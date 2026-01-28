ICEWIND Prod.- u. Vertriebsges. mbH & Co. KG

Produktrückruf Cucina Nobile Gorgonzola dolce

Buchholz in der Nordheide (ots)

Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft Icewind Prod.- u. Vertriebsges. mbH & Co. KG, 21244 Buchholz, in Abstimmung mit der zuständigen Behörde den Artikel Cucina Nobile Gorgonzola dolce zurück.

Betroffen sind ausschließlich Produkte mit den folgenden Daten:

- Marke: Cucina Nobile

- Artikelbezeichnung: Gorgonzola dolce

- Füllmenge: 200 g e

- Mindesthaltbarkeitsdatum: 07.02.27, Charge: 36313008

Die Angaben zum Mindesthaltbarkeitsdatum befindet sich als Aufdruck auf dem Rückseitensticker, im unteren rechten Bereich (siehe Produktabbildung).

Nach unserer Kenntnis sind andere Mindesthaltbarkeitsdaten dieses Artikels nicht betroffen.

Der betroffene Artikel wurde über ALDI NORD in folgenden Aldi Gesellschaften angeboten:

ALDI GmbH & Co. KG Werl

ALDI GmbH & Co. KG Bargteheide

ALDI SE & Co. KG Großbeeren

ALDI GmbH & Co. KG Herten

ALDI GmbH & Co. KG Hann. Münden

ALDI SE & Co. KG Wilsdruff

ALDI SE & Co. KG Datteln

ALDI GmbH & Co. KG Radevormwald

ALDI GmbH & Co. KG Barleben

ALDI GmbH & Co. KG Schloß Holte.

Aufgrund eines menschlichen Fehlers wurde das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht korrekt aufgedruckt. Der betroffene Artikel weist auf der Verpackung das Mindesthaltbarkeitsdatum 07.02.27 auf. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass das Produkt tatsächlich nur bis zum 07.02.26 haltbar ist. Dennoch ist der Verzehr des Produkts bis zum korrekten Mindesthaltbarkeitsdatum unbedenklich.

Wir haben bereits umgehend reagiert und die betroffene Ware aus dem Verkauf genommen.

Wer das entsprechende Produkt gekauft hat, kann es gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in seiner Filiale zurückgeben.

Für Verbraucheranfragen kontaktieren Sie uns gerne unter folgender E-Mail-Adresse:

rueckruf@betz-holding.de (Mo. -Do. 08:00 - 17:00 Uhr und Fr. 08:00 - 15.00 Uhr).

Wir entschuldigen uns bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten und das trotz sorgfältiger Kontrollen aufgetretene Problem. Qualität und Sicherheit unserer Produkte haben für uns höchste Priorität.

Original-Content von: ICEWIND Prod.- u. Vertriebsges. mbH & Co. KG