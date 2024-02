Presse- und Informationszentrum der Streitkräftebasis

Drehscheibe Nord rotiert:

Die Streitkräftebasis leistet seit einem Jahr die logistische Unterstützung für die Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bonn (ots)

Beim deutschen Anteil der Europäischen Ausbildungsmission EUMAM UA wird die Streitkräftebasis ihrem Selbstverständnis als Möglichmacher einmal mehr gerecht: Die Realversorgung der ukrainischen Soldaten samt Ausbildern liegt seit April 2023 komplett in ihren Händen.

Im Februar geht der Russische Angriffskrieg gegen die Ukraine in sein drittes Jahr. Ein wesentlicher Bestandteil der europäischen Unterstützung für die Ukraine ist die Ausbildungsmission der Europäischen Union EUMAM UA. Der deutsche Anteil dieser Ausbildungsmission wird vom internationalen Special Training Command (STC) über die so genannte "Drehscheibe Nord" auf den Truppenübungsplätzen Lehnin, Altengrabow, Klietz und (temporär) Bergen abgewickelt. Damit die "Drehscheibe Nord" rotiert, hat die Streitkräftebasis vor einem Jahr den vollständigen "Real Life Support", also die Realversorgung, übernommen - 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche. Die Aufgabe nimmt jeweils für zwei Monate ein Bataillon der mobilen Logistiktruppen der Streitkräftebasis wahr. Zurzeit ist es das Logistikbataillon 161 aus Delmenhorst mit Teilen des Spezialpionierregimentes 164 aus Husum. Das Bataillon ist dazu mit mehreren Kompanien im Einsatz, der als einsatzgleiche Verpflichtung bewertet wird. Zum Betrieb der "Drehscheibe Nord" haben die Logistiker der Streitkräftebasis Unterkunftskapazitäten für mehrere tausend ukrainische Soldaten und ihre deutschen Ausbilder in Zelten, Containern und festen Unterkünften eingerichtet. Die Zelte der Lager in Klietz und Lehnin bieten Platz für jeweils bis zu acht Soldaten. Sie sind im Sommer klimatisiert und im Winter beheizt. Ferner wurden Verpflegungs- und Betreuungszelte aufgestellt und eingerichtet. Für die Verpflegung werden sechs mobile Feldküchen betrieben. Sie haben eine Kapazität von 3.350 Personen und stellen die Verpflegung mit warmen Speisen und Lunch-Paketen für unterwegs sicher. Die Streitkräftebasis übernimmt auch die Ein- und Auskleidung der ukrainischen Soldaten. Vor Beginn ihrer Ausbildung erhalten sie Uniformen ohne deutsche Hoheitsabzeichen, Bettwäsche und Handtücher. Bevor sie in die Ukraine zurückkehren, geben sie die Ausstattung wieder ab. Während der Ausbildung gibt es einen Wäsche-Service mit Kapazität für 800 Personen.

Den größten Teil der Ausbildung der ukrainischen Kräfte übernimmt das Heer. Doch auch die Streitkräftebasis leistet einen Beitrag dazu. Dazu gehört das Panzerfahrtraining am Kampfpanzer Leopard 1 A5 sowie die ABC-Abwehrausbildung in der ABC-Abwehrschule in Sonthofen. Insgesamt 250 Kraftfahrer und 75 ABC-Abwehrspezialisten hat die Streitkräftebasis inzwischen ausgebildet. Die Logistiker schulen aber auch die Instandsetzung, das Bergen und den Abtransport des Leopard 1 A5 mit einem Schwerlasttransporter (SLT) Mammut.

Weitere Unterstützungsleistungen der Streitkräftebasis sind die Bereitstellung von Dolmetschern, Betreuungseinrichtungen, Personentransporten und Wachdiensten.

Die Möglichmacher der Streitkräftebasis übernehmen hochmotiviert alle diese zahlreichen Aufgaben für die Ausbildungsmission. Denn das wichtigste Ziel haben sie jederzeit klar vor Augen: Die ukrainischen Streitkräfte mit der Ausbildung in Deutschland für ihren Verteidigungskampf gegen den russischen Angreifer zu befähigen.

Original-Content von: Presse- und Informationszentrum der Streitkräftebasis, übermittelt durch news aktuell