quirion - eine Tocher der Quirin Privatbank AG

quirion AG verdoppelt Kunden in 2018, reduziert Mindesteinlage und bietet Sparplan ab 30 EUR an

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

- Zahl der Neukunden wächst um 110 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - Verwaltete Kundengelder steigen auf 160 Millionen Euro - Anlage ab 5.000 EUR im Basis-Paket bis April 2019 und Sparplan ab 30 EUR monatlich möglich

quirion feiert das stärkste Kundenwachstum seit Start des Robo-Advisors im Jahr 2013: Mit einem verwalteten Vermögen von 160 Millionen Euro und rund 5.400 Kunden schließt quirion das Jahr 2018 ab. Durch ein Kundenwachstum von 110 Prozent konnte der Pionier unter den deutschen Robo-Advisorn seine Kundenzahl im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln. Wichtige Treiber des starken Kundenwachstums sind sowohl der Testsieg im Magazin Finanztest der Stiftung Warentest vom Sommer 2018 als auch die aktionsweise reduzierte Mindestanlagesumme von 5.000 EUR. "Die digitale Vermögensverwaltung von quirion wird in Zeiten niedriger Zinsen für immer mehr klassische Sparer in Deutschland zu einer echten Alternative gegenüber teuren und wenig rentablen Finanzprodukten herkömmlicher Banken und Sparkassen - und macht sie sukzessive zu Investoren", freut sich Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der quirion AG und der Quirin Privatbank AG. "Die gesteigerte Wachstumsdynamik beweist die riesigen Wachstumschancen für quirion, die wir nutzen werden", so Schmidt weiter.

Anlage ab 5.000 EUR bis April 2019 und Sparplan ab 30 EUR monatlich möglich

Mit dem dynamischen Kundenwachstum aus 2018 im Rücken will die quirion AG ihren Kundenstamm durch eine neue Aktion ausbauen. Ab Februar 2019 wird dazu die Mindesteinlage für Basis-Paket-Kunden erneut gesenkt und ein Sparplan bereits ab 30 EUR im Monat angeboten. Bis Ende April 2019 können Anleger schon ab 5.000 EUR im Basis-Paket kostenfrei ihr Geld an den weltweiten Finanzmärkten anlegen. Die Vermögensverwaltung im Basis-Paket bis zu einer Anlagesumme in Höhe von 10.000 EUR bleibt für Anleger weiterhin kostenfrei. "Mit der erneuten Senkung der Mindesteinlage wollen wir Einstiegshürden abbauen, um weiterhin mehr Menschen mit quirion den Zugang zu einer hochprofessionellen Geldanlage an den internationalen Finanzmärkten zu ermöglichen - und zwar bequem vom Rechner zuhause aus", sagt Karl Matthäus Schmidt. "Unser Anlagekonzept zeichnet insbesondere aus, dass wir Kundengelder kostengünstig und weltweit nach wissenschaftlichen Kriterien gestreut am Kapitalmarkt anlegen. Dadurch reduzieren wir wirksam Risiken und optimieren Chancen."

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie auch hier: https://www.quirion.de/presse/

Über quirion

Die quirion AG ist Anbieter einer weltweiten Geldanlage auf digitalem Weg und 100%ige Tochter der Quirin Privatbank AG. quirion bietet als Pionier unter den führenden Robo-Advisorn in Deutschland den Zugang zur professionellen Vermögensverwaltung der Quirin Privatbank. quirion richtet sich an eine grundsätzlich selbstbestimmte Anleger-Zielgruppe. Anleger können über www.quirion.de mit kostengünstigen, effizienten Anlageprodukten von den Ertragschancen der internationalen Kapitalmärkte profitieren. Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der quirion AG und der Quirin Privatbank AG, gründete quirion 2013 zunächst als Marke der Quirin Privatbank. quirion bietet seit bereits 5 Jahren Vermögensverwaltung für Anleger, die bis zum 30.06.2018 durch die Quirin Privatbank AG erfolgte und seit dem 01.07.2018 durch die quirion AG. Vor quirion revolutionierte Schmidt bereits zwei Mal den Bankenmarkt - mit der Gründung des ersten Onlinebrokers Consors und der Gründung der ersten Honorarberaterbank Deutschlands, der Quirin Privatbank AG.

Pressekontakt:

Ansprechpartnerin für die Medien

Aileen Wagefeld

Senior Public Relations Manager

quirion AG

Kurfürstendamm 119

10711 Berlin



Telefon: +49 (0)30 89021-486

E-Mail: aileen.wagefeld@quirion.de

Original-Content von: quirion - eine Tocher der Quirin Privatbank AG, übermittelt durch news aktuell