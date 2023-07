Make

Maker Faire freut sich über prominente Fürsprecher aus der Politik

Bundesbildungsministerin erneut Schirmherrin des Macher-Festiva

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

"Machen statt meckern!" Deutschland brauche genau diesen Spirit, meint Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, die auch in diesem Jahr wieder die Schirmherrschaft für die Maker Faire übernommen hat. Auch Steffen Krach, Regionspräsident Hannover, und Falko Mohrs, Niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur, werben für den Besuch der Maker Faire. Die Niedersächsische Kultusministerin Julia Willi Hamburg wird den parallel stattfindenden Lehrertag am 19. August persönlich eröffnen.

"Etwas ausprobieren, Neues bauen oder Altes reparieren - Machen fühlt sich einfach gut an", sagt Bettina Stark-Watzinger in ihrer Videobotschaft und beschreibt damit den Maker-Spirit, mit dem Selbermacher, Erfinder und Künstler seit Jahren für Begeisterung sorgen. Bereits zum neunten Mal bietet die Maker Faire Hannover im Hannover Congress Centrum kreativen Köpfen eine Bühne für ihre genialen Ideen und Visionen.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt die Maker-Bewegung von Beginn an und teilt die Begeisterung der Macher. "Es freut mich wirklich sehr, Schirmherrin der Maker Faire Hannover zu sein, denn Deutschland braucht genau diesen Spirit: Machen statt Meckern. Nur dann gelingt Fortschritt, nur dann sichern wir unseren Wohlstand", betont die Bundesbildungsministerin.

Auch Steffen Krach, beschreibt in seinem Grußwort die unkonventionelle Herangehensweise der Maker: "Die Ausstellerinnen und Aussteller machen Innovationen greifbar und zeigen: Fortschritt braucht kluge Ideen und vor allem Menschen, die anpacken. (...) Die Einstellung, die Ärmel hochzukrempeln und positive Veränderungen aus einer eigenen Selbstwirksamkeit zu erreichen, verdient höchste Anerkennung und Respekt!"

Falko Mohrs, Niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur, rief in seiner Videobotschaft Schulklassen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen zur kostenlosen Aussteller-Teilnahme an der Veranstaltung auf.

"Das BMBF unterstützt die Maker Faire seit vielen Jahren, für uns ist das eine Art Gütesiegel, auf das wir sehr stolz sind. Über die vielen Jahre hat die Maker Faire an Relevanz gewonnen und nimmt mittlerweile einen festen Platz in der Bildungslandschaft ein", sagt Daniel Rohlfing, Leiter Events und Produktmanagement. "Wir freuen uns aber auch sehr, dass wir in Niedersachsen prominente Fürsprecher gewinnen konnten. Damit stärken wir die Sichtbarkeit und die Bedeutung der Maker-Community."

Zu den präsentierten DIY-Projekten zählen nach wie vor Arduino, Roboter, Raspberry Pi, Smart Home, Licht-Projekte, 3D-Druck, Modellbau, Upcycling, Steampunk, aber auch klassisches Handwerk und Handarbeit. Zudem werden an fast allen Ständen zahlreiche Workshops und Mitmach-Aktionen angeboten: ob Löten oder Programmieren, man darf alles ausprobieren.

Die Maker Faire versteht sich als ein Ort für Inspiration, Kreativität und Technologie und bietet der wachsenden Community eine Plattform. Darüber hinaus will Maker Media mit der Veranstaltung, dem Make-Magazin und der Plattform Make Education speziell den Nachwuchs auf spielerische Weise für MINT-Themen und den kreativen Umgang mit Technik begeistern. So laden das Make-Magazin, die Region Hannover und das Niedersächsische Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) gemeinsam am Samstag, 19. August 2023 Lehrkräfte zur kostenlosen Fortbildung rund um das Thema Make Education ein. Eröffnet wird der Lehrertag von der niedersächsischen Kultusministerin Julia Willie Hamburg.

Die Maker Faire im HCC ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Infos und Tickets zum bunten DIY-Familienfestival gibt es unter www.maker-faire.de/hannover

Journalisten (auch Blogger, YouTuber und Jugend- und Schülerpresse) können sich hier für das bildstarke Event akkreditieren.

Link zur Bilderstrecke: https://www.heise-gruppe.de/presse/Maker-Faire-freut-sich-ueber-prominente-Fuersprecher-aus-der-Politik-9214367.html

Die Maker Faire Hannover steht unter der Schirmherrschaft der Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, Botschafter sind Falko Mohrs, Minister für Wissenschaft und Kultur sowie Steffen Krach, Regionspräsident der Region Hannover.

Die Maker Faire Hannover ist eine unabhängig organisierte Veranstaltung unter der Lizenz der Make Community, USA.

Alle Maker Faires in D/A/CH werden vom deutschsprachigen Make-Magazin präsentiert.

Original-Content von: Make, übermittelt durch news aktuell