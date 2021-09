Dr. Peters Group

Neuer Immobilienfonds der Dr. Peters Group realisiert zweite Akquisition binnen weniger Wochen

Attraktiver Standort mit Top-Mieter und langlaufendem Mietvertrag

Stabiler Cashflow sichert geplante Auszahlungen von 4 % p.a. an die Anleger*innen

Kooperation für noch schnelleres Sourcing von Immobilien geschlossen

Bereits zwei weitere Supermärkte in der Ankaufsprüfung

Nur wenige Wochen nach dem erfolgreichen Ankauf eines Nahversorgungs- und Fachmarktzentrums in Bestwig (Nordrhein-Westfalen), konnte die Dr. Peters Group für ihren neuen Publikums-AIF "Immobilienportfolio Deutschland I" bereits eine zweite Immobilie ankaufen. Dabei handelt es sich um einen Supermarkt in Wietzendorf in der Lüneburger Heide (Niedersachsen), der langfristig an den Marken-Discounter Netto vermietet ist. Die neue Akquisition für den auf die Nahversorgung und den Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland ausgerichteten Immobilienfonds stärkt die Basis für die geplanten Auszahlungen an die Anleger*innen in Höhe von 4 % p.a.

Dass sich die Prüfung und der Ankauf des Supermarktes in Wietzendorf so zügig nach dem Ankauf der ersten Fondsimmobilie realisieren ließ, liegt nicht zuletzt an der Kooperation zwischen der Dr. Peters Group und corevestis, einem renommierten Spezialisten für Immobilieninvestments und Portfoliomanagement. Gemeinsam mit diesem Partner prüft die Dr. Peters Group zukünftig weitere Supermärkte. Eine Transaktion könnte noch im Herbst dieses Jahres abgeschlossen werden. Für das kommende Jahr sind nächste Transaktionen geplant. Das Management der Dr. Peters Group rechnet damit, dass mit dem geplanten Fondsvolumen ein Portfolio aus über zehn Immobilien entstehen kann.

Attraktiver Standort mit konkurrenzloser Mikrolage

Die Gemeinde Wietzendorf befindet sich im Landkreis Heidekreis in der bekannten Lüneburger Heide, die im Einzugsgebiet der großen Städte Hamburg, Bremen und Hannover liegt. Die Lüneburger Heide ist ein beliebtes Wohn-, Erholungs- und Freizeitgebiet, in dem sich naturverbundene Bewohner und Gäste wohl fühlen. Der beliebte "Freizeitpark Soltau" und das "Designer Outlet Soltau" sind ebenfalls nur wenige Kilometer entfernt. Die Gemeinde Wietzendorf ist direkt an die Autobahn A7 (Achse Hannover-Hamburg) sowie an die Bundesstraßen 3 (Nord-Süd-Achse) und 71 (Ost-West-Achse) angebunden.

Der Netto-Markt, den die Fondsgesellschaft soeben erworben hat, steht im Norden der ca. 4.100 Einwohner zählenden Gemeinde Wietzendorf. In unmittelbarer Nähe befindet sich der überregional bekannte Campingplatz "Südsee Camp". In seiner Umgebung hat der Discounter keine Konkurrenz in der Nahversorgung. Der benachbarte Getränkemarkt ist als geeignete Ergänzung zu sehen.

Dieser Supermarkt-Standort existiert bereits seit 2005. Die Immobilie wurde 2008 und 2020 erweitert und saniert. Der Umbau und die Erweiterung des Supermarkts wurde 2020 über eine Crowdfinanzierung von zinsbaustein.de mitfinanziert, einem weiteren Partner der Dr. Peters Group.

Auf dem Areal befinden sich 63 Kfz-Stellplätze. Die rund 1.530 Quadratmeter große Mietfläche wird bis auf einen kleinen gastronomischen Teil von Netto genutzt. Der Mietvertrag begann im Dezember 2020 und verfügt über eine feste Laufzeit von 15 Jahren. Außerdem sind Verlängerungsoptionen über drei Mal jeweils fünf Jahre vereinbart. Die Miete wird ab 2024 über die vertragliche Wertsicherungsklausel jährlich an den Verbraucherpreisindex angepasst.

Krisenstabiles Investitionskonzept

Das "Immobilienportfolio Deutschland I" wurde als Blindpool konzipiert, zeigt mit den ersten beiden Investitionen aber deutlich sein Anlegeprofil. Das Anlegerkapital wird mindestens zu 80 Prozent in deutsche Immobilien der Nahversorgung und des Lebensmitteleinzelhandels investiert. "Unsere Partner und wir sind davon überzeugt, dass dieses Immobiliensegment nicht nur kurz-, sondern auch langfristig einen sehr stabilen Ertrag für unsere Investoren erwarten lässt", erklärt Kristina Salamon, CEO der Dr. Peters Group, die Anlagestrategie des neuen Fonds.

Factsheet "Immobilienportfolio Deutschland I"

Geplantes Investitionsvolumen: rund 52,5 Mio. EUR (inkl. Ausgabeaufschlag)

Geplantes Kommanditkapital: 50,0 Mio. EUR (Basisszenario; Erhöhung auf bis zu 100 Mio. EUR möglich)

Mindestbeteiligung: 5.000 EUR

Laufzeit: ca. 12 Jahre

Geplante Auszahlung: 4 % p.a. ab 2022

Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss: 145,46 % (vor Steuern)

Unterlagen: https://www.dr-peters.de/kapitalanlagen/immobilienfonds-lebensmitteleinzelhandel

Über die Dr. Peters Group:

Seit 1975 strukturiert und managt die Dr. Peters Group Sachwertinvestments für Privatanleger und institutionelle Investoren. Die ersten Produkte waren Immobilienfonds, mit denen Privatanleger erfolgreich in deutsche Pflegeimmobilien und Hotels investiert haben. Insgesamt hat die Dr. Peters Group seit ihrer Gründung 145 Fonds aufgelegt - mit mehr als 90.000 Beteiligungen und einem Investitionsvolumen von über 7,4 Mrd. EUR. Damit gehört die Dr. Peters Group zu den führenden deutschen Anbietern von Sachwertinvestments.

