ist erschreckend. Die industrielle Legehennenhaltung verursacht massives Leid und es ist höchste Zeit, dieses zu beenden", so Lisa Wilhelm.

Für die 31 Hühner, die YouTuber Paul Schridde aka PJ Adventures, Content Creator und Schauspieler Nathan Goldblatt sowie die Comedienne Maria Clara Groppler zusammen mit ANINOVA gerettet haben, beginnt jetzt ein neues Leben in Sicherheit auf einem Lebenshof. Und im Gegensatz zur anonymen Massentierhaltung werden sie auch eine Namen bekommen, darunter sind Prillan, Mathilda, Fia, Doris, Majros, Soffi-Moffi, Stina-Fina, Henrietta, Gacki, Henni, Lena, Shakira, Britney, Billie, Miley und Whitney.

