Smurfit Westrock Deutschland GmbH

Von der Regulierung zum Wettbewerbsvorteil: Was die PPWR jetzt von Unternehmen verlangt

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Hamburg (ots)

Von Boris Maschmann, CEO Smurfit Westrock DACH

Die Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) wird ab dem 12. August 2026 europaweit wirksam - und sie verändert den Verpackungsmarkt grundlegend. Kaum eine andere Regulierung greift so tief in Produktdesign, Materialauswahl, Lieferketten und Geschäftsmodelle ein. Für viele Unternehmen ist sie derzeit vor allem eines: eine große Herausforderung.

Dabei liegt das eigentliche Problem nicht in den Zielen der Verordnung. Die Ambition, Verpackungen nachhaltiger, recyclingfähiger und ressourcenschonender zu gestalten, teilen wir ausdrücklich. Kritisch wird es dort, wo regulatorische Anforderungen auf fehlende Klarheit, ungeklärte Methoden oder nicht skalierbare Lösungen treffen. Genau hier geraten aktuell viele Unternehmen unter Druck.

Wenn Unsicherheit zur Investitionsbremse wird

In Gesprächen mit Markenartiklern, Industrieunternehmen und Handel zeigt sich ein wiederkehrendes Muster: Die PPWR wird häufig als Risiko wahrgenommen, weil zentrale Fragen noch offen sind oder weil bestehende Verpackungslösungen nur schwer an die neuen Vorgaben angepasst werden können. Materialrestriktionen, Recyclingfähigkeit, Rezyklat-Quoten, Minimierungsanforderungen oder Mehrwegverpflichtungen betreffen nicht einzelne Verpackungen, sondern ganze Portfolios und Lieferketten.

Wer heute Verpackungen einsetzt, die nur unter bestimmten Annahmen regelkonform sind, riskiert Fehlentscheidungen mit langfristigen Folgen. Besonders problematisch wird es dort, wo Verpackungen entweder funktional an ihre Grenzen stoßen, im Recycling nicht sauber funktionieren oder nur sehr eingeschränkt individualisierbar sind. In solchen Fällen entsteht kein nachhaltiger Fortschritt, sondern Unsicherheit - ökologisch wie wirtschaftlich.

Regulierung ist kein Selbstzweck

Die PPWR entfaltet ihre Wirkung nur dann, wenn sie in der Praxis umsetzbar ist. Verpackungen müssen nicht nur theoretisch konform sein, sondern real funktionieren: im Produktschutz, in der Logistik, im Handling, in der Sortierung und im Recycling. Genau hier zeigt sich, dass regulatorische Konformität allein nicht ausreicht.

Verpackungen, die zwar einzelne Vorgaben erfüllen, gleichzeitig aber höhere Kosten, instabile Prozesse oder zusätzliche Emissionen verursachen, lösen kein Problem - sie verlagern es lediglich. Unternehmen brauchen daher Lösungen, die Regulierung, Wirtschaftlichkeit und operative Realität zusammenbringen.

Vorbereitung schlägt Reaktion

Für unsere Kunden verfolgen wir deshalb einen klaren Ansatz: PPWR ist kein Termin, sondern ein strategischer Wendepunkt. Wer heute vorbereitet ist, gewinnt Planungssicherheit - und einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil.

Bei Smurfit Westrock betrachten wir die PPWR nicht isoliert, sondern als Teil einer ganzheitlichen Verpackungs- und Supply-Chain-Architektur. Unsere Lösungen sind so entwickelt, dass sie die regulatorischen Anforderungen nicht nur erfüllen, sondern gleichzeitig Kosten senken, Prozesse stabilisieren und Lieferketten effizienter machen. Das ist entscheidend, denn Regulierung wird nicht verschwinden - sie wird anspruchsvoller werden.

Papierbasierte Verpackungen als strategische Antwort

Papierbasierte Verpackungslösungen spielen dabei eine zentrale Rolle. Sie sind recyclingfähig, kreislauffähig und lassen sich präzise auf unterschiedliche Produkt- und Marktanforderungen anpassen. Gleichzeitig bieten sie hohe Gestaltungsfreiheit, industrielle Skalierbarkeit und robuste Performance in komplexen Lieferketten.

Entscheidend ist jedoch nicht das Material allein, sondern die Systemperspektive. Verpackungen müssen so konzipiert sein, dass sie

den Anforderungen der PPWR entsprechen,

im bestehenden Recyclingstrom funktionieren,

individuelle Kundenanforderungen abbilden,

und messbare Effizienzgewinne entlang der Supply Chain ermöglichen.

Genau hier trennt sich aktuell der Markt. Während viele Anbieter mit Anpassungsproblemen kämpfen oder auf Übergangslösungen setzen, haben wir unsere Verpackungssysteme bereits konsequent auf die kommenden Anforderungen ausgerichtet.

Von der Pflicht zur Chance

Unternehmen, die die PPWR nur als regulatorische Pflicht verstehen, verschenken Potenzial. Richtig umgesetzt, wird sie zum Hebel: für optimierte Verpackungen, geringere Total Cost of Ownership, reduzierte Emissionen und resilientere Lieferketten.

Unsere Erfahrung aus tausenden Kundenprojekten zeigt: Wer Verpackungen datenbasiert optimiert und regulatorische Anforderungen früh integriert, kann aus der PPWR wirtschaftlichen Mehrwert generieren. Nicht trotz der Verordnung - sondern gerade wegen ihr.

Klarheit schaffen, Zukunft gestalten

Unternehmen müssen jetzt wissen, welche Verpackungen zukunftsfähig sind und welche nicht. Sie brauchen Partner, die regulatorische Komplexität verstehen, operative Realität kennen und Lösungen liefern, die funktionieren - heute und morgen.

Bei vielen unserer Kunden wurde in den vergangenen Monaten hervorragende Vorarbeit geleistet. Gleichzeitig begegnen uns noch immer Unternehmen, die wesentliche Weichenstellungen aufgeschoben haben. Mit dem Inkrafttreten der Verordnung ist die Zeit der Vorbereitung vorbei. Jetzt kommt es darauf an, ins Handeln zu kommen.

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