ASB Hamburg

75 Jahre ASB Hamburg: Ein Meilenstein für Demokratie und Hilfe in Hamburg

Hamburg (ots)

Am 22. Mai 2024 feiert der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Landesverband Hamburg ein bedeutendes Jubiläum: 75 Jahre seit seiner Wiedergründung nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aufgrund des Verbotes während der Nazi-Diktatur.

Fast zeitgleich mit dem Grundgesetz wurde der ASB Hamburg am 22. Mai 1949 von engagierten Samariterinnen und Samaritern ins Leben gerufen, um die Werte der Menschlichkeit, Solidarität und Hilfe wieder in die Hamburger Gesellschaft zu tragen. 75 Jahre später wollen wir nicht nur auf unsere Vergangenheit zurückblicken, sondern auch die Rolle unserer Organisation für die Gegenwart und Zukunft hervorheben.

Seit seiner Wiedergründung 1949 hat der ASB Hamburg kontinuierlich an Bedeutung gewonnen und ist zu einer unverzichtbaren Stütze für hilfsbedürftige Menschen in unserer Stadt geworden.

Mit über 61.000 Mitgliedern und sechs Ortsverbänden ist der ASB Hamburg eine demokratische Mitgliederorganisation, die auf eine jahrzehntelange Erfahrung zurückblicken kann. Wir sind stolz darauf, Teil einer Bewegung zu sein, die sich für eine gerechte und solidarische Gesellschaft einsetzt.

Als Hilfsorganisation und Wohlfahrtsverband stehen wir für Vielfalt, Toleranz und gesellschaftliche Verantwortung. Unsere demokratischen Strukturen und unser Leitbild unterstreichen unsere Unabhängigkeit von politischen und konfessionellen Interessen. Der ASB Hamburg engagiert sich aktiv für sozialpolitische Themen und setzt sich für eine inklusive und gleichberechtigte Gesellschaft ein.

"Es ist kein Zufall, dass unser 75-jähriges Jubiläum fast parallel zum dem 75. Geburtstag des Grundgesetzes am 23. Mai stattfindet. Gerade in Zeiten, in denen die Demokratie durch extremistische politische Bewegungen bedroht wird, sind Organisationen wie der ASB Hamburg als wichtiger Teil unserer Zivilgesellschaft unverzichtbar. Wir stehen für die Werte der Demokratie und setzen uns für eine offene und tolerante Gesellschaft ein, in der jeder Mensch die gleichen Chancen und Rechte hat und im Bedarfsfall auf unsere Unterstützung zählen kann", betont Marcus Weinberg, Landesvorsitzender des ASB Hamburg.

Der ASB Hamburg dankt allen Mitgliedern, Unterstützern und Freiwilligen, die unsere Organisation in den vergangenen 75 Jahren geprägt haben. Gemeinsam werden wir auch in Zukunft weiterhin Hilfe leisten, wo sie gebraucht wird und uns für eine gerechtere und solidarischere Gesellschaft einsetzen.

