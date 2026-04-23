Marine Stewardship Council (MSC)

Umfrage zum Welttag des Buches: Kochbücher bleiben Inspirationsquelle Nummer eins beim Kochen

Berlin (ots)

Zum Welttag des Buches am 23. April haben der Deutsche Kochbuchpreis und der Marine Stewardship Council (MSC) eine repräsentative Umfrage zu aktuellen Trends im Kochbuch-Markt in Auftrag gegeben und dabei insbesondere das Thema "Nachhaltigkeit" beleuchtet.

Die Ergebnisse der bundesweiten Befragung stimmen optimistisch: Für 31 Prozent der Kochbuchleser und Leserinnen spielt Nachhaltigkeit beim Kauf von Rezeptzutaten eine große Rolle. Weitere 53 Prozent stufen diesen Aspekt als "einigermaßen wichtig" ein. Beim Einkauf für Fischrezepte achten mehr als zwei Drittel (70 %) der Befragten auf Siegel wie das des MSC.

Benjamin Cordes vom Deutschen Kochbuchpreis: "Wir beobachten über die letzten zehn Jahre, dass das Thema Nachhaltigkeit in Kochbüchern deutlich an Bedeutung gewinnt. Das lässt sich an drei Entwicklungen festmachen: Die Anzahl vegetarischer und veganer Kochbücher hat stark zugenommen, ihr kulinarisches Niveau ist mit dem früherer Jahre nicht mehr vergleichbar. Bei Fisch- und Fleisch-Rezepten liegt besonders das Thema verantwortungsvolle Herkunft im Trend, ebenso wie die Ermutigung, mit den vermeintlich weniger "edlen" Teilen eines Tieres zu kochen, also: Nose-to-Tail. Und mittlerweile gibt es sogar ganze Kochbücher, die sich ausschließlich den Themen Nachhaltigkeit oder ganzheitliche Verwertung von Lebensmitteln widmen."

Andrea Harmsen vom Fisch-Umweltsiegel MSC begrüßt diese Trends: "Wir sehen in unserer täglichen Arbeit, wie wichtig es ist, die Konsumenten und Konsumentinnen immer wieder darauf hinzuweisen, beim Kauf ihrer Lebensmittel auf Nachhaltigkeit zu achten. Umso erfreulicher ist es, dass das Thema Nachhaltigkeit sich in Kochbüchern verstetigt und eine zunehmend wichtige Rolle spielt."

Nachhaltigkeit wird zum Standard im Kochbuchregal

Die große Mehrheit der Befragten wünscht sich von modernen Kochbüchern eine klare Orientierung in puncto Nachhaltigkeit. Insgesamt bewerten über 80 Prozent der Teilnehmenden Tipps zu umweltfreundlichen Zutaten und ressourcenschonenden Zubereitungsarten als hilfreich.

Dabei gaben 32 Prozent der Befragten an, solche Informationen definitiv hilfreich zu finden ("Ja"), während weitere 50 Prozent dieser Ergänzung eher positiv gegenüberstehen ("Eher ja"). Demgegenüber steht eine deutliche Minderheit: Lediglich 18 Prozent messen Hinweisen zur Nachhaltigkeit in Kochpublikationen keine oder nur geringe Bedeutung bei. Damit zeigt sich deutlich, dass ökologische Aspekte für die Kaufentscheidung und die Relevanz eines Kochbuchs zunehmend an Gewicht gewinnen.

Kochbücher bleiben Inspirationsquelle Nummer eins

Trotz der fortschreitenden Digitalisierung setzen die Deutschen bei der Suche nach neuen Rezepten weiterhin auf Bewährtes: Laut einer aktuellen Umfrage zur Koch-Inspiration führen Kochbücher mit 71 Prozent deutlich das Ranking an.

Doch die digitale Konkurrenz schläft nicht: Mehr als jeder Zweite (57 %) nutzt Apps und Online-Portale wie Chefkoch. Auch Kochsendungen (48 %) sowie Food-Influencer (38 %) und Fachzeitschriften (37 %) spielen eine Rolle bei der täglichen Entscheidung, was auf den Teller kommt. Formate wie Podcasts (17 %) und Newsletter (19 %) bilden hingegen noch das Schlusslicht der Inspirationsquellen.

Ernährungstrends: Mischkost dominiert, Flexitarier holen auf

Die Mehrheit der Verbraucher setzt bei der Ernährung weiterhin auf Vielfalt, doch die Tendenz hin zu bewusstem Konsum und pflanzenbasierten Alternativen ist unverkennbar.

Laut aktueller Umfragedaten bezeichnen sich 62 Prozent der Befragten als Allesesser, die regelmäßig Fleisch und Fisch konsumieren. Gleichzeitig etabliert sich der bewusstere Konsum von Fisch und Fleisch: Fast jeder Dritte (32 %) ernährt sich flexitarisch, isst also überwiegend pflanzlich und nur gelegentlich Fleisch oder Fisch. 42 Prozent der Befragten geben dabei an, heute mehr pflanzliche Produkte zu essen als in den Vorjahren, auch nachhaltige Produkte generell haben für knapp 40 Prozent der Befragten an Bedeutung gewonnen.

In Kochbüchern zeigt sich laut Benjamin Cordes eine steigende Relevanz von Rezepten mit Fisch und Meeresfrüchten - neben klassischen Fisch-Kochbüchern insbesondere in den Genres "Asien", "mediterrane Küche" und "Sterneküche". Gerade wo es, wie beim Fisch, um sensible Lebensmittelgruppen geht, ergänzt Andrea Harmsen, seien Siegel ein wichtiger Orientierungspunkt für Verbraucher und Verbraucherinnen.

Deutscher Kochbuchpreis 2026

Vor dem Hintergrund dieser Trends bekommt das Thema Nachhaltigkeit 2026 erstmals auch explizit Raum beim Deutschen Kochbuchpreis: "In Zusammenarbeit mit dem MSC werden wir 2026 besonders die Kochbücher der Kategorie `Fisch und Meeresfrüchte´ und `Fleisch´ gezielt auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten bewerten", so Benjamin Cordes.

Über die aktuelle Umfrage

Die vom Marine Stewardship Council (MSC) und dem Deutschen Kochbuchpreis in Auftrag gegebene Umfrage wurde am 14. April 2026 durch das in Hamburg ansässige Marktforschungsunternehmen Appinio durchgeführt. In einem repräsentativen Online-Verbraucherpanel wurden 500 Teilnehmende im Alter von 18 bis 65 Jahren befragt.

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