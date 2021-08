Uber Germany GmbH

"Die Impfkampagne muss wieder Fahrt aufnehmen!": Gemeinsamer Impfaufruf der digitalen Mobilitätsunternehmen Deutschlands

Nach drei Corona-Wellen befindet sich Deutschland dank der in Rekordzeit entwickelten und inzwischen ausreichend vorhandenen Impfstoffe auf der Zielgeraden im Kampf gegen das Corona-Virus. Doch während Expert:innen aus Wissenschaft und Politik immer wieder betonen, dass Impfungen der entscheidende Schlüssel in der Pandemie-Bekämpfung sind, scheint Deutschland beim Impftempo die Puste auszugehen. Damit die vierte Welle im Herbst 2021 nicht erneut mit verheerenden gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen einhergeht, haben führende Digital-Unternehmen der Mobilitäts- und Tourismusbranche einen gemeinsamen Impfaufruf gestartet:

"Die digitale Mobilitäts- und Reisebranche in Deutschland steht auch in Pandemiezeiten für verlässliche und sichere Transportmöglichkeiten. Wir erstellen detaillierte Hygienekonzepte, desinfizieren regelmäßig unsere E-Scooter, Fahrzeuge und Pedelecs, statten Flotten und Partnerunternehmen mit Trennfolien zwischen Fahrer:innen und Fahrgästen aus, um gemeinsam die Pandemiewellen zu brechen. Gleichzeitig haben wir Mitarbeiter:innen im Gesundheitswesen und in anderen essentiellen Bereichen unsere Mobilitätsangebote teilweise kostenlos oder stark reduziert angeboten, Geschäftsgebiete ausgeweitet und in Kooperation mit den Behörden Notverkehre aufrecht erhalten, um so die Mobilität vieler der systemrelevanten Personengruppen sicherzustellen.

In der aktuellen Phase der Pandemiebekämpfung sehen wir es als unsere Pflicht an, die Impfkampagne der Bundesregierung weiter zu unterstützen. Deshalb appellieren wir an unsere Nutzer:innen und Fahrgäste, das zur Verfügung gestellte Impfangebot jetzt wahrzunehmen! Um im Herbst die Infektionszahlen zu kontrollieren und das öffentliche Leben aufrecht halten zu können, muss die Impfkampagne wieder Fahrt aufnehmen.

Daher erklären wir, die Unternehmen CleverShuttle, Door2Door, FlixMobility, FREE NOW, Lime, MILES, MOIA, Omio, SHARE NOW, TIER Mobility, Uber, Voi, WeShare, gemeinsam den September zum Impfmonat. Jedes Unternehmen wird innerhalb der nächsten vier Wochen mit besonderen Aktionen Anreize und Angebote schaffen, um den Menschen den Weg zu ihrer Covid-Impfung zu erleichtern. Jedes Unternehmen wird mit individuellen Maßnahmen einen Beitrag leisten, damit Deutschland mit einer hohen Impfquote in den Herbst gehen kann. Denn eines ist sicher: Impfen ist und bleibt das einzige Mittel, diese Pandemie hinter uns zu lassen."

