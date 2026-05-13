Ayvens - ALD AutoLeasing D GmbH -

Neues Ayvens Angebot: Gehaltsumwandlung mit Rundum-Service

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Hamburg (ots)

Ayvens, eine der führenden Marken für herstellerunabhängige und nachhaltige Mobilitätsdienstleistungen in Deutschland, erweitert sein Portfolio um ein neues Angebot. "Benefit Car - powered by eclara" vereint Leasing von Elektroautos über Gehaltsumwandlung mit Rundum-Service für Unternehmen und deren Mitarbeiter.

Von der Einführung über den laufenden Betrieb bis zur Fahrzeugrückgabe begleitet Ayvens gemeinsam mit seinem Partner eclara die Unternehmen - inklusive Kommunikation an Mitarbeitende, Service & Support sowie Beratung zu Gehaltsumwandlung und Leasingprozessen.

Das Leasing durch die Mitarbeiter wird vollständig online abgewickelt. eclara stellt über eine Online-Plattform die vereinbarten elektrischen Fahrzeugmodelle zur Verfügung. Aus diesen wählen Mitarbeitende ihr Wunschfahrzeug. Den Leasingvertrag schließen sie anschließend direkt bei Ayvens im Namen ihres Arbeitgebers ab.

Leasingnehmer ist das Unternehmen. Um Risiken zu minimieren, kann es aus mehreren Varianten einer Ratenausfallversicherung wählen.

"Unser Ziel war es, ein Gehaltsumwandlungsangebot zu schaffen, das Unternehmen einen unkomplizierten Rundum-Service mit geringem Risiko bietet und Mitarbeitenden gleichzeitig eine attraktive und nachhaltige Mobilitätslösung eröffnet", erklärt Ayvens Geschäftsführer Martin Kössler.

Unternehmen stärken mit Benefit Car nicht nur ihre Arbeitgeberattraktivität, sondern verbessern durch das Angebot privat genutzter Elektrofahrzeuge durch ihre Mitarbeitenden auch nachhaltig ihre Klimabilanz. Auch für Beschäftigte zahlt sich das Modell insbesondere bei Elektrofahrzeugen aus: Dank steuerlicher Vorteile ergeben sich gegenüber einem Privatleasing deutlich geringere monatliche Kosten.

"Da der Pkw weiterhin das dominierende Verkehrsmittel ist, bleibt der Pendelverkehr einer der größten Hebel für CO2-Reduktionen - besonders, wenn Unternehmen auf E-Mobilität setzen", betont Kössler.

"Benefit Car - powered by eclara" bietet Unternehmen zusätzlich einen nachvollziehbaren Nachweis über CO2-Einsparungen: eclara berechnet die beim Pendeln vermiedenen Emissionen und stellt eine zertifizierte CO2-Bilanz für das Unternehmensreporting bereit.

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