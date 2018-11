Nürnberger Stadterlebnisse 3.0 - Altstadt-Schnitzeljagd und Gewölbe-Escape-Room

Das fiktive Testament des Wissenschaftlers Gustav Friedrich Albrecht bildet die Grundlage, um innerhalb von sechzig Minuten nach etlichen Rätseln hinter diversen Türen den verborgenen Schatz zu finden. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/113984 / Die Verwendung dieses Bildes ist für... mehr Bild-Infos Download

Nürnberg (ots) - Nürnberg ist um zwei Attraktionen reicher: die Foxtrail-Schnitzeljagd durch die Altstadt und der neue Escape Room mitten in den historischen Felsengängen. Die Mischung aus Forscherdrang, Stadterlebnis und Gruppendynamik kommt nicht nur bei der jungen Generation an.

Spätestens seit dem Pokemon-Fieber sind Schnitzeljagden in aller Munde. Das Schweizer Unternehmen Foxtrail hat nun für Nürnberg den spannenden und technisch ausgefeilten Parcours "Pilger" entwickelt, der durch tiefe Gräben, zu historischen Türmen und versteckten Gärten führt. Auf dem Weg geht es darum, Botschaften zu entziffern, Rätsel zu lösen und über versteckte Sensoren Bewegung ins Spiel zu bringen. Am Ende wartet eine kleine Belohnung. Und wenn es einmal nicht weitergeht, führt eine SMS-Helpline zurück auf die richtige Spur. In den Tourist Informationen gibt es die Startunterlagen für 25 Euro pro Person, Kinder zahlen 14 Euro, wobei die Teams maximal sechs Mitspieler haben.

Aktuell gibt es 31 Escape Rooms in Nürnberg, und einer der spannendsten findet sich mitten in den historischen Felsengängen. So ist schon der Weg durch die Gewölbe im Licht einer Taschenlampe ein Erlebnis. Dann gilt es, innerhalb einer Stunde knifflige Aufgaben zu bewältigen, die sich "Geschichte für Alle" einfallen ließ. Gelöste Rätsel öffnen Türen, gefragt sind Kreativität, Wissen und Logik. Und auch hier wartet am Ende ein kleiner Schatz. Zwei bis acht Personen zahlen als Gruppe 150 Euro, die Tickets gibt es im Brauereiladen der Altstadthofbrauerei.

Weitere Informationen und Buchung: https://www.foxtrail.de https://www.historische-felsengaenge.de/escape-room.html

