LeasePlan Deutschland GmbH

Dr. Stefan Koch in den Internationalen Wirtschaftssenat berufen

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Dr. Stefan Koch, Geschäftsführer von ALD Automotive und LeasePlan in Deutschland, ist als Senator of Economics in den Internationalen Wirtschaftssenat e.V. (IWS) berufen worden. Die feierliche Aufnahme fand jetzt im Rahmen der Senatsjahresabschlussveranstaltung 2024 in Berlin statt.

Mit der Ernennung von Dr. Stefan Koch würdigt der IWS seine langjährige Erfahrung und sein außergewöhnliches Engagement in der Automobil- und Mobilitätsbranche.

"Wir sind stolz darauf, Herrn Dr. Stefan Koch im Internationalen Wirtschaftssenat begrüßen zu dürfen," erklärte Peter Nußbaum, Vorstandsvorsitzender des IWS. "Seine umfangreiche Expertise in der Gestaltung zukunftsfähiger Mobilitätslösungen macht ihn zu einem wichtigen Impulsgeber für unseren Senat. In einer Zeit, in der die Mobilitätsbranche vor grundlegenden Veränderungen steht - sei es durch die Elektrifizierung, die Digitalisierung oder die Entwicklung neuer Mobilitätskonzepte - sind Persönlichkeiten wie Herr Dr. Koch von unschätzbarem Wert."

In seiner Rolle als Geschäftsführer von ALD Automotive und LeasePlan treibe Koch die Entwicklung integrierter Mobilitätskonzepte voran, die ökologische Nachhaltigkeit und technologische Innovation in Einklang bringen. Sein Fokus auf Elektromobilität, Carsharing und digitale Flottenmanagement-Lösungen trage entscheidend dazu bei, die Branche in eine nachhaltigere Zukunft zu führen.

Geschäftsführer Dr. Stefan Koch: "Als neutrales Bindeglied zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft hat der Internationale Wirtschaftssenat eine zentrale Funktion und sendet wichtige Impulse aus der Wirtschaft. Ich freue mich sehr, Teil des exklusiven Netzwerks des Internationalen Wirtschaftssenats zu sein und mich maßgeblich in zukunftsweisende Projekte einzubringen."

-ENDE-

Über Internationaler Wirtschaftssenat e. V. (IWS)

Der Internationale Wirtschaftssenat e. V. (IWS) fungiert als unabhängiger Vermittler zwischen Mittelstand, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft und dient als Indikator für wirtschaftliche Trends und politische Impulse. Das Hauptziel des IWS ist es, die deutsche, europäische und globale Politik im Interesse des Gemeinwohls zu beraten. Neben der Verbindung zu Bildungseinrichtungen und der Förderung des Nachwuchses ist die internationale Ausrichtung, insbesondere durch die Gründung des World Economic Council (WEC), ein zentraler Bestandteil unserer Arbeit. Seit 2021 besitzt der IWS den Beraterstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (UN), was seine internationale Bedeutung unterstreicht.

Seit seiner Gründung im Jahr 2013 liegt der Fokus des Internationalen Wirtschaftssenats auf der Stärkung und Vernetzung des deutschen Mittelstands.

Weitere Informationen: www.wec-iws.de

Über ALD Automotive I LeasePlan in Deutschland:

Im Mai 2023 verkündete ALD Automotive die vollständige Übernahme von LeasePlan. Im Oktober 2023 haben ALD Automotive und LeasePlan ihren neuen Markennamen Ayvens bekannt gegeben. In Deutschland wird diese neue Marke zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt. Bis dahin werden beide Unternehmen weiterhin unter ihren bekannten Namen ALD Automotive und LeasePlan auftreten.

ALD Automotive und LeasePlan blicken in Deutschland auf über 50 Jahre Erfahrung zurück. Die ALD Autoleasing D GmbH gehört in ihren Produktsegmenten zu den Marktführern der herstellerunabhängigen Mobilitätsdienstleister für private und gewerbliche Kunden. Die LeasePlan Deutschland GmbH ist einer der führenden Spezialisten für Autoleasing und -Fuhrparkmanagement von ausschließlich gewerblich genutzten Fahrzeugen. Das Angebotsspektrum beider Unternehmen umfasst Full-Service-Leasing, Flex- und Mietwagen-Services sowie vollumfängliche Fuhrparkmanagement-Lösungen. ALD Automotive | LeasePlan verwaltet mit 1.130 Mitarbeitern über 340.000 Fahrzeuge in Deutschland.

Weitere Informationen: www.aldautomotive.de und www.leaseplan.de

Über Ayvens:

Ayvens ist ein führender globaler Akteur im Bereich nachhaltige Mobilität, welcher Multi-Mobilitätslösungen, flexible Auto-Abo-Services, Full-Service-Leasing und Flottenmanagement für Privatpersonen, Freiberufler, KMU und Großunternehmen anbietet. Mit 14.500 Mitarbeitern in 42 Ländern, 3,4 Millionen Fahrzeugen und der weltgrößten Multibrand-Elektroflotte nutzt Ayvens seine einzigartige Position, um den Weg zur Net-Zero-Emission zu ebnen und die digitale Transformation des Mobilitätssektors voranzutreiben.

Das Unternehmen ist im Compartment A der Euronext Paris notiert (ISIN: FR0013258662; Ticker: AYV). Die Société Générale ist Mehrheitsaktionärin von Ayvens.

Weitere Informationen: www.ayvens.com

Original-Content von: LeasePlan Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell