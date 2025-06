ASB Hamburg

Dank und Aufbruch: Michael Sander verabschiedet sich nach 16 Jahren an der Spitze des ASB Hamburg

Hamburg (ots)

Mit dem 30. Juni endet eine Ära: Michael Sander, langjähriger Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes Hamburg, verabschiedet sich nach 16 erfolgreichen Jahren in den Ruhestand. Seit seinem Amtsantritt im November 2009 hat er den Verband mit Weitblick, Herzblut und strategischer Kompetenz geprägt und weiterentwickelt. Nun übergibt er die Verantwortung in neue Hände - an Bettina Spechtmeyer-Högel, die bereits seit dem 1. April im Haus ist und zum 1. Juli offiziell übernimmt.

Ein Jahrzehnt voller Impulse

Unter Sanders Leitung wurde der ASB Hamburg zu einem modernen, leistungsfähigen und menschlich geprägten Träger im sozialen Sektor. Sei es die Umstrukturierung des eigenen Rettungsdienstes, die Entwicklung und Umsetzung moderner Konzepte oder auch die Schaffung innovativer Angebote, in den Abteilungen Kinder und Jugend und Soziale Dienste - er war stets Unterstützer, Impulsgeber und Möglichmacher.

Ein besonderes Kapitel seines Wirkens war die Flüchtlingshilfe: Mit großem Engagement und einem klaren humanitären Kompass organisierte der ASB Hamburg unter Sanders Führung ab 2015 schnelle, unbürokratische und umfassende Unterstützung - von Notunterkünften bis zu Integrationsprojekten.

Auch gesellschaftlich relevante Projekte wie "HAMBURG SCHOCKT", eine deutschlandweite Notfall-App zur Defibrillator-Standortermittlung, tragen seine Handschrift. Mit dem Strategieprozess DOCK2025 bereitete er den Verband zukunftsorientiert auf neue Herausforderungen vor. In Krisenzeiten, wie während der Corona-Pandemie, bewies er Organisationstalent, Ruhe und Führungsstärke - sei es beim Aufbau mobiler Teststrukturen oder bei der Maskenproduktion mit Greenpeace.

Unter seiner Führung wurden zudem die Potenziale der Digitalisierung gewinnbringend für den ASB Hamburg eingeführt und genutzt, sei es durch moderne Systeme im Controlling, Personal- und Finanzverwaltung oder durch die Einführung digital unterstützter Projekte, die die tägliche Arbeit effizienter und zukunftsfähiger gestalten.

Ein Mann mit Haltung und Humor

Michael Sander war dabei nie nur Geschäftsführer - er war Motivator, Türöffner und Teamplayer. Ob beim Sommerfest mit der Belegschaft, bei der Weihnachtsaktion gegen Einsamkeit oder beim Sanitätsdienst im Stadion: Sander war immer mittendrin statt nur dabei. Mit seinem pragmatischen Stil, seinem feinen Sinn für Humor und seinem stets offenen Ohr für Mitarbeitende und Kooperationspartner hat er sich viel Anerkennung verdient.

Ein starkes Fundament für die Zukunft

Die Nachfolge ist mit Bedacht vorbereitet: Seit dem 1. April begleitet Bettina Spechtmeyer-Högel die Übergabephase. Die erfahrene Diplom-Kauffrau war zuvor Landesgeschäftsführerin des ASB Schleswig-Holstein und bringt umfassende Kenntnisse in Verbandsarbeit und sozialer Infrastruktur mit. Ihr offizieller Start als Geschäftsführerin am 1. Juli 2025 markiert den Beginn eines neuen Kapitels - im festen Vertrauen auf Kontinuität und Weiterentwicklung.

"Ich gehe mit großer Dankbarkeit für das entgegengebrachte Vertrauen, die Wegbegleitung und die gemeinsamen Erfolge. Der ASB Hamburg ist gut aufgestellt - menschlich wie fachlich. Ich bin überzeugt, dass Bettina Spechtmeyer-Högel frische Impulse setzen und den Verband mit Herz und Verstand weiterführen wird", sagt Michael Sander.

Wir sagen Danke, Michael Sander - und willkommen, Bettina Spechtmeyer-Högel!

Der ASB Hamburg sagt von Herzen Danke für eine Ära voller Impulse, Vertrauen und gemeinsamer Erfolge. Gleichzeitig freuen wir uns auf den nächsten Abschnitt: Ab dem 01. Juli übernimmt mit Bettina Spechtmeyer-Högel eine profilierte, empathische und erfahrene Geschäftsführerin die Verantwortung. Sie ist bereit, mit neuen Ideen und frischem Blick anzuknüpfen und weiterzuführen, was gewachsen ist.

Eine starke Gemeinschaft lebt von Wandel und Verbindung. Beides vereint dieser Führungswechsel auf beeindruckende Weise.

