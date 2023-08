Make

Maker Faire: Spannende Vorträge zu Zukunftsthemen

"Raspi-Vater" Eben Upton spricht über den Siegeszug des Minicomputers

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Auf der Maker Faire Hannover am 19. und 20. August 2023 stehen wieder die innovativen Ideen begeisternder Maker im Mittelpunkt. Auch das vielfältige Vortragsprogramm dreht sich um den Maker-Spirit. Von inspirierenden Erfolgsgeschichten bis hin zu praktischen Tipps und Tricks: Die Vorträge rund um das unkonventionelle Machen bieten wertvolle Anregungen für die Umsetzung eigener Projekte. Prominentester Redner ist Eben Upton, der als Verfechter freier Software 2012 maßgeblich an der Entwicklung des kreditkartengroßen Computers Raspberry Pi beteiligt war.

Als Koryphäe in der Informatik-Welt und der Open-Source-Szene werden dem Briten Eben Upton ohne Zweifel eine Menge Interessierte an den Lippen hängen. Sein Vortrag mit dem Titel "The road to Raspberry Silicon: the past, present and future of RP2040 and Rasperry Pi Pico" verspricht eine Reise durch die Entwicklungsgeschichte des Raspis, jenem Mini-Rechner, der sich Millionen Mal verkauft hat.

Von internationalen Themen zu lokalen Initiativen: Prof. Dr.-Ing. Lars Baumann, Dezernent für Personal, Digitalisierung und Recht der Landeshauptstadt Hannover, startet am Samstagvormittag mit einem Exkurs zur Frage attraktiver Arbeit im digitalen Umfeld in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Direkt im Anschluss referieren am Mittag Georg Leuteritz von hannoverimpuls und Dr. Oliver Burmeister von Protoys, einem Projekt der Region Hannover. Unter dem Motto "Make(r) your dreams come true" wird Luteritz einen Ausblick auf die Umsetzung eigener Ideen geben. Anschließend stellt Dr. Burmeister verschiedene Projekte vor, in denen Jugendliche Ideen für die Zukunft entwickeln, diese in funktionierende Projekte umsetzen und dabei Zukunftskompetenzen erwerben können. Wie sich Hannover zur Smart City entwickelt, diskutiert das Team von #HANnotiv.

Zum Thema 3D-Druck stellt der österreichische Ingenieur Alexander Datzinger Filamente aus recycelten Kunststoffen vor und Matthäus Sturc erzählt im Interview mit c't-Redakteurin Pina Merkert, was seinen Open-Source-DIY-3D-Drucker zu einem der schnellsten der Welt macht. Außerdem ist Fabian Duske zu Gast und erklärt, wie er die wohl größte FDM-Druckerfarm Deutschlands betreibt.

Spannende Erkenntnisse verspricht der Vortrag "Toniebox Reverse Engineering - eine Musikbox für Kinder und Hacker". Zuhörerinnen und Zuhörer, die bereits erste Erfahrungen als Maker gesammelt haben, erfahren, wie sie eigene Inhalte, Hardware-Mods und sogar eine eigene Cloud in die bei Kleinkindern beliebte Musikbox integrieren können. Gleich im Anschluss erklärt Malte Pöggel den Bau einer Internet-Wetterstation auf Basis eines Geigerzählers. Der Hannoveraner Roland Balzer verrät, wie man sich bei kühlem Wetter am besten verhält, ohne zu frieren. Im YouTuber-Panel am Sonntag berichten bekannte Influencer aus der Handwerks- und Makerszene aus ihrem Alltag, zeigen aktuelle Trends und erzählen, was Content Creation für sie bedeutet.

DIY-Begeisterte, die nicht nur basteln und bauen, sondern auch ihr Wissen teilen möchten, können sich beim Make-Vize Peter König informieren, wie man für das deutsche Make-Magazin schreiben kann.

Maker Faire Hannover Highlights: https://youtu.be/b4DhlSJFxYg

Das komplette Vortragsprogramm am 19. & 20. August findet man auf der Website der Maker Faire Hannover. Mehr zur Maker Faire:

Die Maker Faire im HCC ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Infos und Tickets zum bunten DIY-Familienfestival gibt es unter www.maker-faire.de/hannover

Journalisten (auch Blogger, YouTuber und Jugend- und Schülerpresse) können sich hier für das bildstarke Event akkreditieren.

Die Maker Faire Hannover steht unter der Schirmherrschaft der Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, Botschafter sind Falko Mohrs, Minister für Wissenschaft und Kultur sowie Steffen Krach, Regionspräsident der Region Hannover.

Die Maker Faire Hannover ist eine unabhängig organisierte Veranstaltung unter der Lizenz der Make Community, USA.

Alle Maker Faires in D/A/CH werden vom deutschsprachigen Make-Magazin präsentiert.

Original-Content von: Make, übermittelt durch news aktuell